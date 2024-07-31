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'Deadpool & Wolverine'i Çok Beğenenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler

'Deadpool & Wolverine'i Çok Beğenenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 15:41

Merhabalar. 2024'ün heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' filmi vizyona girdi. Sinema salonlarını doldurmasıyla film daha şimdiden bu yılın en büyük filmleri arasında yer alacağını gösterdi. Bu içerikte Marvel'ın en son macerasını seven hayranların beğeneceği filmleri listeledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. X-Men (2000)

1. X-Men (2000)

IMDb: 7.3

Mutantların (gelişmiş süper güçlere sahip insanlar) var olduğu ve ayrımcılığa uğradığı bir dünyada, iki grup kaçınılmaz bir çatışma için bir araya gelir: Üstünlükçü Kardeşlik ve pasifist X-Men.

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen

2. Fantastic Four (2005)

2. Fantastic Four (2005)

IMDb: 5.7

Bir grup astronot, kozmik radyasyona maruz kaldıktan sonra süper güçler kazanır ve bunları düşmanları Doktor Victor Von Doom'un planlarına karşı koymak için kullanmalıdır.

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans

3. X-Men Origins: Wolverine (2009)

3. X-Men Origins: Wolverine (2009)

IMDb: 6.5

Film, James Logan'ın ilk yıllarını, kardeşi Victor Creed ile rekabetini, Weapon X özel kuvvetler ekibindeki hizmetini ve metal kaplı mutant Wolverine üzerindeki deneylerini konu alıyor.

Yönetmen: Gavin Hood

Oyuncular: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Ryan Reynolds

4. The Other Guys (2010)

4. The Other Guys (2010)

IMDb: 6.6

Uyumsuz iki New York City dedektifi, taptıkları şehrin en iyi polisleri gibi öne çıkmak için bir fırsat yakalarlar. Ancak işler planlandığı gibi gitmez.

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Derek Jeter

5. X-Men: First Class (2011)

5. X-Men: First Class (2011)

IMDb: 7.7

1960'larda, süper güçlere sahip insanlar olan Charles Xavier ve Erik Lensherr, kendileri gibi başkalarını bulmak için birlikte çalışırlar. Ancak Erik'in bir mutantı intikam için kovalaması ikili arasında bölünmeye neden olur.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

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6. 21 Jump Street (2012)

6. 21 Jump Street (2012)

IMDb: 7.2

Başarısız bir çift polis, sentetik uyuşturucu şebekesini çökertmek ve uyum sağlamak için şehirdeki bir liseye geri gönderilir.

Yönetmenler: Phil Lord, Christopher Miller

Oyuncular: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube

7. The Nice Guys (2016)

7. The Nice Guys (2016)

IMDb: 7.4

1970'lerin Los Angeles'ında, uyumsuz bir çift özel dedektif kayıp bir kızı ve bir porno yıldızının gizemli ölümünü araştırmak üzere yola çıkar.

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

8. Logan (2017)

8. Logan (2017)

IMDb: 8.1

Mutantların neredeyse yok olduğu bir gelecekte, yaşlı ve yorgun Logan sakin bir hayat sürmektedir. Ancak bilim insanları tarafından takip edilen mutant bir çocuk olan Laura yardım için yanına geldiğinde, onu güvenli bir yere götürmek zorundadır.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

9. Free Guy (2021)

9. Free Guy (2021)

IMDb: 7.1

Bir banka memuru olan Guy, kana susamış bir video oyununda oyuncu olmayan bir karakter olduğunu öğrendiğinde, hikayenin kahramanı olur ve dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenir.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

IMDb: 6.9

Doctor Strange, çoklu evrenler arasında seyahat edebilen gizemli bir genç kızla bir araya gelir. Çoklu evreni yok etmekle tehdit eden diğer evren versiyonlarıyla savaşır. Bunun için Scarlet Witch, Wong ve diğerlerinden yardım ister.

Yönetmen: Sam Raimi

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

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