'Yırtık Rahibe' Oyuncusundan Papa Francesco'ya Çok İlginç Bir Teklif Geldi!
'Yırtık Rahibe' Oyuncusundan Papa Francesco'ya Çok İlginç Bir Teklif Geldi!
Yırtık Rahibe filminin başrol oyuncusu Whoopi Goldberg, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adlı programda serinin üçüncü filminde rol alması için Papa'ya teklif götürdüğünü anlattı. Detaylar içerikte!
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Emile Ardolino tarafından yönetilen ve başrolünde Whoopi Goldberg'in rol aldığı 1992 yılı yapımı 'Sister Act' (Yırtık Rahibe), Amerikan sinemasının en komik müzikal suç filmlerinden biri.
Filmde Whoopi Goldberg'e Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes ve Harvey Keitel gibi oyuncular eşlik ediyor.
Film, bir tanık koruma programına yerleştirildikten sonra manastıra saklanmak zorunda kalan bir salon şarkıcısının yaşadıklarını konu alıyor. İzleyenler hatırlar filmde bu salon şarkıcısı din okuluna aykırı davranışlarıyla rahibelerin kanına giriyor ve kilise korosunu canlı bir müzik korosuna çeviriyor.
Gişede büyük bir başarı elde eden filmin devamı niteliğindeki 'Yırtık Rahibe 2: Can Çıkar Huy Çıkmaz' ise 1993 yılında vizyona girmiş ve yine ilk film gibi izleyiciler tarafından çok sevilmişti.
Yırtık Rahibe'nin başrolü Whoopi Goldberg, şimdilerde serinin üçüncü filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oscar ödüllü Afro-Amerikan oyuncu geçtiğimiz hafta The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına katıldı ve filmle ilgili dikkat çeken bir olay anlattı.
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68 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz ekim ayında Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco tarafından kabul edildiğini ve Papa'ya rol teklif ettiğini söyledi.
Entertainment Weekly'de yer alan habere göre Whoopi Goldberg programda,
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