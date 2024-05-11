Shōgun Dizisinden Gelen İkinci Sezon Haberi Hayranların Kafasını Karıştırdı
Shōgun Dizisinden Gelen İkinci Sezon Haberi Hayranların Kafasını Karıştırdı
İlk sezonuyla herkesin beğenerek izlediği 'Shōgun' dizisinin devamının gelmeyeceği daha önce söylenmişti. Ancak son çıkan haberlere göre başrol oyuncusuyla anlaşıldı. Bu haber hayranların kafasını karıştırdı. Detaylar içerikte!
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James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanına dayanan 'Shōgun' dizisi şubat ayında yayınlandığından beri bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı başrol oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai'ye övgüler yağdırdı.
10 bölüm halinde mini dizi olarak yayınlanan yapım, 1600 yıllarında Japonya'da geçiyor ve Lord Yoshii Toranaga'nın bir balıkçı köyünde gizemli bir Avrupa gemisi bulmasını ve Vekiller Konseyi'ndeki düşmanlarının ona karşı birleşmesini konu alıyor.
Diziyi yaratan Rachel Kondo ve Justin Marks geçtiğimiz aylarda 'Shōgun'un tek sezon olarak tasarlandığını ve 10 bölümden sonra devam etmeyeceğini dile getirmişti.
Ancak son çıkan haberler dizinin hayranlarının kafasını epey bi' karıştırdı. Independent'ta yer alan habere göre başrol Hiroyuki Sanada ile ikinci sezon için anlaşıldığı duyuruldu.
Deadline'daki habere göre Sanada, Lord Yoshii Toranaga rolüne geri dönecek. Eğer dizi yayınlanırsa gelecek Emmy Ödülleri'nde mini dizi olarak değil drama kategorisinde yarışacak.
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Fakat dizinin hayranları bu durumdan pek memnun değil. Hayranlar ikinci sezon için heyecanlı olduğunu dile getirse de bu kararın dizinin mirasına zarar vereceğini düşünüyorlar.
Dizi hayranları yaptıkları yorumlarda "Mini dizi olarak mükemmel ve ikinci sezona ihtiyaç yok", "Kesinlikle mini dizi olarak kalmalı" ve "Diziye devam ederseniz ilk sezonun ne kadar iyi olduğu bakış açısı ortadan kalkacak" sözlerini kullandı.
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