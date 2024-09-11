Kore Hayranlarına Duyurulur: Seyir Zevki Arşa Çıkan Senaryolarıyla Son Yılların En İyi Kore Filmleri
Kore Hayranlarına Duyurulur: Seyir Zevki Arşa Çıkan Senaryolarıyla Son Yılların En İyi Kore Filmleri
Merhabalar. Eğer sıkı bir Kore sineması hayranıysanız doğru yerdesiniz! Bu içerikte son zamanların en iyi Güney Kore filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Past Lives (2023)
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2. Hijack 1971 (2024)
3. Decision to Leave (2022)
4. The Roundup (2022)
5. Mission: Cross (2024)
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6. Alienoid (2022)
7. I, the Executioner (2024)
8. Project Wolf Hunting (2022)
9. Love Reset (2023)
10. My Name Is Loh Kiwan (2024)
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