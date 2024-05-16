Karayip Korsanları'nın Başrolü İçin Disney'in Hangi Ünlü Oyuncuyu İstediği İddiaları Ortalığı Şenlendirdi!

Karayip Korsanları serisinin yeniden çekileceği haberleri filmin hayranlarını epey bir heyecanlandırmıştı. Yeniden çekimin duyurusundan bu yana ise ortaya başrolün kim olacağına dair birbirinden farklı isimler atılmıştı ancak yapımcıdan herhangi bir kesin yanıt gelmemişti. İşte şimdi bir başka iddia ile karşınızdayız. Detaylar içerikte!