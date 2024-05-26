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İzleyecek Dizi Arayanlara IMDb Puanı 7'den Yüksek Birbirinden Kaliteli 2024 Yılı Yapımı Mini Dizi Önerileri

İzleyecek Dizi Arayanlara IMDb Puanı 7'den Yüksek Birbirinden Kaliteli 2024 Yılı Yapımı Mini Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 11:20

Merhabalar. 2024 yılında birbirinden benzersiz senaryolara sahip diziler dijital platformlarda ve televizyonlarda yayınlandı. Bu içerikte IMDb puanı 7'den yüksek olan 2024 yılı yapımı en iyi mini dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Under the Bridge

1. Under the Bridge

IMDb: 7.3

On dört yaşındaki Reena Virk arkadaşlarının yanına bir partiye gider ve bir daha eve dönmez. Vahşi cinayetle ilgili olarak yedi genç kız ve bir erkek çocuk suçlanır.

Yaratıcı: Quinn Shephard

Oyuncular: Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry

2. Ripley

2. Ripley

IMDb: 8.2

1960'larda New York'ta yaşayan Ripley adında bir dolandırıcı, zengin bir adam tarafından başıboş oğlunu İtalya'dan eve getirmesi için tutulur.

Oyuncular: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn

3. The Sympathizer

3. The Sympathizer

IMDb: 7

Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru, Güney Vietnam ordusuna yerleştirilmiş bir şakşakçı Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçar ve bir mülteci topluluğunda ikamet eder. Ancak burada gizlice casusluk yapmaya ve Viet Cong'a rapor vermeye devam eder.

Yaratıcılar: Don McKellar, Park Chan-wook

Oyuncular: Hoa Xuande, Robert Downey Jr., Toan Le

4. Baby Reindeer

4. Baby Reindeer

IMDb: 7.9

Dizi, yazar ve sanatçı Richard Gadd'ın bir kadın takipçiyle olan çarpık ilişkisini ve sonunda derin, karanlık gömülü bir travmayla yüzleşmek zorunda kalmasıyla bunun onun üzerindeki etkisini konu alıyor.

Yaratıcı: Richard Gadd

Oyuncular: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau

5. Mary & George

5. Mary & George

IMDb: 7

Oğlunu Kral I. James'i baştan çıkarması ve entrika yoluyla onun çok güçlü sevgilisi olması için şekillendiren Buckingham Kontesi, İngiltere'nin şimdiye kadar gördüğünden daha zengin, daha unvanlı ve nüfuzlu hale gelir.

Yaratıcı: D.C. Moore

Oyuncular: Julianne Moore, Nicholas Galitzine, Tony Curran

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6. Franklin

6. Franklin

IMDb: 7

Dizi, Franklin'in kariyerindeki en büyük kumarlardan birinin öyküsünü konu alıyor. 70 yaşındayken Franklin, 1778'deki Fransız-Amerikan ittifakını tasarlarken İngiliz casuslarını ve Fransız muhbirlerini geride bırakıyor.

Oyuncular: Michael Douglas, Noah Jupe, Daniel Mays

7. Masters of the Air

7. Masters of the Air

IMDb: 7.8

İkinci Dünya Savaşı sırasında, yerden beş mil yüksekte ve düşman hatlarının gerisinde, 'Uçan Kale' olarak bilinen alüminyum bombardıman uçağının içindeki on adam, uçaksavar ateşine ve amansız Alman savaşçı sürülerine karşı savaşır.

Oyuncular: Callum Turner, Anthony Boyle, Austin Butler

8. Star Wars: Tales of the Empire

8. Star Wars: Tales of the Empire

IMDb: 7.1

İntikam peşinde koşan genç bir kadın ve eski bir Jedi, acımasız Galaktik İmparatorluk'ta farklı çağlarda yol alırken, farklı seçimleri hızla değişen bir galakside kaderlerini şekillendirir.

Yaratıcı: Dave Filoni

Oyuncular: Meredith Salenger, Diana Lee Inosanto, Rya Kihlstedt

9. Manhunt

9. Manhunt

IMDb: 7.2

Dizi, ilk Amerikan başkanlık suikastının ardından yaşananları ve Lincoln'ün Yeniden Yapılanma planlarının temelini oluşturan idealleri koruma mücadelesini konu alıyor.

Yaratıcı: Monica Beletsky

Oyuncular: Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone

10. Boy Swallows Universe

10. Boy Swallows Universe

IMDb: 7.9

1980'lerde Brisbane'de, erken gelişmiş bir çocuk ve dilsiz olan erkek kardeşi, aileleri bir uyuşturucu baronu tarafından parçalandıktan sonra banliyöde aşk, kurtuluş ve intikam yolculuğuna çıkarlar.

Oyuncular: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

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