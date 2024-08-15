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Gossip Girl'deki Serena Rolüyle Gönüllere Taht Kuran Blake Lively'nin En İyi Filmleri

Gossip Girl'deki Serena Rolüyle Gönüllere Taht Kuran Blake Lively'nin En İyi Filmleri

Blake Lively film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 09:01

Merhabalar. Blake Lively son yılların en tanınmış oyuncularından biri. Şöhretini Gossip Girl'deki Serena Williams rolüne borçlu olsa da ünlü oyuncu birbirinden harika filmlerde rol almıştır. Bu içerikte Blake Lively'nin 'Traveling Pants'teki ilk rolünden son filmi 'It Ends With Us'a kadar rol aldığı en iyi filmleri sizler için sıraladık. İyi seyirler dileriz.

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1. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

1. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

IMDb: 6.5

Dört en iyi kız arkadaş, hayatları farklı yönlere doğru ilerlerken birbirleriyle bağlantıda kalmak için bir plan yaparlar: Her birinin vücuduna mükemmel uyan bir çift ikinci el kot pantolonu paylaşırlar.

Yönetmen: Ken Kwapis

Oyuncular: Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera

2. The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)

2. The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)

IMDb: 6.2

Dört üniversite birinci sınıf öğrencisi ve en yakın arkadaş, hayatları farklı yönlere doğru giderken bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak için paylaşılan bir kot pantolondan daha fazlasının gerekebileceğini keşfederler.

Yönetmen: Sanaa Hamri

Oyuncular: America Ferrera, Alexis Bledel, Amber Tamblyn

3. The Private Lives of Pippa Lee (2009)

3. The Private Lives of Pippa Lee (2009)

IMDb: 6.3

Yaşlı kocası banliyödeki bir emeklilik topluluğuna taşınmaya zorladıktan sonra, Pippa Lee bir düşünme dönemine girer ve kendini sessiz bir sinir krizine doğru giderken bulur.

Yönetmen: Rebecca Miller

Oyuncular: Robin Wright, Alan Arkin, Mike Binder

4. The Town (2010)

4. The Town (2010)

IMDb: 7.5

Yetenekli bir hırsız grubu bir bankayı soyar ve bir yardımcı müdürü rehin alır. Ekip üyelerinden biri ona aşık olunca işler karmaşıklaşmaya başlar.

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm

5. Savages (2012)

5. Savages (2012)

IMDb: 6.4

Esrar yetiştiricileri Ben ve Chon, ortak kız arkadaşlarını kaçıran Meksika uyuşturucu karteliyle karşı karşıya gelir.

Yönetmen: Oliver Stone

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively

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6. The Age of Adaline (2015)

6. The Age of Adaline (2015)

IMDb: 7.2

20. yüzyılın başında doğan genç bir kadın, bir kazadan sonra yaşsız hale gelir. Uzun süren yalnız yılların ardından, yerleştiği sonsuz hayatını karmaşıklaştıran bir adamla tanışır.

Yönetmen: Lee Toland Krieger

Oyuncular: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford

7. Café Society (2016)

7. Café Society (2016)

IMDb: 6.6

1930'larda geçen filmde Bronx yerlisi Hollywood'a taşınır ve evli bir adamla görüşen genç bir kadına aşık olur.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell

8. The Shallows (2016)

8. The Shallows (2016)

IMDb: 6.3

Kıyıdan sadece 200 yard uzaklıkta, sörfçü Nancy büyük bir beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğrar ve güvenliğe giden kısa yolculuğu bir irade mücadelesine dönüşür.

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Blake Lively, Óscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo

9. A Simple Favor (2018)

9. A Simple Favor (2018)

IMDb: 6.8

Stephanie, ebeveynlik vlogu olan bekar bir annedir ve aynı ilkokulda çocuğu olan gizli bir üst sınıf kadın olan Emily ile arkadaş olur. Emily kaybolduğunda Stephanie araştırmayı üstlenir.

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding

10. It Ends with Us (2024)

10. It Ends with Us (2024)

IMDb: 7

Colleen Hoover romanından uyarlanan filmde, Lily travmatik bir çocukluğun üstesinden gelerek yeni bir hayata başlar. Bir beyin cerrahıyla şans eseri karşılaşması bir bağ oluşturur ancak Lily, onun ebeveynlerinin ilişkisini hatırlatan yönlerini görmeye başlar.

Yönetmen: Justin Baldoni

Oyuncular: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate

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