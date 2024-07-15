Gerilim Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Tüylerini Ürperten Birbirinden Harika Korku Filmleri
Gerilim Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Tüylerini Ürperten Birbirinden Harika Korku Filmleri
Merhabalar. Korku filmleri, izleyicilere korku, dehşet, endişe ve tedirginlik hissettirmeyi amaçlar. Bu filmlerde doğaüstü varlıklar, canavarlar, psikopatlar veya tehlikeli durumlar bol bol vardır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen korku filmlerini siz korkuseverler için bir araya topladık. Hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Midsommar (2019)
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2. A Quiet Place: Day One (2024)
3. Life (2017)
4. The Conjuring (2013)
5. Longlegs (2024)
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6. Split (2016)
7. When Evil Lurks (2023)
8. Get Out (2017)
9. Talk to Me (2022)
10. The Killing of a Sacred Deer (2017)
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