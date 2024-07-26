Hırs, Mücadele, Zafer Bu Yıl Paris'te! Olimpiyat Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Efsane Filmler
Hırs, Mücadele, Zafer Bu Yıl Paris'te! Olimpiyat Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Efsane Filmler
Games of the XXXIII Olympiad ya da bizim bildiğimiz adıyla 2024 Yaz Olimpiyatları bugün (26 Temmuz) Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. 206 ülkeden 10 binden fazla sporcunun katıldığı olimpiyatta her biri alanlarında en iyisi olmak için efor harcayacak. Belki aralarından birinin hikayesi yıllar sonra filmlere konu olacak. Bu içerikte olimpiyat ruhunu en iyi şekilde yansıtan birbirinden harika filmleri sizler için derledik. Mücadele ve hırsın zirve yaptığı, izleyicilere ilham veren bu filmleri eminiz siz de beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Prefontaine (1997)
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2. I, Tonya (2017)
3. Chariots of Fire (1981)
4. Cool Runnings (1993)
5. Miracle (2004)
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6. Foxcatcher (2014)
7. Rising Phoenix (2020)
8. Gracie (2007)
9. Race (2016)
10. Eddie the Eagle (2015)
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