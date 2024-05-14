'Maymunlar Cehennemi'nden 'The Idea of You'ya IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Filmleri

IMDb: 7.3

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand