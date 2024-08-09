Büyüklere Yönelik Hikayeleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Yetişkin Animasyon Dizileri
Büyüklere Yönelik Hikayeleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Yetişkin Animasyon Dizileri
Merhabalar. Yetişkin animasyon dizileri, çocuklara yönelik animasyonlardan farklı olarak daha olgun temalar, karmaşık hikayeler ve belirli bir yaşın üzerindeki izleyicilere hitap eden içerikler sunar. Bu içerikte son zamanların en popüler yetişkin animasyon dizilerini sizler için bir araya getirdik. Listede Family Guy, South Park ve Simpsonlar'ı hepinizin sevdiğini düşünerek yer vermedik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Attack on Titan (2013 - 2023)
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2. One Piece (1999 - )
3. Rick and Morty (2013 - )
4. Arcane (2021 - 2024)
5. BoJack Horseman (2014 - 2020)
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6. Hazbin Hotel (2019 - )
7. Hunter x Hunter (2011 - 2014)
8. The Legend of Vox Machina (2022 - )
9. Chainsaw Man (2022)
Blue Eye Samurai (2023)
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