Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Şerefine Paris'te Geçen Birbirinden Harika Filmler
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Şerefine Paris'te Geçen Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. 2024 Yaz Olimpiyatları dün Fransa'nın başkenti Paris'te görkemli bir törenle başladı. Açılış töreni birbirinden eşsiz gösterilere sahne oldu. Spordan sanata, edebiyattan sinemaya pek çok farklı alanda yapılan bu gösterileri hepimiz ekranlarımızın başında hayranlıkla izledik. Peki ya Paris? Bu başkentin hikayesini filmlerden merak edenler ne izlemeli? Bu içerikte Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları şerefine birbirinden harika Paris'te geçen 10 filmi listeledik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. La haine (1995)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Amélie (2001)
3. The Dreamers (2003)
4. Paris, I Love You (2006)
5. Ratatouille (2007)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Midnight in Paris (2011)
7. The Intouchables (2011)
8. Hugo (2011)
9. Les Misérables (2012)
10. Mrs. Harris Goes to Paris (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin en favori Paris filminiz hangisi? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın