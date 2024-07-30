Kore Filmi Hayranlarına Aksiyondan Komediye Birbirinden Harika Film Önerileri
Kore Filmi Hayranlarına Aksiyondan Komediye Birbirinden Harika Film Önerileri
Merhabalar. Bu içerikte heyecan verici aksiyon ve korku filmlerinden, dokunaklı dramlara ve hicivli komedilere kadar birbirinden muhteşem Kore filmlerini sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Train to Busan (2016)
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2. The Handmaiden (2016)
3. Minari (2020)
4. The Age of Shadows (2016)
5. A Taxi Driver (2017)
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6. The Man from Nowhere (2010)
7. Poetry (2010)
8. The Villainess (2017)
9. New World (2013)
10. Extreme Job (2019)
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