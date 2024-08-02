Hayatın İçinden Anlattığı Hikayelerle Sinema Dünyasına Damga Vuran İran Filmleri
Hayatın İçinden Anlattığı Hikayelerle Sinema Dünyasına Damga Vuran İran Filmleri
Merhabalar. İran sineması genellikle sade, doğal ve gerçekçi anlatım tarzıyla bilinir. Günlük hayatın içinden hikayeler anlatılır ve karakterler sıradan insanlardır. Bu içerikte son yılların en çok izlenen İran filmlerini bir araya topladık.
İyi seyirler dileriz.
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1. A Separation (2011)
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2. Children of Heaven (1997)
3. My Favourite Cake (2024)
4. Leila's Brothers (2022)
5. The Seed of the Sacred Fig (2024)
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6. Taste of Cherry (1997)
7. Close-Up (1990)
8. The Salesman (2016)
9. A Hero (2021)
10. Law of Tehran (2019)
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