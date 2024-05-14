'Maymunlar Cehennemi'nden 'The Idea of You'ya IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Filmleri
'Maymunlar Cehennemi'nden 'The Idea of You'ya IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Filmleri
Merhabalar. 2024 yılında yine bir sürü ilgi çekecek yapım sinemaseverle buluştu. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. Korkudan romantik filmlere kadar en gündemdeki filmleri burada bulabilirsiniz.
İyi seyirler dileriz.
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1. The Idea of You (2024)
2. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)
3. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)
4. IF (2024)
5. The Garfield Movie (2024)
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6. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)
7. Kung Fu Panda 4 (2024)
8. Immaculate (2024)
9. Force of Nature: The Dry 2 (2024)
10. The First Omen (2024)
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