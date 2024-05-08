IMDb Puanları Yerlerde Sürünse de Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Romantik Filmler

IMDb: 4.4

Üç yetişkin oğlu da yerleşme ve kendi ailelerini kurma konusunda hiçbir işaret göstermeyince bir anne, onları doğru şeyi yapmaya ikna etmek için imrenilen aile evini kullanır.

Yönetmen: Rolie Nikiwe

Oyuncular: Lunga Shabalala, Duduzile Ngcobo, Sparky Xulu