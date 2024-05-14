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'Maymunlar Cehennemi'nden 'The Idea of You'ya IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Filmleri

'Maymunlar Cehennemi'nden 'The Idea of You'ya IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 15:19

Merhabalar. 2024 yılında yine bir sürü ilgi çekecek yapım sinemaseverle buluştu. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. Korkudan romantik filmlere kadar en gündemdeki filmleri burada bulabilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

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1. The Idea of You (2024)

1. The Idea of You (2024)

IMDb: 6.4

40 yaşında bekar bir anne olan Solène, gezegendeki en ateşli erkek grubu August Moon'un solisti 24 yaşındaki Hayes Campbell ile beklenmedik bir aşka başlar.

Yönetmen: Michael Showalter

Oyuncular: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin

2. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

2. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

IMDb: 7.3

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand

3. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

3. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

IMDb: 6.2

Eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında, yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için güçlerini birleştirmelidir.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

4. IF (2024)

4. IF (2024)

IMDb: 6.9

Zor bir deneyim yaşayan genç kız, gerçek hayattaki arkadaşları büyürken herkesin geride bıraktığı hayali arkadaşlarını görmeye başlar.

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming

5. The Garfield Movie (2024)

5. The Garfield Movie (2024)

IMDb: 6.1

Garfield, uzun süredir kayıp olan babası hırpani sokak kedisi Vic ile beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya geldikten sonra, o ve köpek arkadaşı Odie, mükemmel bir şekilde şımartılmış hayatlarından riskli bir soygunda Vic'e katılmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: Mark Dindal

Oyuncular: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham

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6. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)

6. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)

IMDb: 5.2

Kora ve hayatta kalan savaşçılar, yeni yurtları Veldt'i Diyar'a karşı savunmaya hazırlanır. Savaşçılar geçmişleriyle yüzleşir ve Diyar'ın güçleri büyüyen isyanı bastırmak için gelmeden önce motivasyonlarını açığa çıkarır.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein

7. Kung Fu Panda 4 (2024)

7. Kung Fu Panda 4 (2024)

IMDb: 6.3

Po, Barış Vadisi'nin Ruhani Lideri olarak seçildikten sonra, yeni bir Ejderha Savaşçısı bulması ve eğitmesi gerekir. Bu arada kötü niyetli bir büyücü, Po'nun mağlup ettiği tüm usta kötüleri ruhlar diyarına yeniden çağırmayı planlar.

Yönetmenler: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Oyuncular: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis

8. Immaculate (2024)

8. Immaculate (2024)

IMDb: 5.9

Dindar bir kadın olan Cecilia, mükemmel İtalyan kırsalında sıcak bir şekilde karşılanır ve kendisine ünlü bir manastırda yeni bir görev teklif edilir. Ancak Cecilia, yeni evinin karanlık ve dehşet verici sırlar barındırdığını anlar.

Yönetmen: Michael Mohan

Oyuncular: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco

9. Force of Nature: The Dry 2 (2024)

9. Force of Nature: The Dry 2 (2024)

IMDb: 6.1

Beş kadın yürüyüş inzivasına katılır ancak diğer taraftan yalnızca dört kadın çıkar. Federal ajanlar Aaron Falk ve Carmen Cooper muhbirlerini hâlâ hayatta bulma umuduyla dağlara doğru yola çıkarlar.

Yönetmen: Robert Connolly

Oyuncular: Eric Bana, Anna Torv, Deborra-Lee Furness

10. The First Omen (2024)

10. The First Omen (2024)

IMDb: 6.8

Genç bir Amerikalı kadın, kilisede hizmet hayatına başlamak için Roma'ya gönderilir, ancak inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşır ve kötülüğün vücut bulmuş halinin doğuşunu isteyen korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Arkasha Stevenson

Oyuncular: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga

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