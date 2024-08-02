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Hayatın İçinden Anlattığı Hikayelerle Sinema Dünyasına Damga Vuran İran Filmleri

Hayatın İçinden Anlattığı Hikayelerle Sinema Dünyasına Damga Vuran İran Filmleri

İran film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 11:02

Merhabalar. İran sineması genellikle sade, doğal ve gerçekçi anlatım tarzıyla bilinir. Günlük hayatın içinden hikayeler anlatılır ve karakterler sıradan insanlardır. Bu içerikte son yılların en çok izlenen İran filmlerini bir araya topladık.

İyi seyirler dileriz.

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1. A Separation (2011)

1. A Separation (2011)

IMDb: 8.3

Evli bir çift zor bir kararla karşı karşıyadır. Başka bir ülkeye taşınarak çocuklarının hayatını iyileştirmek mi yoksa İran'da kalıp Alzheimer hastası olan kötüleşen bir ebeveyne bakmak mı?

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat

2. Children of Heaven (1997)

2. Children of Heaven (1997)

IMDb: 8.2

Bir çocuk kız kardeşinin ayakkabısının çiftini kaybettikten sonra, onları bulmak için bir dizi maceraya atılır. Bulamayınca yeni bir çift 'kazanmak' için yeni bir yol dener.

Yönetmen: Majid Majidi

Oyuncular: Mohammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi

3. My Favourite Cake (2024)

3. My Favourite Cake (2024)

IMDb: 7.7

Yetmiş yaşındaki Mahin, şimdiye kadar yalnızken birden aşk hayatını canlandırmayı seçer. Tesadüfi bir karşılaşma unutulmaz bir akşama dönüşür.

Yönetmenler: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Oyuncular: Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammad Heidari

4. Leila's Brothers (2022)

4. Leila's Brothers (2022)

IMDb: 7.9

Tüm hayatını ailesine bakarak geçiren Leila, kardeşleri geçim sıkıntısı çekerken bir plan yapar.

Yönetmen: Saeed Roustayi

Oyuncular: Saeed Poursamimi, Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh

5. The Seed of the Sacred Fig (2024)

5. The Seed of the Sacred Fig (2024)

IMDb: 8.1

Soruşturmacı yargıç Iman, Tahran'daki siyasi huzursuzluk ortasında paranoyayla boğuşur. Silahı kaybolduğunda karısından ve kızlarından şüphelenir ve toplumsal kurallar çökerken aile bağlarını zorlayan zalim önlemler alır.

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi

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6. Taste of Cherry (1997)

6. Taste of Cherry (1997)

IMDb: 7.7

İranlı bir adam intihar ettikten sonra onu sessizce bir kiraz ağacının altına gömecek birini bulmak için arabasıyla yollara düşer.

Yönetmen: Abbas Kiarostami

Oyuncular: Homayoun Ershadi, Abdolhosein Bagheri, Afshin Khorshid Bakhtiari

7. Close-Up (1990)

7. Close-Up (1990)

IMDb: 8.2

Film, yönetmen Mohsen Makhmalbaf'ı taklit ederek bir aileyi yeni filminde rol almaya ikna eden sinemasever Hossain Sabzian'ın gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Abbas Kiarostami

Oyuncular: Hossain Sabzian, Mohsen Makhmalbaf, Abolfazl Ahankhah

8. The Salesman (2016)

8. The Salesman (2016)

IMDb: 7.7

Evli bir çift olan Ranaa ve Emad, 'Satıcının Ölümü' adlı bir prodüksiyonda yer alırken, Ranaa yeni evlerinde saldırıya uğrar ve bu durum, Rana'nın karısının itirazlarına rağmen faili bulmaya kararlı olmasına neden olur.

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Mina Sadati

9. A Hero (2021)

9. A Hero (2021)

IMDb: 7.5

Rahim, ödeyemediği bir borç yüzünden hapistedir. İki günlük izni sırasında alacaklısını, borcun bir kısmının ödenmesine karşı şikayetini geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez.

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost

10. Law of Tehran (2019)

10. Law of Tehran (2019)

IMDb: 7.8

Polis, Naser Khakzad adında bir uyuşturucu baronunun peşindedir. Ancak sonunda onu yakalamayı başardıklarında kaçıp ailesini kurtarmak için aklına gelen her şeyi dener.

Yönetmen: Saeed Roustayi

Oyuncular: Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar

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