Karmaşık Senaryolarıyla İzleyenlerin Akıllarını Başından Alıp Götürecek Birbirinden Şahane Filmler
Karmaşık Senaryolarıyla İzleyenlerin Akıllarını Başından Alıp Götürecek Birbirinden Şahane Filmler
Merhabalar. Aklınızı baştan alacak, etkileyici ve zihin açıcı filmler arıyorsanız, aşağıdaki listede yer alan filmler tam da size göre! İyi seyirler dileriz.
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1. The Sixth Sense (1999)
2. Amores Perros (2000)
3. The Game (1997)
4. Confessions (2010)
5. Source Code (2011)
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6. Tell No One (2006)
7. Cloud Atlas (2012)
8. Enter the Void (2009)
9. The Call (2020)
10. Forgotten (2017)
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Game efsanedir.... 👍👏