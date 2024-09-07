Gözünüzü Bir An Bile Olsun Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Sürükleyici Aksiyon Filmleri
Gözünüzü Bir An Bile Olsun Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Sürükleyici Aksiyon Filmleri
Merhabalar. Siz de aksiyon filmi tutkunuysanız bu liste tam da size göre! İşte sizi heyecandan yerinizden kıpırdatmayacak 10 sürükleyici aksiyon filmini bu içerikte listeledik. İyi seyirler dileriz!
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1. Die Hard (1988)
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2. Heat (1995)
3. Man on Fire (2004)
4. Mission: Impossible - Fallout (2018)
5. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
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6. Oldboy (2003)
7. Taken (2008)
8. The Bourne Ultimatum (2007)
9. Gladiator (2000)
10. The Dark Knight (2008)
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