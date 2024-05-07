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IMDb Puanlarını Bir Bir Toplayıp Herkesin İlgisini Çeken Son Zamanların En İyi Filmleri

IMDb Puanlarını Bir Bir Toplayıp Herkesin İlgisini Çeken Son Zamanların En İyi Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 14:03

Merhabalar. 2024 yılında birbirinden harika filmler vizyona girmeye devam ediyor. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler filmlerini sizler için bir araya getirdik. Listeleri güncellemeye anbean devam ediyoruz.

İyi seyirler dileriz.

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1. Challengers (2024)

1. Challengers (2024)

IMDb: 7.8

Eski bir tenis dehası olan ve antrenörlüğe geçen Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürür. Ancak yenilgi serisinin üstesinden gelmek için eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekiyordur.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Zendaya, Mike Faist, Josh O'Connor

2. Monkey Man (2024)

2. Monkey Man (2024)

IMDb: 7

İsimsiz bir genç adam, annesini öldüren ve yoksulları ve güçsüzleri sistematik olarak mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı bir intikam kampanyası başlatır.

Yönetmen: Dev Patel

Oyuncular: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash

3. Abigail (2024)

3. Abigail (2024)

IMDb: 7

Bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü bir figürünün balerin kızını kaçırdıktan sonra, içeride normal olmayan küçük bir kızla kilitli kaldıklarının farkında olmadan izole bir malikaneye çekilirler.

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

4. Unsung Hero (2024)

4. Unsung Hero (2024)

IMDb: 7.9

Olağanüstü gerçek bir hikayeye dayanan bu filmde, bir annenin inancı her şeye rağmen ayakta duruyordur ve kocasına ve çocuklarına inançlarına bağlı kalmaları için ilham veriyordur.

Yönetmenler: Richard L. Ramsey, Joel Smallbone

Oyuncular: Daisy Betts, Joel Smallbone, Kirrilee Berger

5. Article 370 (2024)

5. Article 370 (2024)

IMDb: 8

2016 yılında Keşmir'de yaşanan huzursuzluğun ardından yerel ajan Zooni Haksar, Rajeshwari Swaminathan tarafından 370. madde yürürlükten kaldırılınca terörizmi ve ekonomi çatışmasını sona erdirmek için gizli bir göreve seçilir.

Yönetmen: Aditya Suhas Jambhale

Oyuncular: Yami Gautam, Mohan Agashe, Sukhita Aiyar

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6. Just a Farmer (2024)

6. Just a Farmer (2024)

IMDb: 8.8

Yeni dul kalmış bir anne, alkolik bir kayınpederin ve başarısız bir çiftliğin bakımıyla baş başa kalır. Bir yandan hayatının parçalarını toparlamaya çalışırken bir yandan da ailesi için yeni bir yol çizmek zorunda kalır.

Yönetmen: Simon Lyndon

Oyuncular: Leila Mcdougall, Joel Jackson, Robert Taylor

7. Back to Black (2024)

7. Back to Black (2024)

IMDb: 6.6

Film, Amy Winehouse'un ergenlikten yetişkinliğe yolculuğunu ve zamanımızın en çok satan albümlerinden birinin yaratılışı boyunca başından geçenleri konu alıyor.

Yönetmen: Sam Taylor-Johnson

Oyuncular: Marisa Abela, Eddie Marsan, Jack O'Connell

8. Sheriff (2024)

8. Sheriff (2024)

IMDb: 7.9

Farklı departmanlardan polis memurları olan Şerif ve Nazri, Meth Katili olarak bilinen çok sayıda ölümden sorumlu bir metamfetamin sendikasını yöneten acımasız uyuşturucu baronu Tony'yi alt etmek için bir araya gelir.

Yönetmen: Syafiq Yusof

Oyuncular: Zul Ariffin, Syafiq Kyle, Aaron Aziz

9. Sex-Positive (2024)

9. Sex-Positive (2024)

IMDb: 8.4

Virginia, aralarında çekici ama bağlılık fobisi olan Jake'in de bulunduğu çok-aşklı parti hayvanlarından oluşan bir grubun yanına taşındığında, cinsel özgürlüğün vahşi ve heyecan verici yeni dünyasına adım atar.

Yönetmen: Peter Woodward

Oyuncular: Katherine Ellis, Aaron Long, Ashton Leigh

10. Wallbanger (2024)

10. Wallbanger (2024)

IMDb: 7.4

Bekar bir iç mimar olan Caroline, mükemmel gibi görünen bir daireye taşınır ve her gece komşusu 'duvar çalan' tarafından uyandırılır. Bu durum beklenmedik, gerilim dolu bir bağın kıvılcımını ateşler.

Yönetmen: Tosca Musk

Oyuncular: Kelli Berglund, Amadeus Serafini, Roselyn Sanchez

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