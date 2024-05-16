Karayip Korsanları'nın Başrolü İçin Disney'in Hangi Ünlü Oyuncuyu İstediği İddiaları Ortalığı Şenlendirdi!
Karayip Korsanları'nın Başrolü İçin Disney'in Hangi Ünlü Oyuncuyu İstediği İddiaları Ortalığı Şenlendirdi!
Karayip Korsanları serisinin yeniden çekileceği haberleri filmin hayranlarını epey bir heyecanlandırmıştı. Yeniden çekimin duyurusundan bu yana ise ortaya başrolün kim olacağına dair birbirinden farklı isimler atılmıştı ancak yapımcıdan herhangi bir kesin yanıt gelmemişti. İşte şimdi bir başka iddia ile karşınızdayız. Detaylar içerikte!
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Karayip Korsanları serisinin geleceği ile ilgili son zamanlarda birçok söylenti ortalıkta dolanıyor. Serinin başrolü Johnny Depp'in filmin yeniden çekiminde rol alacağı iddiaları çok konuşulsa da Depp tarafından bu yalanlanmıştı.
Bir başka iddia ise 'The Bear' dizisinin yıldızı Ayo Edebiri'nin yeni filmde büyük bir rol alacağına yönelik söylentiydi. Bu söylenti henüz doğrulanmadı, serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer da zaten film için hiçbir oyuncuyu resmi olarak açıklamadı.
Ama son günlerde Karayip Korsanları'nın başrol oyuncusu ile ilgili hayranları heyecanlandıracak bazı haberler var. The DisInsider tarafından paylaşılan bir habere göre 'Elvis' ve 'Dune Çöl Gezegeni: Bölüm İki' yıldızı Austin Butler'ın Disney'in Karayip Korsanları'nın yeniden çekiminde başrol oynayacağı söyleniyor.
Haberde Disney'in, yüksek profilli bir projede Butler ile çalışmak istediği ve onu Karayip Korsanları'nda istediği de belirtildi. Tabii bu noktada bunun olup olmayacağının bir ispatı henüz yok.
Austin Butler'a gelince, 'Dune' filminden sonra onu yakın bir tarihte vizyona girecek son filmi 'The Bikeriders' ile beyazperdede göreceğiz. Butler ayrıca Joaquin Phoenix, Pedro Pascal ve Emma Stone'un da kadroda olduğu Ari Aster'ın bir sonraki filmi 'Eddington' üzerinde de çalışıyor. Ne dersiniz sizce ondan Kaptan Jack Sparrow olur mu? Yorumlara buyrun!
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