İkinci Sezonunun Geleceği Meçhul Olsa da 'Dead Boy Detectives'i Severek İzleyenlere Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.4

Psişik yeteneklere sahip bir kız olan Lucy, Londra'yı rahatsız eden ölümcül ruhlarla savaşmak için hayalet avı ajansı Lockwood and Co.'da Anthony ve George adında iki oğlana katılır ve herhangi bir yetişkin gözetimi olmadan günü kurtarmak için ellerinden geleni yapar.

Oyuncular: Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati