Korku Filmi Sevenlere Duyurulur: Gerilimin Bir Dakika Olsun Bile Azalmadığı Son Yılların En İyi Korku Filmleri
Korku Filmi Sevenlere Duyurulur: Gerilimin Bir Dakika Olsun Bile Azalmadığı Son Yılların En İyi Korku Filmleri
Merhabalar. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen korku filmlerini sizler için listeledik. Listede 2020 yılından 2024'e kadar birbirinden popüler 10 korku filmini bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. The Dark and the Wicked (2020)
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2. The Evil Next Door (2020)
3. The Deep House (2021)
4. Mad God (2021)
5. X (2022)
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6. Talk to Me (2022)
7. Late Night with the Devil (2023)
8. When Evil Lurks (2023)
9. I Saw the TV Glow (2024)
10. Abigail (2024)
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Sizin son yıllarda en sevdiğiniz korku filmi hangisi? Yorumlara buyrun...
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