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Alien, Beetlejuice Beetlejuice ve Daha Fazlası! 2024 Yılının En Çok Sevilen Korku Filmleri

Alien, Beetlejuice Beetlejuice ve Daha Fazlası! 2024 Yılının En Çok Sevilen Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 20:01

Merhabalar. 2024 yılının son aylarına yaklaşmışken pek çok korku filmi sinema dünyasına damga vurdu. Alien: Romulus, Beetlejuice Beetlejuice ve Longlegs gibi filmler sinameseverlerin beğenisini kazandı. Biz de bu içerikte 2024 yılının en çok izlenen korku filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Beetlejuice Beetlejuice

1. Beetlejuice Beetlejuice

IMDb: 7.1

Bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine geri döner. Hala Beetlejuice tarafından rahatsız edilen Lydia'nın hayatı, Astrid'in yanlışlıkla Öteki Dünya'ya açılan kapıyı açmasıyla altüst olur.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara

2. Alien: Romulus

2. Alien: Romulus

IMDb: 7.4

Terk edilmiş bir uzay istasyonunun derin uçlarını karıştırırken, bir grup genç uzay kolonisti evrendeki en korkunç yaşam formuyla yüz yüze gelir.

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux

3. The Substance

3. The Substance

IMDb: 7.9

Şöhreti solan bir ünlü, geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratıp hücre çoğaltıcı bir madde olan karaborsa bir ilacı kullanmaya karar verir.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Margaret Qualley, Dennis Quaid, Demi Moore

4. Heretic

4. Heretic

IMDb: 8

Film, iki genç ve dindar kadının, garip bir adamın evinde kedi-fare oyununa çekilmesini konu alıyor.

Yönetmenler: Scott Beck, Bryan Woods

Oyuncular: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

5. Your Monster

5. Your Monster

IMDb: 7.2

Hayatı dağıldıktan sonra aktris Laura Franco, dolabında yaşayan korkutucu ama tuhaf bir şekilde çekici bir canavarla tanıştığında sesini yeniden bulur.

Yönetmen: Caroline Lindy

Oyuncular: Meghann Fahy, Melissa Barrera, Edmund Donovan

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6. The Radley

6. The Radley

IMDb: 7.5

Görünüşte sıradan bir ailenin karanlık bir sırrı vardır: Onlar vampirdir. Doğal isteklerine rağmen kan içmemeyi seçerler ancak gerçek yüzleri bir gün ortaya çıkar.

Yönetmen: Euros Lyn

Oyuncular: Kelly Macdonald, Damian Lewis, Sophia Di Martino

7. It's What's Inside

7. It's What's Inside

IMDb: 7.4

Düğün öncesi bir parti, yabancılaşmış bir arkadaşın gizemli bir bavulla ortaya çıkmasıyla varoluşsal bir kabusa dönüşür.

Yönetmen: Greg Jardin

Oyuncular: Brittany O'Grady, James Morosini, Alycia Debnam-Carey

8. Ick

8. Ick

IMDb: 6.9

Fen bilgisi öğretmeni Hank'in hayatı, ilk aşkıyla yeniden bağ kurduğunda ve yeni bir öğrencinin kızı olduğundan şüphelendiğinde değişir. Tüm bunlar olurken kasaba da bir uzaylı tehdidiyle karşı karşıyadır.

Yönetmen: Joseph Kahn

Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

9. Longlegs

9. Longlegs

IMDb: 6.8

Bir seri katilin peşinde olan bir FBI ajanı, onun korkunç cinayet çılgınlığını sona erdirmek için çözmesi gereken bir dizi gizli ipucu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Osgood Perkins

Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood

10. Dead Talents Society

10. Dead Talents Society

IMDb: 7.5

Film, yaşayanların arasında korkutma taktikleri ve performansları aracılığıyla şehir efsanelerinin en ürkütücüsü ve yeraltı dünyasının en başarılı yıldızları olmak isteyen hayaletleri konu alıyor.

Yönetmen: John Hsu

Oyuncular: Bo-lin Chen, Sandrine Pinna, Gingle Wang

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