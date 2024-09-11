Alien, Beetlejuice Beetlejuice ve Daha Fazlası! 2024 Yılının En Çok Sevilen Korku Filmleri
Alien, Beetlejuice Beetlejuice ve Daha Fazlası! 2024 Yılının En Çok Sevilen Korku Filmleri
Merhabalar. 2024 yılının son aylarına yaklaşmışken pek çok korku filmi sinema dünyasına damga vurdu. Alien: Romulus, Beetlejuice Beetlejuice ve Longlegs gibi filmler sinameseverlerin beğenisini kazandı. Biz de bu içerikte 2024 yılının en çok izlenen korku filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Beetlejuice Beetlejuice
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2. Alien: Romulus
3. The Substance
4. Heretic
5. Your Monster
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6. The Radley
7. It's What's Inside
8. Ick
9. Longlegs
10. Dead Talents Society
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