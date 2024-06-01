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Karmaşık Senaryolarıyla İzleyenlerin Akıllarını Başından Alıp Götürecek Birbirinden Şahane Filmler

Karmaşık Senaryolarıyla İzleyenlerin Akıllarını Başından Alıp Götürecek Birbirinden Şahane Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:01

Merhabalar. Aklınızı baştan alacak, etkileyici ve zihin açıcı filmler arıyorsanız, aşağıdaki listede yer alan filmler tam da size göre! İyi seyirler dileriz.

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1. The Sixth Sense (1999)

1. The Sixth Sense (1999)

IMDb: 8.2

Çocuk psikoloğu Malcolm Crowe, ölü insanlarla karşılaşan Cole adında genç bir çocuğu tedavi etmeye başlar. Buna karşılık Cole, Malcolm'un görüşmediği karısıyla barışmasına yardım eder.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

2. Amores Perros (2000)

2. Amores Perros (2000)

IMDb: 8.1

Amatör bir köpek dövüşçüsü, bir süper model ve sahipsiz bir suikastçı, hepsi ayrı ayrı aşkı bulmak için çabalarken, hayatları Mexico City'deki yıkıcı bir araba kazasıyla değişir.

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

Oyuncular: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo

3. The Game (1997)

3. The Game (1997)

IMDb: 7.7

Zengin bir San Franciscolu bankacıya gizemli bir oyuna katılma fırsatı verildikten sonra hayatı altüst olur ve bunun gerçekten kendisini yok etmeye yönelik gizli bir komplo olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn

4. Confessions (2010)

4. Confessions (2010)

IMDb: 7.7

Film, kederli bir annenin, kızının ölümünden sorumlu olanlara borcunu ödemek için yaptığı karmaşık bir planla soğukkanlı bir intikamcıya dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen: Tetsuya Nakashima

Oyuncular: Takako Matsu, Yoshino Kimura, Masaki Okada

5. Source Code (2011)

5. Source Code (2011)

IMDb: 7.5

Bir asker, başka birinin bedeninde uyanır ve banliyö trenindeki bombacıyı 8 dakika içinde bulmaya yönelik deneysel bir hükümet programının parçası olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

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6. Tell No One (2006)

6. Tell No One (2006)

IMDb: 7.5

Bir doktorun malikanesinin yakınında tesadüfen keşfedilen bir keşif, karısının korkunç cinayetinden sekiz yıl sonra bazı acı anıları canlandırır ve şimdi işler beklenmedik bir şekilde değişecektir. İyi doktor söylediğinden fazlasını mı biliyordur?

Yönetmen: Guillaume Canet

Oyuncular: François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussollier

7. Cloud Atlas (2012)

7. Cloud Atlas (2012)

IMDb: 7.4

Film, bir ruhun katilden kahramana dönüşmesi ve bir nezaket eyleminin yüzyıllar boyunca dalgalanarak bir devrime ilham vermesiyle, bireysel yaşamlardaki eylemlerin geçmişte, günümüzde ve gelecekte birbirini nasıl etkilediğinin keşfini konu alıyor.

Yönetmenler: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant

8. Enter the Void (2009)

8. Enter the Void (2009)

IMDb: 7.2

Tokyo'da yaşayan Amerikalı bir uyuşturucu satıcısı, en yakın arkadaşı tarafından ihanete uğrar ve bir uyuşturucu ticaretinde öldürülür. Ölümünün yansımalarını gözlemleyen ruhu, dirilişi arar.

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy

9. The Call (2020)

9. The Call (2020)

IMDb: 7.1

İki kişi farklı zamanlarda yaşıyordur. Seo-Yeon günümüzde, Young-Sook ise geçmişte yaşamaktadır. Bir telefon görüşmesi ikisini birbirine bağlar ve hayatları geri dönülmez bir şekilde değişir.

Yönetmen: Chung-Hyun Lee

Oyuncular: Park Shin-hye, Jeon Jong-seo, Kim Sung-ryung

10. Forgotten (2017)

10. Forgotten (2017)

IMDb: 7.4

Kaçırılan kardeşi, son 19 güne dair hiçbir hatırası olmayan farklı bir adam gibi geri döndüğünde Jin-seok, kaçırılma olayının ardındaki gerçeğin peşine düşer.

Yönetmen: Jang Hang-jun

Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Kim Mu-yeol

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Halil Değerli

Game efsanedir.... 👍👏