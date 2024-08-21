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Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlere Son Zamanların En Çok İzlenen Kore Filmleri

Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlere Son Zamanların En Çok İzlenen Kore Filmleri

Kore Sineması Kore film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 17:01

Merhabalar. Kore filmleri şu an dünyanın en popüler sinema akımlarından biridir. Komedi ve dramı birbirine harmanyalan bu yapımlar herkes tarafından ilgiyle izlenir. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen Kore filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Mission: Cross (2024)

1. Mission: Cross (2024)

IMDb: 6

Evliliğin en büyük sınavında, ajanlıktan ev erkeği olan bir adam, geçmişi hakkında hiçbir fikri olmayan dedektif karısıyla tehlikeli bir göreve bulaşır.

Yönetmen: Lee Myung Hoon

Oyuncular: Hwang Jung-min, Yum Jung-ah, Jeon Hye-jin

2. Memories of Murder (2003)

2. Memories of Murder (2003)

IMDb: 8.1

1986'da küçük bir Kore eyaletinde, iki dedektif bilinmeyen bir suçlu tarafından tecavüze uğramış ve öldürülmüş çok sayıda genç kadının bulunduğu davayla mücadele eder.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha

3. Past Lives (2023)

3. Past Lives (2023)

IMDb: 7.8

Çocukluk arkadaşları olan Nora ve Hae Sung arasında derin bağlar oluşur ve Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç ettikten sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelip kader ve aşk kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

4. Hijack 1971 (2024)

4. Hijack 1971 (2024)

IMDb: 7

Film, 1971 yılında Kore hava sahasında bir yolcu uçağının kaçırılması sonucu hayatları için mücadele eden insanların hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Kim Sung-han-I

Oyuncular: Sung Dong-il, Yeo Jin-goo, Jung Jun-hwan

5. Forgotten (2017)

5. Forgotten (2017)

IMDb: 7.4

21 yaşındaki Jin-seok, ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınır. Bir gece, sevgili kardeşi gözlerinin önünde kaçırılır. 19 günlük uzun bir sessizlikten sonra, Yu-seok aniden eve döner. Ve kısa süre sonra Jin-seok, Yu-seok'un tamamen yabancı olduğunu hisseder.

Yönetmen: Jang Hang-jun

Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Kim Mu-yeol

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6. Decision to Leave (2022)

6. Decision to Leave (2022)

IMDb: 7.3

Dağlarda bir adamın ölümünü araştıran bir dedektif, inatçı dedektifliği sırasında ölen adamın gizemli karısıyla tanışır ve aralarında beklenmedik bir etkileşim olur.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun

7. Burning (2018)

7. Burning (2018)

IMDb: 7.4

Jong-su, Afrika'ya yaptığı bir gezi sırasında kedisine bakmasını isteyen, aynı mahallede yaşayan bir kızla karşılaşır. Geri döndüğünde ise kız ona orada tanıştığı ve gizli hobisini itiraf eden gizemli bir adam olan Ben'i tanıtır.

Yönetmen: Lee Chang-dong

Oyuncular: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

8. Pilot (2024)

8. Pilot (2024)

IMDb: 6.8

Jung Woo başarılı, popüler bir pilot olmaktan bir sabah işsiz olmaya geçer. Ancak yanlışlıkla yeni aklanmış bir kimliği üstlendikten sonra yeni bir iş bulmayı başarır.

Yönetmen: Kim Han Gyul

Oyuncular: Jo Jung-Suk, Derek Chouinard, Lee Joo-myung

9. The Call (2020)

9. The Call (2020)

IMDb: 7.1

İki kişi farklı zamanlarda yaşıyordur. Seo-Yeon şimdiki zamanda yaşarken Young-Sook ise geçmişte yaşıyordur. Bir telefon görüşmesi ikisini birbirine bağlar ve hayatları geri dönülmez bir şekilde değişir.

Yönetmen: Chung-Hyun Lee

Oyuncular: Park Shin-hye, Jeon Jong-seo, Kim Sung-ryung

10. The Host (2006)

10. The Host (2006)

IMDb: 7.1

Seul'ün Han Nehri'nden bir canavar çıkar ve insanlara saldırmaya başlar. Bir kurbanın sevgi dolu ailesi onu pençelerinden kurtarmak için elinden geleni yapar.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Byun Hee-Bong, Park Hae-il

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