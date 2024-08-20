İzleyenlerin "Korkudan Altıma Yaptım" Dedikleri Birbirinden Dehşet Korku Filmleri
İzleyenlerin "Korkudan Altıma Yaptım" Dedikleri Birbirinden Dehşet Korku Filmleri
Merhabalar. Korku filmi izleyenlerin çoğu eğer çok korkmuşsa şu ifadeyi kullanır: 'Korkudan altıma yaptım'. Bu içerikte izleyenlerin aşırı korktukları ve bu tepkiyi verdikleri filmleri sizler için derledik. Bakalım siz de aynı tepkiyi verecek misiniz?
İyi seyirler dileriz.
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1. The Conjuring (2013)
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2. Suspiria (1977)
3. Smile (2022)
4. The Shining (1980)
5. The Gangster, the Cop, the Devil (2019)
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6. Barbarian (2022)
7. The Skin I Live In (2011)
8. Talk to Me (2022)
9. A Tale of Two Sisters (2003)
10. The Visit (2015)
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