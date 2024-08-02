Hayatın İçinden Anlattığı Hikayelerle Sinema Dünyasına Damga Vuran İran Filmleri

IMDb: 7.7

Evli bir çift olan Ranaa ve Emad, 'Satıcının Ölümü' adlı bir prodüksiyonda yer alırken, Ranaa yeni evlerinde saldırıya uğrar ve bu durum, Rana'nın karısının itirazlarına rağmen faili bulmaya kararlı olmasına neden olur.

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Mina Sadati