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İzlerken Kahkaha Krizine Girip Koltuktan Düşeceğiniz Son Zamanların Birbirinden Harika Komedi Filmleri

İzlerken Kahkaha Krizine Girip Koltuktan Düşeceğiniz Son Zamanların Birbirinden Harika Komedi Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 10:29

Merhabalar. İşte bir komedi filmleri listesiyle yine karşınızdayız. Bu içerikte son zamanların (2019-2023) en iyi komedi filmlerini sizler için listeledik. Umarız izlerken çok eğlenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz!

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1. Booksmart (2019)

1. Booksmart (2019)

IMDb: 7.1

Lise mezuniyetlerinin arifesinde, iki akademik süperstar ve en iyi arkadaş, daha az çalışıp daha çok eğlenmeleri gerektiğini fark ederler. Yaşıtlarının gerisinde kalmamaya kararlı olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi bir geceye sığdırmaya çalışır.

Yönetmen: Olivia Wilde

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams

2. Hustle (2022)

2. Hustle (2022)

IMDb: 7.3

Bir basketbol gözlemcisi, İspanya'dayken olağanüstü bir sokak basketbolcusu keşfeder ve bu ihtimali NBA'e geri dönme fırsatı olarak görür.

Yönetmen: Jeremiah Zagar

Oyuncular: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez

3. Long Shot (2019)

3. Long Shot (2019)

IMDb: 6.8

Gazeteci Fred Flarsky, çocukluk aşkı Charlotte Field ile yeniden bir araya gelir; o şu anda dünyanın en etkili kadınlarından biridir. Charlotte, başkanlığa aday olmaya hazırlanırken konuşma yazarı olarak Fred'i işe alır ve aralarında beklenmedik durumlar olur.

Yönetmen: Jonathan Levine

Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael

4. Strays (2023)

4. Strays (2023)

IMDb: 6.3

Film, terk edilmiş bir köpeğin eski sahibinden intikam almak için sokaktaki diğer hayvanlarla iş birliği yapmasını konu alıyor.

Yönetmen: Josh Greenbaum

Oyuncular: Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher

5. Palm Springs (2020)

5. Palm Springs (2020)

IMDb: 7.4

Nyles ve Sarah kendilerini bir zaman döngüsünün içinde sıkışmış halde ve aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulurlar. Birbirlerinden etkilenirler ancak bazı gerçekler filizlenen aşklarını tehdit eder.

Yönetmen: Max Barbakow

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

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6. Dolemite Is My Name (2019)

6. Dolemite Is My Name (2019)

IMDb: 7.2

Eddie Murphy bu filmde komik, müstehcen, kung-fu dövüşçüsü ikinci kişiliği Dolemite'nin 1970'lerde Blaxploitation fenomeni haline gelmesiyle muhaliflerin haksız olduğunu kanıtlayan Rudy Ray Moore'u canlandırıyor.

Yönetmen: Craig Brewer

Oyuncular: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key, Mike Epps

7. Confess, Fletch (2022)

7. Confess, Fletch (2022)

IMDb: 6.4

Bir cinayetin baş şüphelisi haline gelen Fletch, bir yandan masumiyetini kanıtlamaya çalışırken bir yandan da kız arkadaşının çalınan sanat koleksiyonunu arar.

Yönetmen: Greg Mottola

Oyuncular: Jon Hamm, Caitlin Zerra Rose, Roy Wood Jr.

8. Don't Look Up (2021)

8. Don't Look Up (2021)

IMDb: 7.2

İki düşük seviyeli gökbilimcinin, Dünya gezegenini yok edecek yaklaşan bir kuyruklu yıldız hakkında insanlığı uyarmak için dev bir medya turuna çıkması gerekir.

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

9. The Mitchells vs. the Machines (2021)

9. The Mitchells vs. the Machines (2021)

IMDb: 7.6

Tuhaf ve işlevsiz bir ailenin yolculuğu, kendilerini robot kıyametinin ortasında bulduğunda altüst olur ve bir anda insanlığın beklenmedik son umudu haline gelir.

Yönetmenler: Michael Rianda, Jeff Rowe

Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

10. Joy Ride (2023)

10. Joy Ride (2023)

IMDb: 6.4

Film, dört Asyalı Amerikalı arkadaşın, öz annelerinden birini aramak için Çin'i dolaşırken, kim olduklarını bilmenin ve sevmenin ne demek olduğuna dair gerçeği keşfedip bağ kurmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Adele Lim

Oyuncular: Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu

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