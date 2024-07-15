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Gerilim Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Tüylerini Ürperten Birbirinden Harika Korku Filmleri

Gerilim Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Tüylerini Ürperten Birbirinden Harika Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 12:01

Merhabalar. Korku filmleri, izleyicilere korku, dehşet, endişe ve tedirginlik hissettirmeyi amaçlar. Bu filmlerde doğaüstü varlıklar, canavarlar, psikopatlar veya tehlikeli durumlar bol bol vardır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen korku filmlerini siz korkuseverler için bir araya topladık. Hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Midsommar (2019)

1. Midsommar (2019)

IMDb: 7.1

Bir çift, kırsal bir memleketin İsveç yaz ortası festivalini ziyaret etmek için Kuzey Avrupa'ya gider. Pastoral bir etkinlik olarak başlayan şey, hızla bir pagan tarikatının elinde giderek daha şiddetli ve tuhaf bir rekabete dönüşür.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren

2. A Quiet Place: Day One (2024)

2. A Quiet Place: Day One (2024)

IMDb: 6.8

Sam adında bir kadın, aşırı hassas işitme duyusuna sahip uzaylı yaratıkların istilasının ilk zamanlarında kendisini New York'ta mahsur kalmış halde bulur.

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff

3. Life (2017)

3. Life (2017)

IMDb: 6.6

Uluslararası Uzay İstasyonundaki bilim adamlarından oluşan bir ekip, Mars'ta neslinin tükenmesine neden olan ve şimdi Dünya'daki tüm yaşamı tehdit eden, hızla gelişen bir yaşam formunu keşfeder.

Yönetmen: Daniel Espinosa

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds

4. The Conjuring (2013)

4. The Conjuring (2013)

IMDb: 7.5

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, çiftlik evlerindeki karanlık varlığın terörize ettiği bir aileye yardım etmeye çalışırlar.

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

5. Longlegs (2024)

5. Longlegs (2024)

IMDb: 7.8

Bir seri katilin peşinde olan bir FBI ajanı, onun korkunç öldürme çılgınlığını sona erdirmek için çözmesi gereken bir dizi gizli ipucunu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Oz Perkins

Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood

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6. Split (2016)

6. Split (2016)

IMDb: 7.3

Üç kız, 23 farklı kişiliğe sahip bir adam tarafından kaçırılır. Korkunç yeni bir 24'üncü ortaya çıkmadan önce kaçmaya çalışmalılardır.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson

7. When Evil Lurks (2023)

7. When Evil Lurks (2023)

IMDb: 7

Uzak bir köyde iki kardeş, kötülüğü 'doğurmak' üzere olan, iblis lanetine bulanmış bir adam bulur. Cesetten kurtulmaya karar verirler, ancak sonunda istemeden kaosun yayılmasına neden olurlar.

Yönetmen: Demián Rugna

Oyuncular: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater

8. Get Out (2017)

8. Get Out (2017)

IMDb: 7.8

Genç bir Afrikalı-Amerikalı, hafta sonu beyaz kız arkadaşının ebeveynlerini ziyaret eder ve burada kendisini karşılamalarıyla ilgili giderek artan tedirginliği zirve yapar.

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

9. Talk to Me (2022)

9. Talk to Me (2022)

IMDb: 7.1

Bir grup arkadaş, mumyalanmış bir el kullanarak nasıl ruh yaratılacağını keşfettiğinde bu yeni heyecana kapılırlar. Ta ki içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar...

Yönetmenler: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

10. The Killing of a Sacred Deer (2017)

10. The Killing of a Sacred Deer (2017)

IMDb: 7

Karizmatik bir cerrah olan Steven'ın hayatı paramparça olmaya başlayınca ve daha da ötesi kanatları altına aldığı genç çocuğun davranışları kötü bir hal alınca, akla hayale gelmeyecek bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp

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