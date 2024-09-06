10 Yıl mı Geçti? Daha Dün İzlemişiz Hissi Veren 2014 Yılının Birbirinden Harika Filmleri
10 Yıl mı Geçti? Daha Dün İzlemişiz Hissi Veren 2014 Yılının Birbirinden Harika Filmleri
Merhabalar. Sinema dünyasında öyle muhteşem filmler var ki daha dün izlemişiz gibi bir etki yaratsa da bir bakıyoruz ki üzerinden tam 10 yıl geçmiş oluyor. İşte yine bu filmlerden bazılarıyla karşınızdayız. Bu içerikte sizi 10 yıl geriye, ta 2014 yılına götürüyoruz! 2014 yılının en beğenilen filmlerini sizler için listeliyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Grand Budapest Hotel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Whiplash
3. Interstellar
4. Gone Girl
5. The Imitation Game
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nightcrawler
7. Edge of Tomorrow
8. The Theory of Everything
9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
10. John Wick
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın