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Kore Filmi Hayranlarına Aksiyondan Komediye Birbirinden Harika Film Önerileri

Kore Filmi Hayranlarına Aksiyondan Komediye Birbirinden Harika Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 17:15

Merhabalar. Bu içerikte heyecan verici aksiyon ve korku filmlerinden, dokunaklı dramlara ve hicivli komedilere kadar birbirinden muhteşem Kore filmlerini sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Train to Busan (2016)

1. Train to Busan (2016)

IMDb: 7.6

Güney Kore'de zombi virüsü ortaya çıkarken, yolcular Seul'den Busan'a giden trende hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Yeon Sang-ho

Oyuncular: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok

2. The Handmaiden (2016)

2. The Handmaiden (2016)

IMDb: 8.1

1930'ların Kore'sinde bir kız, bir Japon varisine hizmetçi olarak işe alınır. Ancak hizmetçinin bir sırrı vardır: O, bir dolandırıcı tarafından Leydi'yi baştan çıkarmak ve servetini çalmak için işe alınan bir yankesicidir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong

3. Minari (2020)

3. Minari (2020)

IMDb: 7.4

Koreli bir Amerikalı aile, kendi Amerikan rüyasını aramak için Arkansas'taki bir çiftliğe taşınır. Garip ve engebeli Ozarks'taki yeni hayatın zorlukları arasında, ailenin yadsınamaz dayanıklılığını ve bir yuvayı gerçekten neyin oluşturduğunu keşfederler.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim

4. The Age of Shadows (2016)

4. The Age of Shadows (2016)

IMDb: 7.1

Koreli direniş savaşçıları, bu dönem aksiyon geriliminde Japon kuvvetlerinin kontrolündeki tesisleri yok etmek için patlayıcı kaçakçılığı yapar.

Yönetmen: Kim Jee-woon

Oyuncular: Lee Byung-hun, Gong Yoo, Song Kang-ho

5. A Taxi Driver (2017)

5. A Taxi Driver (2017)

IMDb: 7.9

1980 ayaklanmasını haber yapmak için Seul'den Gwangju'ya bir Alman muhabiri götüren dul bir baba ve taksi şoförü, etrafındaki şiddete yakalandıktan sonra kararından pişmanlık duyar.

Yönetmen: Hun Jang

Oyuncular: Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin

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6. The Man from Nowhere (2010)

6. The Man from Nowhere (2010)

IMDb: 7.7

Şiddet dolu bir geçmişe sahip sessiz bir rehin dükkanı sahibi, tek arkadaşı olan çocuğu kurtarmak umuduyla uyuşturucu ve organ kaçakçılığı şebekesine karşı mücadele eder.

Yönetmen: Lee Jeong-beom

Oyuncular: Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Tae-hoon

7. Poetry (2010)

7. Poetry (2010)

IMDb: 7.8

Altmışlı yaşlarında, iğrenç bir aile suçunun keşfiyle karşı karşıya kalan ve Alzheimer hastalığının erken evrelerinde olan bir kadın, bir şiir dersine kaydolduğunda güç ve amaç bulur.

Yönetmen: Lee Chang-dong

Oyuncular: Yun Jeong-hie, Lee Da-wit, Kim Hee-ra

8. The Villainess (2017)

8. The Villainess (2017)

IMDb: 6.6

Film, intikam peşinde koşarken arkasında bir ceset izi bırakan kadın bir suikastçının hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Jung Byung-gil

Oyuncular: Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun, Sung Jun

9. New World (2013)

9. New World (2013)

IMDb: 7.5

Film, gizli bir polisin hem polis hem de haydut rolünü oynamakta zorlanınca başına gelenleri anlatıyor.

Yönetmen: Park Hoon-jung

Oyuncular: Lee Jung-jae, Choi Min-sik, Hwang Jung-min

10. Extreme Job (2019)

10. Extreme Job (2019)

IMDb: 7

Narkotik dedektiflerinden oluşan bir ekip, organize bir suç çetesini takip etmek için gizlice kızarmış tavuk lokantasına girer. Ancak dedektiflerin tavuk tarifi, bakımsız restoranı aniden şehrin en popüler lokantasına dönüştürdüğünde işler beklenmedik bir hal alır.

Yönetmen: Lee Byeong-heon

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Lee Hanee, Jin Seon-kyu

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