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Uzaylı, Mutant, Canavar! Sinema Tarihinin Birbirinden Harika Yaratık Dolu Filmleri

Uzaylı, Mutant, Canavar! Sinema Tarihinin Birbirinden Harika Yaratık Dolu Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 18:11

Yaratık filmleri, sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir ve birçok alt türde kendine özgü özellikler taşır. İzleyicide korku ve gerilim duygularını uyandırmayı hedefler. Karanlık ve gizemli atmosferler, beklenmedik anlarda ortaya çıkan yaratıklar izleyeni heyecanlandırır. Bu içerikte sinema tarihinin en çok sevilen yaratık filmleri listelenmiştir. İyi seyirler dileriz.

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1. Alien (1979)

1. Alien (1979)

IMDb: 8.5

Ticari bir uzay aracının mürettebatı, kaynağı bilinmeyen gizemli bir aktarımı araştırdıktan sonra ölümcül bir yaşam formuyla karşılaşır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

2. The Fifth Element (1997)

2. The Fifth Element (1997)

IMDb: 7.6

Renkli gelecekte bir taksi şoförü farkında olmadan, Kötülük ve Bay Zorg'u uzak tutacak efsanevi kozmik silah arayışının ana figürü haline gelir.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman

3. It (2017)

3. It (2017)

IMDb: 7.3

1989 yazında, zorbalığa maruz kalan bir grup çocuk, palyaço kılığına giren ve Maine'deki küçük kasabaları Derry'nin çocuklarını avlayan, şekil değiştiren bir canavarı yok etmek için bir araya gelir.

Yönetmen: Andy Muschietti

Oyuncular: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard

4. Aliens (1986)

4. Aliens (1986)

IMDb: 8.4

Nostromo olayından sağ kurtulduktan onlarca yıl sonra Ellen Ripley, yaşanabilir hale gelen bir koloniyle yeniden temas kurmak üzere gönderilir ancak kendisini Uzaylı Kraliçe ve onun yavrularıyla savaşırken bulur.

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

5. Arrival (2016)

5. Arrival (2016)

IMDb: 7.9

Bir dilbilimci, dünya çapında on iki gizemli uzay aracının ortaya çıkmasının ardından uzaylı yaşam formlarıyla iletişim kurmak için orduyla birlikte çalışır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

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6. A Quiet Place (2018)

6. A Quiet Place (2018)

IMDb: 7.5

Bir aile, çoğu insanın kör ama gürültüye duyarlı yaratıklar tarafından öldürüldüğü bir dünyada hayatta kalma mücadelesi verir. Yaratıkları uzak tutmak için işaret diliyle iletişim kurmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

7. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

7. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

IMDb: 7.8

Bir çatışma zamanında, bir grup beklenmedik kahraman, İmparatorluğun nihai yıkım silahı olan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için bir araya gelir.

Yönetmen: Gareth Edwards

Oyuncular: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk

8. Prey (2022)

8. Prey (2022)

IMDb: 7.1

Komançi Ulusu'nun yetenekli bir savaşçısı olan Naru, kabilesini Dünya'ya ayak basan ilk gelişmiş yırtıcılardan birine karşı korumak için savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro

9. They Live (1988)

9. They Live (1988)

IMDb: 7.2

Biz farkında olmadan kararlarımızı etkiliyorlar. Biz hissetmeden duyularımızı uyuşturuyorlar. Biz farkında olmadan hayatımızı kontrol ediyorlar. Onlar yaşıyorlar.

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster

10. Contact (1997)

10. Contact (1997)

IMDb: 7.5

Dr. Ellie Arroway, yıllarca aradıktan sonra, gizemli bir makine için planlar gönderen dünya dışı zekanın kesin radyo kanıtını bulur.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt

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