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İzleyen Herkesin "Bu Dizinin Bağımlısı Oldum" Dediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Diziler

İzleyen Herkesin "Bu Dizinin Bağımlısı Oldum" Dediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 17:09

Merhabalar. Siz de şöyle güzel bir dizi izlesem diyenlerden misiniz? Cevabınız evet ise bu liste tam size göre! Bu listede sosyal medya kullanıcılarının 'bu dizinin bağımlısı oldum' dediği birbirinden harika yapımları sizler için topladık. Umarız siz de buradaki dizileri çok beğenirsiniz.

Şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Shameless (2011–2021)

1. Shameless (2011–2021)

IMDb: 8.5

Dizi, İrlandalı Amerikalı Gallagher ailesinin Chicago'nun Güney Yakası'nda başına gelen komik ve dramatik olayları konu alıyor.

Yaratıcılar: Paul Abbott, John Wells

Oyuncular: Emmy Rossum, William H. Macy, Ethan Cutkosky

2. Supernatural (2005–2020)

2. Supernatural (2005–2020)

IMDb: 8.4

İki kardeş, avcı olarak babalarının izinden giderek canavarlar, iblisler ve yeryüzünde dolaşan tanrılar da dahil olmak üzere pek çok türden kötü doğaüstü varlıklarla savaşırlar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

3. Cobra Kai (2018–2025)

3. Cobra Kai (2018–2025)

IMDb: 8.5

Orta yaşlı Daniel LaRusso ve Johnny Lawrence, 1984 All Valley Karate Turnuvası karşılaşmalarından onlarca yıl sonra kendilerini yeniden dövüş sanatlarında rakip olarak bulurlar.

Yaratıcılar: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Oyuncular: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler

4. Prisma (2022 - )

4. Prisma (2022 - )

IMDb: 7.8

Dizi, dışarıdan birbirinin aynısı ama hayata yaklaşımları çok farklı olan ikiz kardeşler Andrea ve Marco'nun ilişkilerini ve kimliklerini aramalarını konu alıyor.

Yaratıcılar: Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo, Giulio Calvani

Oyuncular: Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza

5. Revenge (2011–2015)

5. Revenge (2011–2015)

IMDb: 7.8

Duygusal açıdan sorunlu bir genç kadın, babasına haksızlık eden insanlardan intikam almak için yola çıkar.

Yaratıcı: Mike Kelley

Oyuncular: Madeleine Stowe, Emily VanCamp, Gabriel Mann

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6. Moving (2023 - )

6. Moving (2023 - )

IMDb: 8.4

Genetik insanüstü yeteneklere sahip üç lise öğrencisinin sakin hayatları, gizemli bir organizasyonun onları birer birer avlamaya başlamasıyla altüst olur.

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Zo In-sung

7. House of the Dragon (2022 - )

7. House of the Dragon (2022 - )

IMDb: 8.4

Dizi, Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce, Targaryen Hanesi'nin gücünün zirvesinde olduğu bir iç veraset savaşını konu alıyor.

Yaratıcılar: Ryan J. Condal, George R.R. Martin

Oyuncular: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke

8. True Detective (2014 - )

8. True Detective (2014 - )

IMDb: 8.9

Dizi, polis soruşturmalarının hem kanun içindeki hem de kanun dışındaki ilgili kişilerin kişisel ve mesleki sırlarını ortaya çıkarmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

9. Celebrity (2023)

9. Celebrity (2023)

IMDb: 7.4

Şöhret. Para. Güç. Genç bir kadın, Seul'deki influencerların gösterişli ama skandallarla dolu dünyasında bir sonraki en ateşli ünlü olmak için savaşıyor.

Oyuncular: Park Gyuyoung, Kang Min-hyuk, Victoria Grace

10. Stranger Things (2016–2025)

10. Stranger Things (2016–2025)

IMDb: 8.7

Dizi, genç bir oğlanın ortadan kaybolduğu sırada, küçük bir kasabada gizli deneyler, korkunç doğaüstü güçler ve garip bir küçük kız içeren bir gizemin ortaya çıkışını konu alıyor.

Yaratıcılar: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

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