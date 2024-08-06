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Deadpool & Wolverine, Beetlejuice ve Daha Fazlası! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

Deadpool & Wolverine, Beetlejuice ve Daha Fazlası! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 19:01

Merhabalar. İşte yepyeni bir film listesiyle karşınızdayız. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. Deadpool & Wolverine'den tutun da 1988 yapımı Beetlejuice'a yakın zamanda en çok izlenen filmleri burada bulabilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

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1. Deadpool & Wolverine (2024)

1. Deadpool & Wolverine (2024)

IMDb: 8.1

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir, ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

2. Dune: Part Two (2024)

2. Dune: Part Two (2024)

IMDb: 8.5

Paul Atreides, ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremen'lerle birleşir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

3. Young Woman and the Sea (2024)

3. Young Woman and the Sea (2024)

IMDb: 7.5

Film, 1926'da İngiliz Kanalı'nı yüzerek geçen ilk kadın olan rekabetçi yüzücü Trudy Ederle'nin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Joachim Rønning

Oyuncular: Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham

4. The Batman (2022)

4. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Sadist bir seri katil Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başladığında, Batman şehrin gizli yolsuzluğunu araştırmak ve ailesinin dahil olup olmadığını sorgulamak zorunda kalır.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

5. Avengers: Endgame (2019)

5. Avengers: Endgame (2019)

IMDb: 8.4

Avengers: Infinity War'un yıkıcı olaylarından sonra evren harabeye dönmüştür. Kalan müttefiklerin yardımıyla Avengers, Thanos'un eylemlerini tersine çevirmek ve evrene dengeyi geri getirmek için bir kez daha bir araya gelir.

Yönetmenler: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

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6. Gladiator (2000)

6. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Eski bir Roma Generali, ailesini öldüren ve onu köleliğe gönderen yozlaşmış imparatordan intikam almak için yola çıkar.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

7. Alien (1979)

7. Alien (1979)

IMDb: 8.5

Ticari bir uzay aracının mürettebatı, bilinmeyen bir kökene sahip gizemli bir iletimi araştırdıktan sonra ölümcül bir yaşam formuyla karşılaşır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

8. Ghostlight (2024)

8. Ghostlight (2024)

IMDb: 7.7

Bir inşaat işçisi beklenmedik bir şekilde yerel bir tiyatronun Romeo ve Juliet prodüksiyonuna katıldığında, sahnedeki dram kendi hayatını yansıtmaya başlar.

Yönetmenler: Kelly O'Sullivan, Alex Thompson

Oyuncular: Keith Kupferer, Katherine Mallen Kupferer, Tara Mallen

9. Beetlejuice (1988)

9. Beetlejuice (1988)

IMDb: 7.5

Ölen bir çiftin ruhları, evlerine taşınan dayanılmaz bir aile tarafından taciz edilir ve onları kovmak için kötü niyetli bir ruh tutarlar.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton

10. Joker (2019)

10. Joker (2019)

IMDb: 8.4

Parti palyaçosu ve başarısız bir stand-up komedyeni olan Arthur Fleck, hasta annesiyle birlikte yoksul bir hayat sürmektedir. Ancak toplum onu ​​dışlayıp ucube olarak damgaladığında, Gotham Şehri'nde suç ve kaos dolu bir hayatı benimsemeye karar verir.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

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