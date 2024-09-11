Kore Hayranlarına Duyurulur: Seyir Zevki Arşa Çıkan Senaryolarıyla Son Yılların En İyi Kore Filmleri

IMDb: 7.8

Nora ve Hae Sung adındaki çocukluk arkadaşları arasında derin bağlar oluşur ve Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç ettikten sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra, aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirken kader dolu bir hafta için yeniden bir araya gelirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro