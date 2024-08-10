Hepsi Bu Seneden! Harika Senaryolarıyla 2024 Yılında Vizyona Giren En İyi Filmler
Hepsi Bu Seneden! Harika Senaryolarıyla 2024 Yılında Vizyona Giren En İyi Filmler
Merhabalar. 2024 yılında süper kahraman, animasyon, bağımsız ve iddialı tür filmleri ortalığı kasıp kavuruyor. Bu içerikte yılın en çok izlenen yapımlarını biz de sizler için derledik. Hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Challengers
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2. Hit Man
3. Thelma
4. Furiosa: A Mad Max Saga
5. Dìdi
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6. Dune: Part Two
7. Longlegs
8. Deadpool & Wolverine
9. Ghostlight
10. Twisters
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Editör popülerlik eşittir harika senaryo zannediyorsun galiba