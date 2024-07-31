'Deadpool & Wolverine'i Çok Beğenenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 8.1

Mutantların neredeyse yok olduğu bir gelecekte, yaşlı ve yorgun Logan sakin bir hayat sürmektedir. Ancak bilim insanları tarafından takip edilen mutant bir çocuk olan Laura yardım için yanına geldiğinde, onu güvenli bir yere götürmek zorundadır.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen