Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlere Son Zamanların En Çok İzlenen Kore Filmleri
Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlere Son Zamanların En Çok İzlenen Kore Filmleri
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1. Mission: Cross (2024)
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2. Memories of Murder (2003)
3. Past Lives (2023)
4. Hijack 1971 (2024)
5. Forgotten (2017)
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6. Decision to Leave (2022)
7. Burning (2018)
8. Pilot (2024)
9. The Call (2020)
10. The Host (2006)
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