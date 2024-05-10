İkinci Sezonunun Geleceği Meçhul Olsa da 'Dead Boy Detectives'i Severek İzleyenlere Kaliteli Dizi Önerileri
İkinci Sezonunun Geleceği Meçhul Olsa da 'Dead Boy Detectives'i Severek İzleyenlere Kaliteli Dizi Önerileri
Neil Gaiman'ın yarattığı The Sandman'in başarısının ardından spin offu Dead Boy Detectives artık Netflix'te. Dizi, diğer hayaletlerin ölümden sonraki hayatlarına geçmelerine yardım eden iki genç hayalet Edwin Payne ve Charles Rowland'ı konu alıyor. Bu içerikte Dead Boy Detectives'i sevenlere, dizinin henüz belli olmasa da ikinci sezonunu heyecanla bekleyenlere özel izleyebilecekleri dizileri derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Sandman (2022 - )
2. Doom Patrol (2019–2023)
3. School Spirits (2023 - )
4. Good Omens (2019 - )
5. Supernatural (2005–2020)
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6. The Umbrella Academy (2019–2024)
7. Wednesday (2022 - )
8. The Irregulars (2021)
9. Lockwood & Co. (2023)
10. Chilling Adventures of Sabrina (2018–2020)
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