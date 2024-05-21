İzleyecek Film Bulmakta Zorlananlara IMDb Puanlarına Göre Son Zamanların En İyi Film Önerileri
İzleyecek Film Bulmakta Zorlananlara IMDb Puanlarına Göre Son Zamanların En İyi Film Önerileri
Merhabalar. Sinema dünyasının en popüler filmlerini kaçırmak istemiyorsanız bu liste tam size göre! Bu içerikte IMDb puanları 7'nin üstünde olup son zamanların en çok izlenen yapımlarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)
2. Godzilla Minus One (2023)
3. Poor Things (2023)
4. The Last Stop in Yuma County (2023)
5. Hit Man (2023)
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6. Killers of the Flower Moon (2023)
7. Perfect Days (2023)
8. Wonka (2023)
9. The Bikeriders (2023)
10. Mars Express (2023)
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