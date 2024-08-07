Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kaliteli Senaryolarıyla İzleyenleri Bambaşka Dünyalara Götüren Son Zamanların En İyi Distopik Filmleri

Kaliteli Senaryolarıyla İzleyenleri Bambaşka Dünyalara Götüren Son Zamanların En İyi Distopik Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 10:31

Merhabalar. Distopik filmler genellikle karanlık ve olumsuz bir gelecek tasvir eder. İzleyenlere toplumsal, politik ve teknolojik sorunları dramatik bir şekilde gösterir. Bu içerikte son yılların en iyi distopik türündeki filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. The Creator (2023)

1. The Creator (2023)

IMDb: 6.7

İnsanlar ve yapay zekaya sahip robotlar arasındaki bir savaşın arka planında, eski bir asker gizli silahı yani küçük bir çocuk formundaki bir robotu bulur.

Yönetmen: Gareth Edwards

Oyuncular: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan

2. Prey (2022)

2. Prey (2022)

IMDb: 7.1

Comanche Ulusu'nun yetenekli savaşçısı Naru, kabilesini korumak için Dünya'ya inen ilk yüksek evrim geçirmiş Predatorlardan birine karşı savaşır.

Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro

3. After Yang (2021)

3. After Yang (2021)

IMDb: 6.6

Yakın bir gelecekte bir aile, yapay zeka donanımlı yardımcıları beklenmedik bir şekilde bozulduktan sonra aşk, bağ ve kayıp sorularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Kogonada

Oyuncular: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja

4. Eternals (2021)

4. Eternals (2021)

IMDb: 6.3

Film, Dünya'da yaşayan ve tarihini ve medeniyetlerini şekillendiren ölümsüz bir ırk olan Eternals'ın destanını konu alıyor.

Yönetmen: Chloé Zhao

Oyuncular: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie

5. Finch (2021)

5. Finch (2021)

IMDb: 6.9

Kıyamet sonrası bir Dünya'da, yaratıcısının sevgili köpeğinin hayatını korumak için inşa edilen bir robot, hayat, aşk, dostluk ve insan olmanın ne anlama geldiğini öğrenir.

Yönetmen: Miguel Sapochnik

Oyuncular: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Marie Wagenman

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Tomorrow War (2021)

6. The Tomorrow War (2021)

IMDb: 6.6

Bir aile babası, insanlığın kaderinin onun geçmişle yüzleşme yeteneğine bağlı olduğu gelecekteki bir savaşta savaşmak üzere askere alınır.

Yönetmen: Chris McKay

Oyuncular: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons

7. Tenet (2020)

7. Tenet (2020)

IMDb: 7.3

Sadece 'Tenet' kelimesiyle silahlanmış ve tüm dünyanın hayatta kalması için savaşan CIA ajanı, gerçek zamanın ötesinde gelişen küresel bir görevde uluslararası casusluğun alacakaranlık dünyasında yolculuk eder.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

8. I Am Mother (2019)

8. I Am Mother (2019)

IMDb: 6.7

İnsanlığın yok oluşunun ardından genç bir kız, dünyayı yeniden canlandırmak için tasarlanmış bir robot tarafından büyütülür. Ancak bir yabancı endişe verici haberlerle geldiğinde aralarındaki benzersiz bağ tehlikeye girer.

Yönetmen: Grant Sputore

Oyuncular: Luke Hawker, Rose Byrne, Maddie Lenton

9. Love and Monsters (2020)

9. Love and Monsters (2020)

IMDb: 6.9

Canavar kıyametinden sağ kurtulduktan yedi yıl sonra, sevimli ve beceriksiz Joel, lise aşkıyla yeniden bir araya gelmek için rahat yeraltı sığınağını geride bırakır.

Yönetmen: Michael Matthews

Oyuncular: Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker

10. The Platform (2019)

10. The Platform (2019)

IMDb: 7

Her katta bir hücre bulunan dikey bir hapishane düşünün. Her hücrede de iki kişi. Sadece bir yiyecek platformu ve günde iki dakika beslenme. Film, burada sıkışıp kalmış insanların bitmeyen kabusunu konu alıyor.

Yönetmen: Galder Gaztelu-Urrutia

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın