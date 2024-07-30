Korku Filmi Sevenlere Duyurulur: Gerilimin Bir Dakika Olsun Bile Azalmadığı Son Yılların En İyi Korku Filmleri

IMDb: 6.1

Sıradan bir kırsal kasabadaki tenha bir çiftlikte, bir adam yavaş yavaş ölür. Ailesi yas tutmak için bir araya gelir ve ancak kısa bir süre sonra, kabuslar ve kötü bir şeyin aileyi ele geçirdiğine dair hisler belirir.

Yönetmen: Bryan Bertino

Oyuncular: Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Julie Oliver-Touchstone