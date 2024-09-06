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10 Yıl mı Geçti? Daha Dün İzlemişiz Hissi Veren 2014 Yılının Birbirinden Harika Filmleri

10 Yıl mı Geçti? Daha Dün İzlemişiz Hissi Veren 2014 Yılının Birbirinden Harika Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 15:23

Merhabalar. Sinema dünyasında öyle muhteşem filmler var ki daha dün izlemişiz gibi bir etki yaratsa da bir bakıyoruz ki üzerinden tam 10 yıl geçmiş oluyor. İşte yine bu filmlerden bazılarıyla karşınızdayız. Bu içerikte sizi 10 yıl geriye, ta 2014 yılına götürüyoruz! 2014 yılının en beğenilen filmlerini sizler için listeliyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. The Grand Budapest Hotel

1. The Grand Budapest Hotel

IMDb: 8.1

Bir yazar, yaşlanan bir üst sınıf otelin sahibiyle karşılaşır ve adam ona otelin görkemli yıllarında olağanüstü bir kapıcının altında lobi görevlisi olarak çalıştığı ilk yıllarını anlatır.

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

2. Whiplash

2. Whiplash

IMDb: 8.5

Gelecek vaat eden genç bir davulcu, bir öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmek için hiçbir şeyden çekinmeyecek bir eğitmen tarafından yönlendirildiği acımasız bir müzik konservatuvarına kaydolur.

Yönetmen: Damien Chazelle

Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist

3. Interstellar

3. Interstellar

IMDb: 8.7

Dünya gelecekte yaşanmaz hale geldiğinde, bir çiftçi ve eski NASA pilotu olan Joseph Cooper, bir araştırma ekibiyle birlikte, insanlar için yeni bir gezegen bulmak üzere bir uzay aracını uçurmakla görevlendirilir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

4. Gone Girl

4. Gone Girl

Karısının kaybolması yoğun bir medya sirkinin odağı haline gelmişken, bir adam masum olmadığından şüphelenildiğinde spot ışıklarının kendisine çevrildiğini görür.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

5. The Imitation Game

5. The Imitation Game

IMDb: 8

II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz matematik dehası Alan Turing, sorunlu özel hayatıyla yüzleşmeye çalışırken, diğer matematikçilerin yardımıyla Alman Enigma kodunu kırmaya çalışır.

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

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6. Nightcrawler

6. Nightcrawler

IMDb: 7.8

İşe muhtaç bir dolandırıcı olan Louis Bloom, Los Angeles suç gazeteciliği dünyasına girdiğinde, kendi hikayesinin yıldızı olmak için gözlemci ile katılımcı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır.

Yönetmen: Dan Gilroy

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

7. Edge of Tomorrow

7. Edge of Tomorrow

IMDb: 7.9

Uzaylılarla savaşan bir asker aynı günü tekrar tekrar yaşar, her öldüğünde gün yeniden başlar.

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

8. The Theory of Everything

8. The Theory of Everything

IMDb: 7.7

Stephen Hawking, 21 yaşında motor nöron hastalığı teşhisi konmasına rağmen fizik alanında benzeri görülmemiş bir başarı elde eder. İlk karısı Jane'in sadakatle ona yardım etmesiyle korkunç olasılıkları yener.

Yönetmen: James Marsh

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

IMDb: 7.7

Yıkılmış bir süper kahraman oyuncusu, Broadway prodüksiyonunda yazarak, yöneterek ve başrol oynayarak sönmekte olan kariyerini canlandırmaya çalışır.

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton

10. John Wick

10. John Wick

IMDb: 7.4

Emekli bir tetikçi, köpeğini öldüren ve arabasını çalan gangsterleri bulmak için emekliliğinden döner.

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

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