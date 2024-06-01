Karmaşık Senaryolarıyla İzleyenlerin Akıllarını Başından Alıp Götürecek Birbirinden Şahane Filmler

IMDb: 7.7

Zengin bir San Franciscolu bankacıya gizemli bir oyuna katılma fırsatı verildikten sonra hayatı altüst olur ve bunun gerçekten kendisini yok etmeye yönelik gizli bir komplo olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn