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Büyüklere Yönelik Hikayeleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Yetişkin Animasyon Dizileri

Büyüklere Yönelik Hikayeleriyle Son Zamanların En Çok İzlenen Yetişkin Animasyon Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 09:01

Merhabalar. Yetişkin animasyon dizileri, çocuklara yönelik animasyonlardan farklı olarak daha olgun temalar, karmaşık hikayeler ve belirli bir yaşın üzerindeki izleyicilere hitap eden içerikler sunar. Bu içerikte son zamanların en popüler yetişkin animasyon dizilerini sizler için bir araya getirdik. Listede Family Guy, South Park ve Simpsonlar'ı hepinizin sevdiğini düşünerek yer vermedik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Attack on Titan (2013 - 2023)

1. Attack on Titan (2013 - 2023)

IMDb: 9.1

Genç Eren Jaeger memleketi yıkıldıktan sonra insanlığı yok olma noktasına getiren dev insansı Titanlardan dünyayı temizlemeye yemin eder.

Oyuncular: Jessie James Grelle, Bryce Papenbrook, Trina Nishimura

2. One Piece (1999 - )

2. One Piece (1999 - )

IMDb: 9

Monkey D. Luffy, 'One Piece' olarak bilinen en büyük hazineyi bulma umuduyla korsan ekibiyle bir maceraya atılır.

Yaratıcı: Eiichiro Oda

Oyuncular: Mayumi Tanaka, Akemi Okamura, Laurent Vernin

3. Rick and Morty (2013 - )

3. Rick and Morty (2013 - )

IMDb: 9.1

Nihilist bir çılgın bilim adamının ve endişeli torununun parçalanmış ev içi hayatları, boyutlar arası maceralarıyla daha da karmaşık hale gelir.

Yaratıcılar: Dan Harmon, Justin Roiland

Oyuncular: Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke

4. Arcane (2021 - 2024)

4. Arcane (2021 - 2024)

IMDb: 9

Ütopik Piltover'da ve ezilen Zaun yeraltında geçen hikaye, iki ikonik League of Legends şampiyonunun kökenlerini ve onları parçalayacak gücü takip ediyor.

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Kevin Alejandro, Jason Spisak

5. BoJack Horseman (2014 - 2020)

5. BoJack Horseman (2014 - 2020)

IMDb: 8.8

BoJack Horseman, 80'lerde ve 90'larda hit televizyon programı 'Horsin' Around'un yıldızıydı, ancak şimdi tükendi ve Hollywood'da yaşıyor. Her şeyden şikayet ediyor ve renkli kazaklar giyiyor.

Yaratıcı: Raphael Bob-Waksberg

Oyuncular: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

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6. Hazbin Hotel (2019 - )

6. Hazbin Hotel (2019 - )

IMDb: 7.8

Lucifer'in kızı, cehennemin aşırı nüfusunu azaltmak için şiddet içermeyen bir alternatif bulma çabasıyla, uyumsuz şeytanlardan oluşan bir gruba kurtuluş şansı sunan bir rehabilitasyon oteli açar.

Yaratıcı: Vivienne Medrano

Oyuncular: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman

7. Hunter x Hunter (2011 - 2014)

7. Hunter x Hunter (2011 - 2014)

IMDb: 9

Gon Freecss, büyüklüğe muktedir olağanüstü bir varlık olan bir avcı olmayı arzuluyordur. Aynı zamanda arkadaşlarıyla daha küçükken onu terk eden babasını arıyordur.

Yaratıcı: Yoshihiro Togashi

Oyuncular: Issei Futamata, Megumi Han, Cristina Valenzuela

8. The Legend of Vox Machina (2022 - )

8. The Legend of Vox Machina (2022 - )

IMDb: 8.4

Vox Machina, Exandria'daki en korkunç çiftin elinden diyarı kötülükten ve yıkımdan kurtardıktan sonra bir kez daha dünyayı kurtarmakla karşı karşıya kalır. Bu sefer Chroma Conclave olarak bilinen uğursuz bir ejderha grubundan.

Yaratıcılar: Chris Prynoski, Critical Role

Oyuncular: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson

9. Chainsaw Man (2022)

9. Chainsaw Man (2022)

IMDb: 8.4

Bir ihanetin ardından ölüme terk edilen genç bir adam, evcil şeytanıyla birleşerek güçlü bir şeytan-insan melezi olarak yeniden doğar ve kısa süre sonra şeytanları avlamaya adanmış bir organizasyona dahil edilir.

Oyuncular: Kikunosuke Toya, Ryan Colt Levy, Tomori Kusunoki

Blue Eye Samurai (2023)

Blue Eye Samurai (2023)

IMDb: 8.7

Edo dönemi Japonya'sında onu dışlanmış bir insan yapanlara karşı intikam alma hayaliyle hareket eden genç bir savaşçı, kaderine doğru kanlı bir yol çizer.

Yaratıcılar: Michael Green, Amber Noizumi

Oyuncular: Maya Erskine, George Takei, Masi Oka

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