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İzleyecek Film Bulmakta Zorlananlara IMDb Puanlarına Göre Son Zamanların En İyi Film Önerileri

İzleyecek Film Bulmakta Zorlananlara IMDb Puanlarına Göre Son Zamanların En İyi Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 20:47

Merhabalar. Sinema dünyasının en popüler filmlerini kaçırmak istemiyorsanız bu liste tam size göre! Bu içerikte IMDb puanları 7'nin üstünde olup son zamanların en çok izlenen yapımlarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

1. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

IMDb: 7.3

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand

2. Godzilla Minus One (2023)

2. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 8

Savaş sonrası Japonya, atom bombasının korkunç gücüyle vaftiz edilen dev bir canavarın formunda yeni bir kriz ortaya çıktığında en düşük noktasındadır.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki, Sakura Andô

3. Poor Things (2023)

3. Poor Things (2023)

IMDb: 7.9

Film, zeki ve alışılmışın dışında bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın fantastik evriminin öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

4. The Last Stop in Yuma County (2023)

4. The Last Stop in Yuma County (2023)

IMDb: 7

Arizona'nın kırsal bir dinlenme yerinde mahsur kalan gezici bir satıcı, kana bulanmış servetlerini korumak için zulüm ya da sert kullanmaktan çekinmeyen iki banka soyguncusunun gelişiyle korkunç bir rehin alma durumuyla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Francis Galluppi

Oyuncular: Jim Cummings, Faizon Love, Jocelin Donahue

5. Hit Man (2023)

5. Hit Man (2023)

IMDb: 7.5

Kendi şehrinin polis teşkilatında ek iş yapan bir profesör, bir nevi tetikçi olarak çalışırken, kendisini, hizmetlerinden yararlanan bir kadından etkilendiğini fark ettiğinde tehlikeli ve şüpheli bir bölgeye sürüklenir.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Retta

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6. Killers of the Flower Moon (2023)

6. Killers of the Flower Moon (2023)

IMDb: 7.6

1920'lerde Oklahoma'da Osage Nation toprakları altında petrol keşfedildiğinde, Osage halkı birer birer öldürülür; ta ki FBI gizemi çözmek için devreye girene kadar.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

7. Perfect Days (2023)

7. Perfect Days (2023)

IMDb: 7.9

Hirayama, Tokyo'da umumi tuvaletleri temizliyor, hayatını sadelik ve günlük huzur içinde yaşıyor. Bazı karşılaşmalar da onun kendi üzerine düşünmesine neden oluyor.

Yönetmen: Wim Wenders

Oyuncular: Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

8. Wonka (2023)

8. Wonka (2023)

IMDb: 7

Çikolatasıyla ünlü bir şehirde bir mağaza açma hayalleri kuran genç ve fakir Willy Wonka, sektörün açgözlü çikolatacılardan oluşan bir kartel tarafından yönetildiğini keşfeder.

Yönetmen: Paul King

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gustave Die, Murray McArthur

9. The Bikeriders (2023)

9. The Bikeriders (2023)

IMDb: 7.5

Şans eseri bir karşılaşmanın ardından inatçı Kathy, Ortabatı motosiklet kulübü Vandallar'ın üyesi Benny'ye kapılır. Kulüp tehlikeli bir şiddet yeraltı dünyasına dönüşürken Benny, Kathy ile kulübe olan sadakati arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Yönetmen: Jeff Nichols

Oyuncular: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy

10. Mars Express (2023)

10. Mars Express (2023)

IMDb: 7.5

23. yüzyılda Mars'ta geçen olay örgüsü, özel dedektif Aline Ruby ve onun android arkadaşı Carlos Rivera'nın oluşturduğu çiftin yürüttüğü bir cinayet davasına ilişkin soruşturmayı konu alıyor.

Yönetmen: Jérémie Périn

Oyuncular: Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé

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