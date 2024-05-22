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Son 10 Yılda Cannes'da Altın Palmiye Ödülü Kazanarak Sinema Dünyasına Damgasını Vuran Filmler

Son 10 Yılda Cannes'da Altın Palmiye Ödülü Kazanarak Sinema Dünyasına Damgasını Vuran Filmler

Cannes Film Festivali film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 09:55

Cannes Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan Altın Palmiye (Palme d'Or), festivalde gösterilen en iyi filme verilir. Bu ödül, sinema dünyasında büyük bir itibar ve tanınırlık anlamına gelir. Birkaç gün sonra Cannes Film Festivali'nin bu yıl en iyi film ödülünü kazanan yapımı öğreneceğiz. Ama bundan önce gelin hep birlikte son yıllarda hangi filmler Altın Palmiye'yi kazandı, hep birlikte bakalım.

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1. Anatomy of a Fall (2023)

1. Anatomy of a Fall (2023)

IMDb: 7.7

Bir kadının kocasının ölümünden sonra cinayet işlediğinden şüphelenilir. Yarı kör oğulları ise bu cinayetin baş tanığı olarak ahlaki bir ikilemle karşı karşıyadır.

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

2. Triangle of Sadness (2022)

2. Triangle of Sadness (2022)

IMDb: 7.3

Film, manken olan ünlü bir çiftin, süper zenginler için düzenlenen ve oldukça hareketli geçen bir geziye katılmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Thobias Thorwid, Harris Dickinson, Charlbi Dean

3. Titane (2021)

3. Titane (2021)

IMDb: 6.5

Açıklanamayan bir dizi suçun ardından bir baba, on yıldır kayıp olan oğluyla yeniden bir araya gelir.

Yönetmen: Julia Ducournau

Oyuncular: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier

4. Parasite (2019)

4. Parasite (2019)

IMDb: 8.5

Film, açgözlülük ve sınıf ayrımcılığının zengin Park ailesi ile yoksul Kim ailesi arasında yeni oluşan simbiyotik ilişkiyi tehdit etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

5. Shoplifters (2018)

5. Shoplifters (2018)

IMDb: 7.9

Tokyo'nun kenar mahallelerinde işlevsiz bir grup yabancı, sadakat, küçük hırsızlık ve şakacı dolandırıcılık tutkusuyla birleşir. Küçük oğul tutuklandığında, onların zayıf ve gözden uzak yaşamlarını alt üst eden sırlar açığa çıkar.

Yönetmen: Kore-eda Hirokazu

Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki

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6. The Square (2017)

6. The Square (2017)

IMDb: 7.1

Prestijli bir Stockholm müzesinin baş sanat küratörü, tartışmalı olan yeni bir sergi açmaya çalışırken kendisini hem profesyonel hem de kişisel kriz zamanlarında bulur.

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

7. I, Daniel Blake (2016)

7. I, Daniel Blake (2016)

IMDb: 7.8

Kalp krizinden kurtulan 59 yaşındaki marangoz, İstihdam ve Destek Ödeneği alabilmek için bürokratik güçlerle mücadele etmek zorundadır.

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy

8. Dheepan (2015)

8. Dheepan (2015)

IMDb: 7.2

Dheepan, Fransa'ya kaçan ve sonunda Paris dışında bekçi olarak çalışan Sri Lankalı bir Tamil savaşçısının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby

9. Kış Uykusu - Winter Sleep (2014)

9. Kış Uykusu - Winter Sleep (2014)

IMDb: 8

Uzak bir Türk köyünde bir otel ve ev sahibi, aile içi çatışmalarla ve kirasını ödeyemeyen bir kiracıyla uğraşmaktadır.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

10. Blue Is the Warmest Colour (2013)

10. Blue Is the Warmest Colour (2013)

IMDb: 7.7

Adèle'in hayatı, arzuyu keşfetmesine ve bir kadın ve bir yetişkin olarak kendini göstermesine olanak sağlayacak mavi saçlı genç bir kadın olan Emma'yla tanıştığında değişir. Adèle başkalarının önünde büyür, kendini arar, kendini kaybeder ve sonunda aşk ve kayıp içinde kendini bulur.

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

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