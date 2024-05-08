IMDb Puanları Yerlerde Sürünse de Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Romantik Filmler
IMDb Puanları Yerlerde Sürünse de Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Romantik Filmler
Merhabalar. Netflix'te birbirinden romantik filmler eklendi. Bu içerikte IMDb puanları düşük olsa da platformda en çok izlenen romantik filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Honeymoonish (2024)
2. Love, Divided (2024)
3. Kill Me If You Dare (2024)
4. The Tearsmith (2024)
5. A Soweto Love Story (2024)
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6. My Name Is Loh Kiwan (2024)
7. The Heartbreak Agency (2024)
8. Romantik Hırsız (2024)
9. The Out-Laws (2023)
10. Players (2024)
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