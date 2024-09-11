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Kore Hayranlarına Duyurulur: Seyir Zevki Arşa Çıkan Senaryolarıyla Son Yılların En İyi Kore Filmleri

Kore Hayranlarına Duyurulur: Seyir Zevki Arşa Çıkan Senaryolarıyla Son Yılların En İyi Kore Filmleri

Kore Sineması Kore film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 14:28

Merhabalar. Eğer sıkı bir Kore sineması hayranıysanız doğru yerdesiniz! Bu içerikte son zamanların en iyi Güney Kore filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Past Lives (2023)

1. Past Lives (2023)

IMDb: 7.8

Nora ve Hae Sung adındaki çocukluk arkadaşları arasında derin bağlar oluşur ve Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç ettikten sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra, aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirken kader dolu bir hafta için yeniden bir araya gelirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

2. Hijack 1971 (2024)

2. Hijack 1971 (2024)

IMDb: 6.9

Film, 1971 yılında Kore hava sahasında bir yolcu uçağının kaçırılmasıyla aşırı bir durumda hayatları için mücadele eden insanların hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Kim Sung-han-I

Oyuncular: Sung Dong-il, Yeo Jin-goo, Jung Jun-hwan

3. Decision to Leave (2022)

3. Decision to Leave (2022)

IMDb: 7.3

Dağlarda bir adamın ölümünü araştıran bir dedektif, inatçı dedektifliği sırasında ölen adamın gizemli karısıyla tanışır.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun

4. The Roundup (2022)

4. The Roundup (2022)

IMDb: 7

Ma Seok-do, bir şüpheliyi iade etmek için yabancı bir ülkeye gider. Ancak ek cinayet vakaları keşfeder ve uzun yıllardır turistlere karşı suç işleyen bir katil hakkında bilgi edinir.

Yönetmen: Lee Sang-yong

Oyuncular: Ma Dong-seok, Son Suk-ku, Choi Gwi-hwa

5. Mission: Cross (2024)

5. Mission: Cross (2024)

IMDb: 6.1

Evliliğin en büyük sınavında, ajanlıktan ev erkeği olan bir adam, geçmişi hakkında hiçbir fikri olmayan dedektif karısıyla tehlikeli bir göreve bulaşır.

Yönetmen: Lee Myung Hoon

Oyuncular: Hwang Jung-min, Yum Jung-ah, Jeon Hye-jin

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6. Alienoid (2022)

6. Alienoid (2022)

IMDb: 6.2

Goryeo Hanedanlığı'nın sonunda efsanevi ilahi kılıcı ele geçirmek isteyen kılıç ustası ile 2022'de insan vücudunda hapsedilmiş bir uzaylı mahkumun peşinden koşanlar arasında zamanın kapısı açılır.

Yönetmen: Dong-hoon Choi

Oyuncular: Yoon Byung-hee, Kim Chan-hyung, Kim Dae-myung

7. I, the Executioner (2024)

7. I, the Executioner (2024)

IMDb: 8.6

Çaylak dedektif Park Sun Woo ve Şiddet Suçları Soruşturma Birimi ekibinin kıdemli üyesi Seo Do-Cheol, dünyalarını altüst eden bir seri katilin peşindedir.

Yönetmen: Ryoo Seung-wan

Oyuncular: Ahn Bo-hyun, Oh Dae-hwan, Oh Dal-su

8. Project Wolf Hunting (2022)

8. Project Wolf Hunting (2022)

IMDb: 6

Film, Filipinler'den Güney Kore'ye taşınan tehlikeli suçluların, bir kaçış girişiminin isyana yol açmasının ardından uğursuz bir gücü serbest bırakmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Hongsun Kim

Oyuncular: Seo In-guk, Jang Dong-yoon, Jung So-min

9. Love Reset (2023)

9. Love Reset (2023)

IMDb: 6.8

Boşanma tazminatı alan evli bir çift, bir kazada hafızalarını kaybeder. Hafıza kaybıyla tekrar aşık olurlar, bu yüzden aileleri boşanmayı sonlandırmak için hafızalarını geri kazanmaya çalışır.

Yönetmen: Nam Dae-joong

Oyuncular: Kang Ha-neul, Jung So-min, Im Chul-hyung

10. My Name Is Loh Kiwan (2024)

10. My Name Is Loh Kiwan (2024)

IMDb: 6.7

Kuzey Kore'den kaçtıktan sonra Loh Kiwan, Belçika'da mülteci statüsü elde etmek için mücadele eder ve burada tüm umudunu kaybetmiş, umutsuz bir kadınla karşılaşır.

Yönetmen: Kim Hee Jin

Oyuncular: Song Joong-ki, Kaan Abdullah, June Angela

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