Gossip Girl'deki Serena Rolüyle Gönüllere Taht Kuran Blake Lively'nin En İyi Filmleri

Merhabalar. Blake Lively son yılların en tanınmış oyuncularından biri. Şöhretini Gossip Girl'deki Serena Williams rolüne borçlu olsa da ünlü oyuncu birbirinden harika filmlerde rol almıştır. Bu içerikte Blake Lively'nin 'Traveling Pants'teki ilk rolünden son filmi 'It Ends With Us'a kadar rol aldığı en iyi filmleri sizler için sıraladık. İyi seyirler dileriz.