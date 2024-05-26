İzleyecek Dizi Arayanlara IMDb Puanı 7'den Yüksek Birbirinden Kaliteli 2024 Yılı Yapımı Mini Dizi Önerileri
İzleyecek Dizi Arayanlara IMDb Puanı 7'den Yüksek Birbirinden Kaliteli 2024 Yılı Yapımı Mini Dizi Önerileri
Merhabalar. 2024 yılında birbirinden benzersiz senaryolara sahip diziler dijital platformlarda ve televizyonlarda yayınlandı. Bu içerikte IMDb puanı 7'den yüksek olan 2024 yılı yapımı en iyi mini dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Under the Bridge
2. Ripley
3. The Sympathizer
4. Baby Reindeer
5. Mary & George
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6. Franklin
7. Masters of the Air
8. Star Wars: Tales of the Empire
9. Manhunt
10. Boy Swallows Universe
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