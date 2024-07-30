Kore Filmi Hayranlarına Aksiyondan Komediye Birbirinden Harika Film Önerileri

IMDb: 8.1

1930'ların Kore'sinde bir kız, bir Japon varisine hizmetçi olarak işe alınır. Ancak hizmetçinin bir sırrı vardır: O, bir dolandırıcı tarafından Leydi'yi baştan çıkarmak ve servetini çalmak için işe alınan bir yankesicidir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong