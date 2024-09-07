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Gözünüzü Bir An Bile Olsun Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Sürükleyici Aksiyon Filmleri

Gözünüzü Bir An Bile Olsun Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Sürükleyici Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 20:01

Merhabalar. Siz de aksiyon filmi tutkunuysanız bu liste tam da size göre! İşte sizi heyecandan yerinizden kıpırdatmayacak 10 sürükleyici aksiyon filmini bu içerikte listeledik. İyi seyirler dileriz!

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1. Die Hard (1988)

1. Die Hard (1988)

IMDb: 8.2

New York Cityli bir polis memuru, Los Angeles'taki Nakatomi Plaza'da düzenlenen bir Noel partisi sırasında teröristler tarafından rehin alınan yabancılaşmış karısını ve diğer birkaç kişiyi kurtarmaya çalışır.

Yönetmen: John McTiernan

Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia

2. Heat (1995)

2. Heat (1995)

IMDb: 8.3

Üst düzey profesyonel hırsızlardan oluşan bir grup, son soygunlarında bilmeden sözlü bir ipucu bıraktıklarında LAPD'nin baskısını hissetmeye başlar.

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

3. Man on Fire (2004)

3. Man on Fire (2004)

IMDb: 7.7

Mexico City'de eski bir CIA ajanı, korumak için tutulduğu aileye karşı tarifsiz bir eylemde bulunanlardan intikam almaya yemin eder.

Yönetmen: Tony Scott

Oyuncular: Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning

4. Mission: Impossible - Fallout (2018)

4. Mission: Impossible - Fallout (2018)

IMDb: 7.7

Bir grup terörist, farklı şehirlere eş zamanlı bir nükleer saldırı için üç plütonyum çekirdeğini patlatmayı planlıyordur. Ethan Hunt, IMF ekibiyle birlikte katliamı durdurmak için yola çıkar.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames

5. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

5. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

IMDb: 7.8

Çatışma zamanında beklenmedik kahramanlardan oluşan bir grup, imparatorluğun nihai yıkım silahı olan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için bir görevde bir araya gelir.

Yönetmen: Gareth Edwards

Oyuncular: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk

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6. Oldboy (2003)

6. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Kaçırılıp on beş yıl hapsedildikten sonra Oh Dae-Su serbest bırakılır. Ancak beş gün içinde esir alan kişiyi bulması gerektiğini öğrenir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

7. Taken (2008)

7. Taken (2008)

IMDb: 7.7

Emekli bir CIA ajanı Avrupa'yı dolaşır ve Paris'e yaptığı bir gezi sırasında kaçırılan yabancılaşmış kızını kurtarmak için eski becerilerine güvenir.

Yönetmen: Pierre Morel

Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

8. The Bourne Ultimatum (2007)

8. The Bourne Ultimatum (2007)

IMDb: 8

Jason Bourne, eğitimli bir katil olarak hayatının kökenlerini ararken acımasız bir CIA yetkilisinden, ajanlarından ve yeni bir suikast programından kaçıyordur.

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon, Edgar Ramírez, Joan Allen

9. Gladiator (2000)

9. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Eski bir Roma Generali, ailesini öldüren ve onu köleliğe gönderen yozlaşmış imparatordan intikam almak için yola çıkar.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

10. The Dark Knight (2008)

10. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9

Joker olarak bilinen tehdit Gotham halkına büyük zarar ve kaos verdiğinde, Batman, James Gordon ve Harvey Dent bu çılgınlığa son vermek için birlikte çalışmak zorundadır.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

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