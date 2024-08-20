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İzleyenlerin "Korkudan Altıma Yaptım" Dedikleri Birbirinden Dehşet Korku Filmleri

İzleyenlerin "Korkudan Altıma Yaptım" Dedikleri Birbirinden Dehşet Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 01:38

Merhabalar. Korku filmi izleyenlerin çoğu eğer çok korkmuşsa şu ifadeyi kullanır: 'Korkudan altıma yaptım'. Bu içerikte izleyenlerin aşırı korktukları ve bu tepkiyi verdikleri filmleri sizler için derledik. Bakalım siz de aynı tepkiyi verecek misiniz?

İyi seyirler dileriz.

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1. The Conjuring (2013)

1. The Conjuring (2013)

IMDb: 7.5

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, çiftlik evlerinde karanlık bir varlık tarafından terörize edilen bir aileye yardım etmek için çalışırlar.

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

2. Suspiria (1977)

2. Suspiria (1977)

IMDb: 7.3

Saygın bir Alman bale akademisine yeni gelen bir Amerikalı, okulun bir dizi korkunç cinayetin ortasında uğursuz bir şeyin paravanı olduğunu fark eder.

Yönetmen: Dario Argento

Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci

3. Smile (2022)

3. Smile (2022)

IMDb: 6.5

Bir psikiyatrist, bir hastayla ilgili tuhaf, travmatik bir olaya tanık olduktan sonra kendisinin giderek tuhaf bir varlık tarafından tehdit edildiğine ikna olur.

Yönetmen: Parker Finn

Oyuncular: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

4. The Shining (1980)

4. The Shining (1980)

IMDb: 8.4

Bir aile kış için bir otele gider ve burada uğursuz bir varlık babayı şiddete yönlendirir. Aynı zamanda psişik oğlan, hem geçmişten hem de gelecekten korkunç önseziler görür.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

5. The Gangster, the Cop, the Devil (2019)

5. The Gangster, the Cop, the Devil (2019)

IMDb: 6.9

Aksiyon ve gerilimin giderek tırmandığı bu film, bir suç patronunun bir seri katili yakalamak için polisle iş birliği yapmasını konu alıyor.

Yönetmen: Lee Won-tae

Oyuncular: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Jeon Bae-soo

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6. Barbarian (2022)

6. Barbarian (2022)

IMDb: 7

Psikolojik gerilim ve korkunun birbirine karıştığı bu film, Airbnb'de kalan bir kadının kiraladığı evin göründüğü gibi olmadığını keşfetmesini konu alıyor.

Yönetmen: Zach Cregger

Oyuncular: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long

7. The Skin I Live In (2011)

7. The Skin I Live In (2011)

IMDb: 7.6

Geçmiş trajedilerle boğuşan zeki bir plastik cerrah, her türlü hasara dayanıklı bir tür sentetik deri yaratır. Kobayı, takıntısının anahtarını elinde tutan gizemli ve dengesiz bir kadındır.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet

8. Talk to Me (2022)

8. Talk to Me (2022)

IMDb: 7.1

Bir grup arkadaş mumyalanmış bir el kullanarak ruhları nasıl çağıracaklarını keşfettiklerinde, yeni heyecana kapılırlar. Ta ki içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar...

Yönetmenler: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

9. A Tale of Two Sisters (2003)

9. A Tale of Two Sisters (2003)

IMDb: 7.1

Su-mi, akıl hastanesine yatırıldıktan sonra kız kardeşi Su-yeon ile yeniden bir araya gelir ve kır evlerine geri dönerler. Ancak garip olaylar evi rahatsız eder ve şok edici bir sonuca yol açar.

Yönetmen: Kim Jee-woon

Oyuncular: Lim Soo-jung, Yum Jung-ah, Kim Kap-su

10. The Visit (2015)

10. The Visit (2015)

IMDb: 6.3

İki kardeş, tatilde ziyaretine gittikleri büyükanne ve büyükbabalarının rahatsız edici davranışlarından giderek daha fazla korkmaya başlarlar.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan

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