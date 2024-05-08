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IMDb Puanları Yerlerde Sürünse de Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Romantik Filmler

IMDb Puanları Yerlerde Sürünse de Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Romantik Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 16:30

Merhabalar. Netflix'te birbirinden romantik filmler eklendi. Bu içerikte IMDb puanları düşük olsa da platformda en çok izlenen romantik filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Honeymoonish (2024)

1. Honeymoonish (2024)

IMDb: 5.2

Yeni evli bir çift, balayında aslında bambaşka olduklarını fark eder. Peki karşıtlar birbirini çekiyor mu? İşte çıktıkları bu balayında bunu keşfetmeye başlarlar.

Yönetmen: Elie Semaan

Oyuncular: Nour Al Ghandour, Mahmoud Boushahri, Ascia Al Faraj

2. Love, Divided (2024)

2. Love, Divided (2024)

IMDb: 5.9

Valentina hayata yeniden başlayan genç bir piyanisttir. Komşusu David ise gürültüden nefret eden bir mucittir. Ve kağıt inceliğinde bir duvar onların çöpçatanı olmak üzeredir.

Yönetmen: Patricia Font

Oyuncular: Aitana, Fernando Guallar, Natalia Rodríguez

3. Kill Me If You Dare (2024)

3. Kill Me If You Dare (2024)

IMDb: 4.6

Kazanan bir piyango bileti, ödül parası için birbirlerini öldürme planları yapmaya başlayan evli bir çift için ciddi sonuçlar doğurur.

Yönetmen: Filip Zylber

Oyuncular: Weronika Ksiazkiewicz, Mateusz Banasiuk, Agnieszka Wiedlocha

4. The Tearsmith (2024)

4. The Tearsmith (2024)

IMDb: 5.1

Bazen en büyük korkumuz birinin bizi gerçekten biz olduğumuz için sevebileceğini kabul etmektir. Nica ve Rigel bunu birlikte bulmaya hazırdır.

Yönetmen: Alessandro Genovesi

Oyuncular: Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Sabrina Paravicini

5. A Soweto Love Story (2024)

5. A Soweto Love Story (2024)

IMDb: 4.4

Üç yetişkin oğlu da yerleşme ve kendi ailelerini kurma konusunda hiçbir işaret göstermeyince bir anne, onları doğru şeyi yapmaya ikna etmek için imrenilen aile evini kullanır.

Yönetmen: Rolie Nikiwe

Oyuncular: Lunga Shabalala, Duduzile Ngcobo, Sparky Xulu

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6. My Name Is Loh Kiwan (2024)

6. My Name Is Loh Kiwan (2024)

IMDb: 6.8

Loh Kiwan, Kuzey Kore'den kaçtıktan sonra Belçika'da mülteci statüsü elde etmek için mücadele ederken, tüm umudunu kaybetmiş üzgün bir kadınla karşılaşır.

Yönetmen: Kim Hee Jin

Oyuncular: Song Joong-ki, Kaan Abdullah, June Angela

7. The Heartbreak Agency (2024)

7. The Heartbreak Agency (2024)

IMDb: 5.3

Bu aralar kim aşk hastası? Genç bir gazeteci, bir ajansın çekici kurucusunun sahtekar olduğunu ortaya çıkarmak ister ve kendi kaybettiği sevme yeteneğini aramaya başlar.

Yönetmen: Shirel Peleg

Oyuncular: Rosalie Thomass, Laurence Rupp, Cora Trube

8. Romantik Hırsız (2024)

8. Romantik Hırsız (2024)

IMDb: 4.6

Peşine düştüğü sanat eseri hırsızının eski sevgilisi olduğunu öğrenen Interpol'de çalışan bir memur, onu suçüstü yakalamak için bir plan yapar.

Yönetmen: Recai Karagöz

Oyuncular: Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Fırat Tanış

9. The Out-Laws (2023)

9. The Out-Laws (2023)

IMDb: 5.4

Hayatının aşkıyla evlenmek üzere olan dürüst bir banka müdürü, düğün haftasında bankası kötü şöhretli Hayalet Haydutlar tarafından soyulduğunda, şehre yeni gelen müstakbel kayınpederinin kötü şöhretli kanun kaçağı olduğuna inanır.

Yönetmen: Tyler Spindel

Oyuncular: Adam Devine, Pierce Brosnan, Ellen Barkin

10. Players (2024)

10. Players (2024)

IMDb: 5.7

İlişkilere alışkın olmayan bir spor yazarının kaçamak yapması, onun sahada oynamayı bağlılık adına yeniden düşünmesine yol açar.

Yönetmen: Trish Sie

Oyuncular: Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis

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