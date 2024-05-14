Erkeklere Cinsel Saldırı Suçlarından Aklanan Kevin Spacey Film Yapımcılarına Sert Çıktı
Erkeklere Cinsel Saldırı Suçlarından Aklanan Kevin Spacey Film Yapımcılarına Sert Çıktı
Cinsel saldırı suçlarından yargılanan ve aklanan Hollywood oyuncusu Kevin Spacey'nin 'Spacey Unmasked' son zamanlarda tartışma konusu oldu. Belgeseldeki bazı erkekler ünlü aktörün uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia etti. Detaylar içerikte!
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Yedi, Olağan Şüpheliler ve Amerikan Güzeli filmleriyle Hollywood dünyasının en başarılı aktörlerinden biri olan Kevin Spacey, 2001 ve 2013 yılları arasında dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanmış ve uzun bir mahkeme sürecinden sonra aklanmıştı.
Ancak ünlü aktör 2017 yılında "Hem erkeklerle hem de kadınlarla ilişkim oldu. Erkekleri sevdim ve onlarla romantik birlikteliklerim oldu. Şimdi de eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçiyorum" sözleri ile magazin dünyasında çok konuşulmuştu.
Oscar ödüllü Spacey'nin 'Spacey Unmasked' belgeselinin ilk iki bölümü geçtiğimiz hafta Channel 4'te yayınlandı. Belgeselde cinsel saldırı davalarıyla alakası olmayan, ancak ünlü oyuncuyla deneyimler yaşayan erkeklerin röportajları yer aldı.
Fakat 'Spacey Unmasked' belgeselinde ortaya atılan iddialar Kevin Spacey cephesinde işleri bir kez daha karıştırdı. Independent'ın haberine göre belgesel için röportaj yapılan bazı erkekler Spacey'nin uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia etti.
Ünlü aktör iddiaları reddetse de belgesel nedeniyle Spacey'ye gelen bazı oyunculuk tekliflerinin tehlikeye girebileceği iddiaları ortada dolaşıyor.
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Kevin Spacey, The Daily Telegraph'a verdiği bir demeçte film patronlarının kendi kariyerini engellediğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı ve bir dağıtım şirketinin 'Kevin Spacey'nin oynadığı bir filmi satın alamayacaklarını' söylediğini iddia etti.
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