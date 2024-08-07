Kaliteli Senaryolarıyla İzleyenleri Bambaşka Dünyalara Götüren Son Zamanların En İyi Distopik Filmleri
Kaliteli Senaryolarıyla İzleyenleri Bambaşka Dünyalara Götüren Son Zamanların En İyi Distopik Filmleri
Merhabalar. Distopik filmler genellikle karanlık ve olumsuz bir gelecek tasvir eder. İzleyenlere toplumsal, politik ve teknolojik sorunları dramatik bir şekilde gösterir. Bu içerikte son yılların en iyi distopik türündeki filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Creator (2023)
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2. Prey (2022)
3. After Yang (2021)
4. Eternals (2021)
5. Finch (2021)
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6. The Tomorrow War (2021)
7. Tenet (2020)
8. I Am Mother (2019)
9. Love and Monsters (2020)
10. The Platform (2019)
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