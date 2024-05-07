IMDb Puanlarını Bir Bir Toplayıp Herkesin İlgisini Çeken Son Zamanların En İyi Filmleri
IMDb Puanlarını Bir Bir Toplayıp Herkesin İlgisini Çeken Son Zamanların En İyi Filmleri
Merhabalar. 2024 yılında birbirinden harika filmler vizyona girmeye devam ediyor. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için bir araya getirdik. Listeleri güncellemeye anbean devam ediyoruz.
İyi seyirler dileriz.
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1. Challengers (2024)
2. Monkey Man (2024)
3. Abigail (2024)
4. Unsung Hero (2024)
5. Article 370 (2024)
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6. Just a Farmer (2024)
7. Back to Black (2024)
8. Sheriff (2024)
9. Sex-Positive (2024)
10. Wallbanger (2024)
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