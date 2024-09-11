Alien, Beetlejuice Beetlejuice ve Daha Fazlası! 2024 Yılının En Çok Sevilen Korku Filmleri

Merhabalar. 2024 yılının son aylarına yaklaşmışken pek çok korku filmi sinema dünyasına damga vurdu. Alien: Romulus, Beetlejuice Beetlejuice ve Longlegs gibi filmler sinameseverlerin beğenisini kazandı. Biz de bu içerikte 2024 yılının en çok izlenen korku filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.