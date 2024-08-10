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Hepsi Bu Seneden! Harika Senaryolarıyla 2024 Yılında Vizyona Giren En İyi Filmler

Hepsi Bu Seneden! Harika Senaryolarıyla 2024 Yılında Vizyona Giren En İyi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 17:31

Merhabalar. 2024 yılında süper kahraman, animasyon, bağımsız ve iddialı tür filmleri ortalığı kasıp kavuruyor. Bu içerikte yılın en çok izlenen yapımlarını biz de sizler için derledik. Hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Challengers

1. Challengers

IMDb: 7.2

Eski bir tenis ustası ve antrenör olan Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürmüştür. Ancak son zamanlardaki bir yenilgi serisinin üstesinden gelmek ve kendini kurtarmak için eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya

2. Hit Man

2. Hit Man

IMDb: 6.9

Şehir polis departmanında bir tür tetikçi olarak çalışan bir profesör, hizmet verdiği bir kadına ilgi duyduğunu fark ettiğinde tehlikeli ve şüpheli bir bölgeye iner.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio

3. Thelma

3. Thelma

IMDb: 7.1

93 yaşındaki Thelma Post, torunu gibi davranan bir telefon dolandırıcısı tarafından kandırıldığında, kendisinden alınanları geri almak için şehrin dört bir yanında tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Josh Margolin

Oyuncular: June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree

4. Furiosa: A Mad Max Saga

4. Furiosa: A Mad Max Saga

IMDb: 7.6

Film, asi savaşçı Furiosa'nın Mad Max ile karşılaşması ve takım kurmasından önceki köken hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

5. Dìdi

5. Dìdi

IMDb: 7.8

2008'de lise başlamadan önceki son yaz ayında, 13 yaşındaki Tayvanlı Amerikalı bir çocuk ailesinin ona öğretemediği şeyleri öğrenir: nasıl kayılacağını, nasıl flört edileceğini ve annenin nasıl sevileceğini.

Yönetmen: Sean Wang

Oyuncular: Izaac Wang, Joan Chen, Shirley Chen

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6. Dune: Part Two

6. Dune: Part Two

IMDb: 8.5

Paul Atreides, ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

7. Longlegs

7. Longlegs

IMDb: 7.1

Bir seri katilin peşinde olan bir FBI ajanı, onun korkunç öldürme çılgınlığını sona erdirmek için çözmesi gereken bir dizi gizli ipucu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Osgood Perkins

Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood

8. Deadpool & Wolverine

8. Deadpool & Wolverine

IMDb: 8.1

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir, ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini işe alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

9. Ghostlight

9. Ghostlight

IMDb: 7.7

Bir inşaat işçisi beklenmedik bir şekilde yerel bir tiyatronun Romeo ve Juliet prodüksiyonuna katıldığında, sahnedeki dram kendi hayatını yansıtmaya başlar.

Yönetmenler: Kelly O'Sullivan, Alex Thompson

Oyuncular: Keith Kupferer, Katherine Mallen Kupferer, Tara Mallen

10. Twisters

10. Twisters

IMDb: 7.1

Emekli bir kasırga avcısı ve meteorolog, yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak üzere Oklahoma'ya dönmeye ikna edilir.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos

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Necatizade Mahmut Ekrem

Editör popülerlik eşittir harika senaryo zannediyorsun galiba