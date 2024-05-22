Son 10 Yılda Cannes'da Altın Palmiye Ödülü Kazanarak Sinema Dünyasına Damgasını Vuran Filmler

Cannes Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan Altın Palmiye (Palme d'Or), festivalde gösterilen en iyi filme verilir. Bu ödül, sinema dünyasında büyük bir itibar ve tanınırlık anlamına gelir. Birkaç gün sonra Cannes Film Festivali'nin bu yıl en iyi film ödülünü kazanan yapımı öğreneceğiz. Ama bundan önce gelin hep birlikte son yıllarda hangi filmler Altın Palmiye'yi kazandı, hep birlikte bakalım.