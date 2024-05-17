Coppola'nın 'Megalopolis' Filmi Cannes Film Festivali'ne Damgasını Vurdu!
Coppola'nın 'Megalopolis' Filmi Cannes Film Festivali'ne Damgasını Vurdu!
Francis Ford Coppola’nın filmi Megalopolis, 77. Cannes Film Festivali'nde 7 dakika boyunca alkışlandı. Gelin filmin detaylarına ve Cannes'daki tepkilere hep birlikte bakalım.
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Francis Ford Coppola’nın filmi Megalopolis'in bu sene sinema dünyasına hem hikayesiyle hem de gelen eleştirilerle büyük bir damga vurması bekleniyor. Yönetmenin ilk bilimkurgu filmi olan Megalopolis geçtiğimiz şubat ayından beri herkesin merakla beklediği bir yapım haline geldi.
Yönetmen filmi çekebilmek için üzüm bağlarını sattı ve kendi cebinden tam tamına 120 milyon dolar çıkardı. Rakama bakılırsa bu film 85 yaşındaki Coppola'nın bugüne kadarki en büyük projesi olacak.
Ancak 'The Godfather' destanı ve 'Apocalypse Now' gibi klasiklerle tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Coppola'nın filmi eleştirmenleri ikiye bölmüş durumda.
Variety'nin haberine göre oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne ve Aubrey Plaza'nın olduğu film, dün 77. Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve 7 dakika boyunca alkışlandı.
Megalopolis Cannes'da büyük beğeniyle karşılaşsa da film eleştirmenlerinin yorumları bi' hayli karışık. Filmi, "hırslı", "delilik ötesi bir şey" ve "Coppola'nın başyapıtı" bulanlar da oldu, "yüzeysel" ve "düzensiz" bulanlar da.
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Antik Roma'nın görüntülerini çağdaş New York City ile birleştiren bir film yaratma fikri Coppola için uzun zamandır bir tutkuydu aslında. Yönetmen 1977'de Megalopolis'i geliştirmeye başladı ama yıllar içinde gecikmeler ve iptallerle bu süreç uzadı.
Bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York şehrini bir ütopya olarak yeniden inşa etmesini anlatan Megalopolis, Coppola'nın Twixt'ten (2011) bu yana ilk yönetmenlik denemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım Cannes'da alkışlanan film izleyiciler tarafından beğenilecek mi? Merakla bekliyoruz.
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