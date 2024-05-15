'Yırtık Rahibe' Oyuncusundan Papa Francesco'ya Çok İlginç Bir Teklif Geldi!

'Papa’nın bir müzikal tutkunu olduğunu biliyorum. Ondan tam 10 yıldır randevu almaya çalışıyordum ama her defasında ileri tarihe atılmıştı. Nihayet Papa hazretleri beni kabul etti. Film hakkında onu bilgilendirdim ve kendisine rol teklif ettim. O da bana zaman bunu gösterecek cevabını verdi. Filmde oynar mı bilmem ama şahsen ben umutluyum' dedi.