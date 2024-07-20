İzleyen Herkesin "Bu Dizinin Bağımlısı Oldum" Dediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Diziler
İzleyen Herkesin "Bu Dizinin Bağımlısı Oldum" Dediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Diziler
Merhabalar. Siz de şöyle güzel bir dizi izlesem diyenlerden misiniz? Cevabınız evet ise bu liste tam size göre! Bu listede sosyal medya kullanıcılarının 'bu dizinin bağımlısı oldum' dediği birbirinden harika yapımları sizler için topladık. Umarız siz de buradaki dizileri çok beğenirsiniz.
Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Shameless (2011–2021)
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2. Supernatural (2005–2020)
3. Cobra Kai (2018–2025)
4. Prisma (2022 - )
5. Revenge (2011–2015)
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6. Moving (2023 - )
7. House of the Dragon (2022 - )
8. True Detective (2014 - )
9. Celebrity (2023)
10. Stranger Things (2016–2025)
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