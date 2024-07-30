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Korku Filmi Sevenlere Duyurulur: Gerilimin Bir Dakika Olsun Bile Azalmadığı Son Yılların En İyi Korku Filmleri

Korku Filmi Sevenlere Duyurulur: Gerilimin Bir Dakika Olsun Bile Azalmadığı Son Yılların En İyi Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:01

Merhabalar. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen korku filmlerini sizler için listeledik. Listede 2020 yılından 2024'e kadar birbirinden popüler 10 korku filmini bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. The Dark and the Wicked (2020)

1. The Dark and the Wicked (2020)

IMDb: 6.1

Sıradan bir kırsal kasabadaki tenha bir çiftlikte, bir adam yavaş yavaş ölür. Ailesi yas tutmak için bir araya gelir ve ancak kısa bir süre sonra, kabuslar ve kötü bir şeyin aileyi ele geçirdiğine dair hisler belirir.

Yönetmen: Bryan Bertino

Oyuncular: Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Julie Oliver-Touchstone

2. The Evil Next Door (2020)

2. The Evil Next Door (2020)

IMDb: 5.2

Bir baba, oğlu ve kız arkadaşıyla yeni bir eve taşınır. O şehir dışında çalışırken, oğlu da yan evde yeni bir 'arkadaş' edinir.

Yönetmenler: Tord Danielsson, Oskar Mellander

Oyuncular: Dilan Gwyn, Eddie Eriksson Dominguez, Linus Wahlgren

3. The Deep House (2021)

3. The Deep House (2021)

IMDb: 5.3

Kentsel keşif videolarında uzmanlaşmış bir çift, uzak bir Fransız gölünde dalış yaparken derin sulara gömülmüş bir ev keşfeder. Dalışları, evin korkunç suçların mekanı olduğunu keşfettiklerinde bir kabusa dönüşür.

Yönetmenler: Alexandre Bustillo, Julien Maury

Oyuncular: Camille Rowe, James Jagger, Eric Savin

4. Mad God (2021)

4. Mad God (2021)

IMDb: 6.8

Suikastçı, dünyanın önde gelen stop-motion animatörü Phil Tippett'in bilinçaltı zihninin ilkel dehşetlerinden yaratılmış işkence görmüş ruhların, harap olmuş şehirlerin ve sefil canavarların bulunduğu bir yeraltı dünyasında yolculuk ediyor.

Yönetmen: Phil Tippett

Oyuncular: Alex Cox, Niketa Roman, Satish Ratakonda

5. X (2022)

5. X (2022)

IMDb: 6.5

1979 yılında bir grup genç film yapımcısı kırsal bir Teksas çiftliğinde yetişkinlere yönelik bir film çekmek için yola çıkarlar. Ancak münzevi, yaşlı ev sahipleri onları suçüstü yakaladığında ekip kendilerini hayatları için mücadele ederken bulurlar.

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow

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6. Talk to Me (2022)

6. Talk to Me (2022)

IMDb: 7.1

Bir grup arkadaş mumyalanmış bir el kullanarak ruhları nasıl çağıracaklarını keşfettiklerinde yeni bir heyecana kapılırlar. Ta ki içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar...

Yönetmenler: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

7. Late Night with the Devil (2023)

7. Late Night with the Devil (2023)

IMDb: 7

Film, 1977 yılında canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde ters gitmesini ve kötülüğü ülkenin oturma odalarına salıverilmesini ekranlara taşıyor.

Yönetmenler: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Oyuncular: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

8. When Evil Lurks (2023)

8. When Evil Lurks (2023)

IMDb: 7

Uzak bir köyde iki kardeş şeytan bulaşmış bir adam bulur ve bu adam kötülüğün kendisini 'doğurmak' üzeredir. Cesetten kurtulmaya karar verirler, ancak istemeden bir kaos yaratırlar.

Yönetmen: Demián Rugna

Oyuncular: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater

9. I Saw the TV Glow (2024)

9. I Saw the TV Glow (2024)

IMDb: 5.9

Dram ve korku türündeki film, iki gencin doğaüstü bir TV şovuna olan aşkları yüzünden bağ kurmasını ancak dizinin gizemli bir şekilde iptal edilmesini konu alıyor.

Yönetmen: Jane Schoenbrun

Oyuncular: Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman

10. Abigail (2024)

10. Abigail (2024)

IMDb: 6.6

Bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü bir isminin balerin kızını kaçırdıktan sonra, içeride anormal bir küçük kızla kilitli olduklarının farkında olmadan izole bir malikaneye giderler.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

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