İzlerken Kahkaha Krizine Girip Koltuktan Düşeceğiniz Son Zamanların Birbirinden Harika Komedi Filmleri

IMDb: 7.1

Lise mezuniyetlerinin arifesinde, iki akademik süperstar ve en iyi arkadaş, daha az çalışıp daha çok eğlenmeleri gerektiğini fark ederler. Yaşıtlarının gerisinde kalmamaya kararlı olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi bir geceye sığdırmaya çalışır.

Yönetmen: Olivia Wilde

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams