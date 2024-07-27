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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Şerefine Paris'te Geçen Birbirinden Harika Filmler

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Şerefine Paris'te Geçen Birbirinden Harika Filmler

Fransa film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 19:01

Merhabalar. 2024 Yaz Olimpiyatları dün Fransa'nın başkenti Paris'te görkemli bir törenle başladı. Açılış töreni birbirinden eşsiz gösterilere sahne oldu. Spordan sanata, edebiyattan sinemaya pek çok farklı alanda yapılan bu gösterileri hepimiz ekranlarımızın başında hayranlıkla izledik. Peki ya Paris? Bu başkentin hikayesini filmlerden merak edenler ne izlemeli? Bu içerikte Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları şerefine birbirinden harika Paris'te geçen 10 filmi listeledik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. La haine (1995)

1. La haine (1995)

IMDb: 8.1

Film, şiddetli bir isyandan sonraki gün Fransız kenar mahallelerinde yaşayan üç genç adamın hayatlarından 24 saati ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Mathieu Kassovitz

Oyuncular: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

2. Amélie (2001)

2. Amélie (2001)

IMDb: 8.3

Genç bir garson olan Amelie, hayal dünyasında sıkışmış olmasına rağmen insanların mutluluğu bulmasına yardımcı olmaya karar verir. Neşe yayma arayışı onu gerçek aşkı bulduğu bir yolculuğa çıkarır.

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

3. The Dreamers (2003)

3. The Dreamers (2003)

IMDb: 7.1

1968'de Paris'te okuyan genç bir Amerikalı, Fransız bir erkek ve kız kardeşle arkadaşlık kurar. Film aynı zamanda 68 Paris öğrenci isyanlarının arka planını ekranlara yansıtır.

Yönetmen: Bernardo Bertolucci

Oyuncular: Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green

4. Paris, I Love You (2006)

4. Paris, I Love You (2006)

IMDb: 7.2

Paris'in mahallelerinde aşk gizlenir, açığa çıkarılır, taklit edilir, kurutulur, yeniden icat edilir ve uyandırılır. Film iki gencin benzersiz aşk hikayesini konu alıyor.

Yönetmenler: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gurinder Chadha

Oyuncular: Juliette Binoche, Leonor Watling, Ludivine Sagnier

5. Ratatouille (2007)

5. Ratatouille (2007)

IMDb: 8.1

Yemek pişirebilen bir fare, ünlü bir Paris restoranında çalışan genç bir mutfak çalışanıyla sıra dışı bir ittifak kurar.

Yönetmenler: Brad Bird, Jan Pinkava

Oyuncular: Brad Garrett, Lou Romano, Patton Oswalt

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6. Midnight in Paris (2011)

6. Midnight in Paris (2011)

IMDb: 7.6

Nostaljik bir senarist, nişanlısının ailesiyle Paris'e yaptığı bir gezi sırasında kendini her gece yarısı gizemli bir şekilde 1920'lere geri dönerken bulur.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates

7. The Intouchables (2011)

7. The Intouchables (2011)

IMDb: 8.5

Yamaç paraşütü kazasında felç olduktan sonra, bir aristokrat genç bir adamı bakıcısı olarak işe alır. Başlangıçta anlaşamazlar ama daha sonra aralarında muhteşem bir dostluk kurulur.

Yönetmenler: Olivier Nakache, Éric Toledano

Oyuncular: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

8. Hugo (2011)

8. Hugo (2011)

IMDb: 7.5

1931 Paris'inde, bir tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan bir yetim, ölen babası ve bir otomatın karıştığı bir gizemin içine çekilir.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee

9. Les Misérables (2012)

9. Les Misérables (2012)

IMDb: 7.5

19. yüzyıl Fransa'sında, şartlı tahliye şartlarını ihlal ettikten sonra acımasız polis Javert tarafından onlarca yıldır kovalanan Jean Valjean, bir fabrika işçisinin kızına bakmayı kabul eder. Bu karar hayatlarını sonsuza dek değiştirir.

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

10. Mrs. Harris Goes to Paris (2022)

10. Mrs. Harris Goes to Paris (2022)

IMDb: 7.1

1950'lerde Londra'da dul bir temizlikçi kadın, bir Dior haute couture elbiseye delice aşık olur ve kendisinin de bir tane olması gerektiğine karar verir.

Yönetmen: Anthony Fabian

Oyuncular: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson

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