'Deadpool & Wolverine'i Çok Beğenenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler
'Deadpool & Wolverine'i Çok Beğenenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. 2024'ün heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' filmi vizyona girdi. Sinema salonlarını doldurmasıyla film daha şimdiden bu yılın en büyük filmleri arasında yer alacağını gösterdi. Bu içerikte Marvel'ın en son macerasını seven hayranların beğeneceği filmleri listeledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. X-Men (2000)
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2. Fantastic Four (2005)
3. X-Men Origins: Wolverine (2009)
4. The Other Guys (2010)
5. X-Men: First Class (2011)
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6. 21 Jump Street (2012)
7. The Nice Guys (2016)
8. Logan (2017)
9. Free Guy (2021)
10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
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