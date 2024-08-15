Gossip Girl'deki Serena Rolüyle Gönüllere Taht Kuran Blake Lively'nin En İyi Filmleri
Gossip Girl'deki Serena Rolüyle Gönüllere Taht Kuran Blake Lively'nin En İyi Filmleri
Merhabalar. Blake Lively son yılların en tanınmış oyuncularından biri. Şöhretini Gossip Girl'deki Serena Williams rolüne borçlu olsa da ünlü oyuncu birbirinden harika filmlerde rol almıştır. Bu içerikte Blake Lively'nin 'Traveling Pants'teki ilk rolünden son filmi 'It Ends With Us'a kadar rol aldığı en iyi filmleri sizler için sıraladık. İyi seyirler dileriz.
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1. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)
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2. The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)
3. The Private Lives of Pippa Lee (2009)
4. The Town (2010)
5. Savages (2012)
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6. The Age of Adaline (2015)
7. Café Society (2016)
8. The Shallows (2016)
9. A Simple Favor (2018)
10. It Ends with Us (2024)
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