Kaliteli Senaryolarıyla İzleyenleri Bambaşka Dünyalara Götüren Son Zamanların En İyi Distopik Filmleri

IMDb: 7

Her katta bir hücre bulunan dikey bir hapishane düşünün. Her hücrede de iki kişi. Sadece bir yiyecek platformu ve günde iki dakika beslenme. Film, burada sıkışıp kalmış insanların bitmeyen kabusunu konu alıyor.

Yönetmen: Galder Gaztelu-Urrutia

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan