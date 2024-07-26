Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hırs, Mücadele, Zafer Bu Yıl Paris'te! Olimpiyat Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Efsane Filmler

Hırs, Mücadele, Zafer Bu Yıl Paris'te! Olimpiyat Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Efsane Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 12:01

Games of the XXXIII Olympiad ya da bizim bildiğimiz adıyla 2024 Yaz Olimpiyatları bugün (26 Temmuz) Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. 206 ülkeden 10 binden fazla sporcunun katıldığı olimpiyatta her biri alanlarında en iyisi olmak için efor harcayacak. Belki aralarından birinin hikayesi yıllar sonra filmlere konu olacak. Bu içerikte olimpiyat ruhunu en iyi şekilde yansıtan birbirinden harika filmleri sizler için derledik. Mücadele ve hırsın zirve yaptığı, izleyicilere ilham veren bu filmleri eminiz siz de beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Prefontaine (1997)

1. Prefontaine (1997)

IMDb: 6.8

Film, Oregon'da yaşayan ve genç yaşta ölen uzun mesafe koşucusu Olimpiyat umudu Steve Prefontaine'in hayatını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Steve James

Oyuncular: Jared Leto, R. Lee Ermey, Ed O'Neill

2. I, Tonya (2017)

2. I, Tonya (2017)

IMDb: 7.5

Rekabetçi buz patencisi Tonya Harding, ABD Artistik Patinaj Şampiyonası'nda sıralamalarda yükseliyor, ancak eski kocası araya girdiğinde bu aktivitedeki geleceği şüpheye düşüyor.

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

3. Chariots of Fire (1981)

3. Chariots of Fire (1981)

IMDb: 7.1

Biri kararlı bir Yahudi, diğeri dindar bir Hristiyan olan iki İngiliz atlet, gurur ve vicdan meseleleriyle boğuşurken 1924 Olimpiyatları'nda kazanmaya kararlıdır.

Yönetmen: Hugh Hudson

Oyuncular: Ben Cross, Ian Charleson, Nicholas Farrell

4. Cool Runnings (1993)

4. Cool Runnings (1993)

IMDb: 7

Jamaikalı bir koşucu Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildiğinde, ilk Jamaika Bobsled Takımını başlatmak için onur meselelerini kafaya pek takmayan bir koçun yardımını ister.

Yönetmen: Jon Turteltaub

Oyuncular: John Candy, Leon, Doug E. Doug

5. Miracle (2004)

5. Miracle (2004)

IMDb: 7.5

Film, 1980 ABD Olimpiyat hokey takımını yenilmez Sovyet takımına karşı zafere taşıyıp oyuncudan koça dönüşen Herb Brooks'un gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Gavin O'Connor

Oyuncular: Kurt Russell, Patricia Clarkson, Nathan West

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Foxcatcher (2014)

6. Foxcatcher (2014)

IMDb: 7

ABD Olimpiyat güreş şampiyonu kardeşler Mark Schultz ve Dave Schultz, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 1988 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken multi-milyarder John du Pont liderliğindeki 'Takım Foxcatcher'a katılırlar. Ancak John'un kendini yok edici davranışları hepsini tüketmekle tehdit eder.

Yönetmen: Bennett Miller

Oyuncular: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo

7. Rising Phoenix (2020)

7. Rising Phoenix (2020)

IMDb: 8.1

Bu belgesel türündeki film, dünyanın üçüncü büyük spor etkinliği haline gelen Paralimpik Oyunları'nın tarihini ve güncel durumunu ekranlara taşıyor.

Yönetmenler: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Oyuncular: Jean-Baptiste Alaize, Ryley Batt, Ellie Cole

8. Gracie (2007)

8. Gracie (2007)

IMDb: 6.2

Futbol tutkunu Grace, lisesinin erkek takımı takımında oynamak ve erkek kardeşinin ölümüyle başa çıkarken kadın futboluna destek kazanmak için zorlu bir mücadele verir.

Yönetmen: Davis Guggenheim

Oyuncular: Carly Schroeder, Andrew Shue, Elisabeth Shue

9. Race (2016)

9. Race (2016)

IMDb: 7.1

Jesse Owens'ın tarihin en iyi atletizm sporcusu olma arayışı onu 1936 Olimpiyatları'nın dünya sahnesine fırlatır ve burada Adolf Hitler'in Aryan üstünlüğü fikriyle karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Stephen Hopkins

Oyuncular: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree

10. Eddie the Eagle (2015)

10. Eddie the Eagle (2015)

IMDb: 7.3

Film, 1988 Kış Olimpiyatları'nda dünyayı büyüleyen, inatçı İngiliz kayakla atlama sporcusu Eddie Edwards'ın benzersiz hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın