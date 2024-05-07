IMDb Puanlarını Bir Bir Toplayıp Herkesin İlgisini Çeken Son Zamanların En İyi Filmleri

IMDb: 8.8

Yeni dul kalmış bir anne, alkolik bir kayınpederin ve başarısız bir çiftliğin bakımıyla baş başa kalır. Bir yandan hayatının parçalarını toparlamaya çalışırken bir yandan da ailesi için yeni bir yol çizmek zorunda kalır.

Yönetmen: Simon Lyndon

Oyuncular: Leila Mcdougall, Joel Jackson, Robert Taylor