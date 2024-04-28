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Henry Cavill'ın Oynadığı 'Argylle' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Harika Gizli Casusluk Filmleri

Henry Cavill'ın Oynadığı 'Argylle' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Harika Gizli Casusluk Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 12:01

Merhabalar. Matthew Vaughn'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Argylle' filmi gişede umduğunu bulamasa da dijital platformlarda son zamanlarda en çok izlenen yapımlar arasında. Film, casusluk ve gerilim türünden hoşlananlar ve içinde eğlence de olsun diyenler için harika bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerikte 'Argylle' filmini severek izleyenler ve casus gerilim türünü severler için Screen Rant'in hazırladığı bir listeyi sizlerle paylaştık.

İyi seyirler dileriz.

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1. Spy (2015)

1. Spy (2015)

IMDb: 7

Masasına ve işine çok bağlı bir CIA analisti, ölümcül bir silah tüccarının dünyasına sızmak ve şeytani küresel felaketi önlemek için gizli göreve gitmeye gönüllü olur.

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law

2. American Ultra (2015)

2. American Ultra (2015)

IMDb: 6.1

Aslında bir hükümet ajanı olan Mike, bir sorumluluk alanı olarak işaretleniyor ve yok edilmenin hedefi oluyor. Ama o çok iyi eğitimlidir ve onların baş edemeyeceği kadar mücadelecidir.

Yönetmen: Nima Nourizadeh

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Connie Britton

3. Mr. & Mrs. Smith (2005)

3. Mr. & Mrs. Smith (2005)

IMDb: 6.5

Evliliklerinden çok sıkılmış bir çift, her ikisinin de rakip kurumlar tarafından birbirlerini öldürmek için tutulan suikastçılar olduklarını öğrenince hayatları altüst olur.

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody

4. The Spy Who Dumped Me (2018)

4. The Spy Who Dumped Me (2018)

IMDb: 6

En yakın arkadaşlar Audrey ve Morgan, içlerinden biri kendisini terk eden erkek arkadaşının aslında bir casus olduğunu öğrenince farkında olmadan uluslararası bir komploya karışırlar.

Yönetmen: Susanna Fogel

Oyuncular: Justin Theroux, Kate McKinnon, Blanka Györfi-Tóth

5. The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

5. The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

IMDb: 7

Nick Cage'in kurgulanmış versiyonu, tehlikeli bir süper hayran olan Javi Gutierrez'in doğum gününe katılmak için 1 milyon dolarlık bir teklifi kabul etmek zorundadır. Nick Cage, bir CIA ajanı tarafından işe alındığında ve kendi efsanesini yaşatmak zorunda kaldığında işler beklenmedik bir hal alır.

Yönetmen: Tom Gormican

Oyuncular: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

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6. Burn After Reading (2008)

6. Burn After Reading (2008)

IMDb: 7

Film, bir CIA ajanına ait gizemli bilgiler içeren bir diskin, onu satmaya çalışan iki vicdansız ve aptal spor salonu çalışanının eline geçmesini konu alıyor.

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: Brad Pitt, Frances McDormand, George Clooney

7. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

7. Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

IMDb: 6.3

Özel ajan Orson Fortune ve operasyon ekibi, ölümcül yeni bir silah teknolojisinin satışının dünya düzenini bozmakla tehdit ettiği bir zamanda gizli bir görevde kendilerine yardım etmesi için Hollywood'un en büyük film yıldızlarından birini işe alır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes

8. The Man from U.N.C.L.E. (2015)

8. The Man from U.N.C.L.E. (2015)

IMDb: 7.2

1960'ların başında CIA ajanı Napolyon Solo ve KGB ajanı Illya Kuryakin, nükleer silahları çoğaltmaya çalışan gizemli bir suç örgütüne karşı ortak bir göreve katılırlar.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander

9. Kingsman: The Secret Service (2014)

9. Kingsman: The Secret Service (2014)

IMDb: 7.7

Bir casus örgütü gelecek vaat eden bir sokak çocuğunu teşkilatın eğitim programına alırken çarpık bir teknoloji dehasından küresel bir tehdit ortaya çıkar.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson

10. Atomic Blonde (2017)

10. Atomic Blonde (2017)

IMDb: 6.7

Soğuk Savaş sırasında geçen filmde gizli bir MI6 ajanı, bir ajan arkadaşının cinayetini araştırmak ve çifte ajanların kayıp listesini bulmak için Berlin'e gönderilir.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman

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