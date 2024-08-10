Hepsi Bu Seneden! Harika Senaryolarıyla 2024 Yılında Vizyona Giren En İyi Filmler

IMDb: 7.2

Eski bir tenis ustası ve antrenör olan Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürmüştür. Ancak son zamanlardaki bir yenilgi serisinin üstesinden gelmek ve kendini kurtarmak için eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya