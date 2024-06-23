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Korkunç Senaryolarıyla İzleyenleri Koltuğuna Yapıştıracak Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri

Korkunç Senaryolarıyla İzleyenleri Koltuğuna Yapıştıracak Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 12:01

Merhabalar. Son birkaç yılda sinema dünyasında korku filmleri eşsiz senaryolarıyla izleyenlerin aklını başından alıyor. Ve görünen o ki bu durum önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. Bu içerikte son yılların en çok izlenen ve beğenilen korku filmlerini sizler için derledik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Under Paris (2024)

1. Under Paris (2024)

IMDb: 5.2

Paris'i kan gölünden kurtarmak isteyen yaslı bir bilim insanı, Seine Nehri'nde dev bir köpekbalığının ortaya çıkmasıyla birlikte trajik geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Xavier Gens

Oyuncular: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant

2. The First Omen (2024)

2. The First Omen (2024)

IMDb: 6.5

Genç bir Amerikalı kadın, kilisede hizmet hayatına başlamak üzere Roma'ya gönderilir, ancak inancını sorgulamasına neden olan bir şeyle karşılaşır ve kötülüğün vücut bulmuş halinin ortaya çıkmasını isteyen bir komployu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Arkasha Stevenson

Oyuncular: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga

3. X (2022)

3. X (2022)

IMDb: 6.5

1979'da bir grup genç film yapımcısı Teksas'ın kırsal kesiminde yetişkinlere yönelik bir film çekmek üzere yola çıkar, ancak münzevi, yaşlı ev sahipleri onları iş başında yakalayınca ekip kendilerini hayatları için savaşırken bulur.

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow

4. I Saw the TV Glow (2024)

4. I Saw the TV Glow (2024)

IMDb: 6.1

İki genç, doğaüstü bir TV şovuna duydukları aşk nedeniyle yakınlaşır, ancak program gizemli bir şekilde iptal edilir.

Yönetmen: Jane Schoenbrun

Oyuncular: Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman

5. Pearl (2022)

5. Pearl (2022)

IMDb: 7

1918'de deliliğin eşiğindeki genç bir kadın, ebeveynlerinin çiftliğindeki hayatın angaryasından, izolasyonundan ve sevgisizliğinden umutsuzca kaçmak için yıldızlığın peşine düşer.

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright

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6. Exhuma (2024)

6. Exhuma (2024)

IMDb: 6.9

Son zamanların dikkat çeken bu filminde uğursuz bir mezarı kazma süreci, altında gömülü olan korkunç sonuçları ortaya çıkarır.

Yönetmen: Jang Jae-hyun

Oyuncular: Kim Go-eun, Choi Min-sik, Lee Do-hyun

7. Bodies Bodies Bodies (2022)

7. Bodies Bodies Bodies (2022)

IMDb: 6.2

20'li yaşlarındaki bir grup zengin, uzak bir aile malikanesinde kasırga partisi planladığında, parti oyunu ölümcül bir hal alır.

Yönetmen: Halina Reijn

Oyuncular: Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha'la

8. Smile (2022)

8. Smile (2022)

IMDb: 6.5

Bir hastayla ilgili tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan psikiyatrist, esrarengiz bir varlık tarafından tehdit edildiğine giderek kötü şeyler yaşadığına daha fazla ikna olur.

Yönetmen: Parker Finn

Oyuncular: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

9. Talk to Me (2022)

9. Talk to Me (2022)

IMDb: 7.1

Bir grup arkadaş, mumyalanmış bir el kullanarak nasıl ruh yaratılacağını keşfettiğinde, bu yeni heyecana kapılırlar. Ta ki içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar...

Yönetmenler: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

10. Lisa Frankenstein (2024)

10. Lisa Frankenstein (2024)

IMDb: 6.1

Bir genç ile onun bir ceset haline gelen aşkını konu alan film, bir dizi korkunç durumun onu hayata döndürmesinin ardından ikilinin aşkı, mutluluğu ve vücudunun birkaç eksik parçasını bulmak için bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Yönetmen: Zelda Williams

Oyuncular: Kathryn Newton, Liza Soberano, Jenna Davis

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