Henry Cavill'ın Oynadığı 'Argylle' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Harika Gizli Casusluk Filmleri
Henry Cavill'ın Oynadığı 'Argylle' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Harika Gizli Casusluk Filmleri
Merhabalar. Matthew Vaughn'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Argylle' filmi gişede umduğunu bulamasa da dijital platformlarda son zamanlarda en çok izlenen yapımlar arasında. Film, casusluk ve gerilim türünden hoşlananlar ve içinde eğlence de olsun diyenler için harika bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerikte 'Argylle' filmini severek izleyenler ve casus gerilim türünü severler için Screen Rant'in hazırladığı bir listeyi sizlerle paylaştık.
İyi seyirler dileriz.
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1. Spy (2015)
2. American Ultra (2015)
3. Mr. & Mrs. Smith (2005)
4. The Spy Who Dumped Me (2018)
5. The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)
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6. Burn After Reading (2008)
7. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)
8. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
9. Kingsman: The Secret Service (2014)
10. Atomic Blonde (2017)
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