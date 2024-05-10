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İkinci Sezonunun Geleceği Meçhul Olsa da 'Dead Boy Detectives'i Severek İzleyenlere Kaliteli Dizi Önerileri

İkinci Sezonunun Geleceği Meçhul Olsa da 'Dead Boy Detectives'i Severek İzleyenlere Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 14:12

Neil Gaiman'ın yarattığı The Sandman'in başarısının ardından spin offu Dead Boy Detectives artık Netflix'te. Dizi, diğer hayaletlerin ölümden sonraki hayatlarına geçmelerine yardım eden iki genç hayalet Edwin Payne ve Charles Rowland'ı konu alıyor. Bu içerikte Dead Boy Detectives'i sevenlere, dizinin henüz belli olmasa da ikinci sezonunu heyecanla bekleyenlere özel izleyebilecekleri dizileri derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Sandman (2022 - )

1. The Sandman (2022 - )

IMDb: 7.7

Ölümlü bir büyücü tarafından onlarca yıldır hapiste kaldıktan sonra kaçan rüyaların vücut bulmuş hali Dream, kaybettiği ekipmanını geri almak üzere yola çıkar.

Yaratıcılar: Neil Gaiman, David S. Goyer, Allan Heinberg

Oyuncular: Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt

2. Doom Patrol (2019–2023)

2. Doom Patrol (2019–2023)

IMDb: 7.7

Dizi, idealist ve çılgın bir bilim adamının ve süper güçlü dışlanmışlardan oluşan saha ekibinin maceralarını konu alıyor.

Yaratıcı: Jeremy Carver

Oyuncular: Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer

3. School Spirits (2023 - )

3. School Spirits (2023 - )

IMDb: 7.6

Kendi ortadan kayboluşunu araştıran ve öbür dünyada sıkışıp kalmış bir genç olan Maddie, lisenin arafına alışmaya çalışırken bir suç çözme görevine çıkar.

Yaratıcılar: Megan Trinrud, Nate Trinrud

Oyuncular: Peyton List, Kristian Ventura, Milo Manheim

4. Good Omens (2019 - )

4. Good Omens (2019 - )

IMDb: 8

Dünyanın sonu yaklaşıyordur ve bu da dünyadaki yaşamı fazlasıyla seven telaşlı bir melek ile başıboş yaşayan bir iblisin kıyameti durdurmak için beklenmedik bir ittifak kurmaya zorlanacağı anlamına geliyordur.

Yaratıcı: Neil Gaiman

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Miranda Richardson

5. Supernatural (2005–2020)

5. Supernatural (2005–2020)

IMDb: 8.4

İki kardeş, avcı olarak babalarının izinden giderek canavarlar, iblisler ve yeryüzünde dolaşan tanrılar da dahil olmak üzere pek çok türden kötü doğaüstü varlıklarla savaşırlar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

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6. The Umbrella Academy (2019–2024)

6. The Umbrella Academy (2019–2024)

IMDb: 7.9

1989'da aynı gün içerisinde önceki gün hiçbir hamilelik belirtisi göstermeyen, rastgele, bağlantısız kadınlar kırk üç bebek doğurur. Bunlardan yedisi Umbrella Academy'yi kuran ve 'çocuklarını' dünyayı kurtarmaya hazırlayan milyarder sanayici Sir Reginald Hargreeves tarafından evlat edinilir. Ancak hiçbir şey plana göre gitmez.

Yaratıcılar: Steve Blackman, Jeremy Slater

Oyuncular: Aidan Gallagher, Elliot Page, Tom Hopper

7. Wednesday (2022 - )

7. Wednesday (2022 - )

IMDb: 8.1

Wednesday Addams'ın, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir cinayet serisini engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı öğrencilik yıllarını anlatıyor.

Yaratıcılar: Alfred Gough, Miles Millar

Oyuncular: Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan

8. The Irregulars (2021)

8. The Irregulars (2021)

IMDb: 6.1

Viktorya dönemi Londra'sında geçen dizi, uğursuz doktor Watson ve onun gizemli iş ortağı Sherlock Holmes adına suçları çözmeye yönlendirilen sorunlu sokak gençlerinden oluşan bir çeteyi konu alıyor.

Yaratıcı: Tom Bidwell

Oyuncular: McKell David, Thaddea Graham, Jojo Macari

9. Lockwood & Co. (2023)

9. Lockwood & Co. (2023)

IMDb: 7.4

Psişik yeteneklere sahip bir kız olan Lucy, Londra'yı rahatsız eden ölümcül ruhlarla savaşmak için hayalet avı ajansı Lockwood and Co.'da Anthony ve George adında iki oğlana katılır ve herhangi bir yetişkin gözetimi olmadan günü kurtarmak için ellerinden geleni yapar.

Oyuncular: Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati

10. Chilling Adventures of Sabrina (2018–2020)

10. Chilling Adventures of Sabrina (2018–2020)

IMDb: 7.4

16. yaş günü yaklaşırken Sabrina Spellman, kendisini, ailesini ve insanların yaşadığı gündüz dünyasını tehdit eden kötü güçlerle savaşırken yarı cadı, yarı ölümlü ikili doğasını uzlaştırmak zorundadır.

Yaratıcı: Roberto Aguirre-Sacasa

Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

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