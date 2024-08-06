Deadpool & Wolverine, Beetlejuice ve Daha Fazlası! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Deadpool & Wolverine, Beetlejuice ve Daha Fazlası! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Merhabalar. İşte yepyeni bir film listesiyle karşınızdayız. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. Deadpool & Wolverine'den tutun da 1988 yapımı Beetlejuice'a yakın zamanda en çok izlenen filmleri burada bulabilirsiniz.
İyi seyirler dileriz.
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1. Deadpool & Wolverine (2024)
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2. Dune: Part Two (2024)
3. Young Woman and the Sea (2024)
4. The Batman (2022)
5. Avengers: Endgame (2019)
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6. Gladiator (2000)
7. Alien (1979)
8. Ghostlight (2024)
9. Beetlejuice (1988)
10. Joker (2019)
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