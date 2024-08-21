Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlere Son Zamanların En Çok İzlenen Kore Filmleri

IMDb: 7.4

Jong-su, Afrika'ya yaptığı bir gezi sırasında kedisine bakmasını isteyen, aynı mahallede yaşayan bir kızla karşılaşır. Geri döndüğünde ise kız ona orada tanıştığı ve gizli hobisini itiraf eden gizemli bir adam olan Ben'i tanıtır.

Yönetmen: Lee Chang-dong

Oyuncular: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo