Korkunç Senaryolarıyla İzleyenleri Koltuğuna Yapıştıracak Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri
Korkunç Senaryolarıyla İzleyenleri Koltuğuna Yapıştıracak Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri
Merhabalar. Son birkaç yılda sinema dünyasında korku filmleri eşsiz senaryolarıyla izleyenlerin aklını başından alıyor. Ve görünen o ki bu durum önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. Bu içerikte son yılların en çok izlenen ve beğenilen korku filmlerini sizler için derledik. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Under Paris (2024)
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2. The First Omen (2024)
3. X (2022)
4. I Saw the TV Glow (2024)
5. Pearl (2022)
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6. Exhuma (2024)
7. Bodies Bodies Bodies (2022)
8. Smile (2022)
9. Talk to Me (2022)
10. Lisa Frankenstein (2024)
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