'A Quiet Place'in Devam Filminden İzleyenleri Heyecanlandıracak Bir Fragman Geldi!
'A Quiet Place'in Devam Filminden İzleyenleri Heyecanlandıracak Bir Fragman Geldi!
2018 yılında vizyona giren ve başarılı bir korku filmi olarak nitelendirilen 'A Quiet Place'in devamı niteliğindeki 'A Quiet Place: Day One' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Gelin filmin ayrıntılarına ve fragmana hep birlikte bakalım.
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Yönetmenliğini John Krasinski'nin üstlendiği ve başrollerinde yine Krasinski ile eşi Emily Blunt'ın rol aldığı 2018 yılı yapımı 'A Quiet Place' (Sessiz Bir Yer) filmi gişede büyük bir başarı elde etmiş ve post-apokaliptik korku türüyle korkuseverlerin beğenisini toplamıştı.
Film, bir ailenin, çoğu insanın kör ama gürültüye duyarlı yaratıklar tarafından öldürüldüğü bir dünyada hayatta kalmak için mücadele etmesini konu almıştı. Karakterler, yaratıkları uzak tutmak için işaret dilinde iletişim kurmaya zorlanmıştı.
'A Quiet Place'in yapımcı şirketi Paramount Pictures, filmin başarısından sonra seriyi genişletme planları olduğunun sinyallerini vermiş ve 'A Quiet Place: Day One' (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) filmi için hazırlıklara başlamıştı.
Film, 'A Quiet Place' serisinin öncesinde geçiyor ve insanlığın ölümcül uzaylı istilasından önceki yaşantılarını konu alıyor. Ancak insanların bilmediği bir şey var. O da uzaylıların aslında sesle yönlendirildiği...
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Filmin yönetmen koltuğunda Michael Sarnoski oturuyor ancak John Krasinski yönetmen ve oyuncu olarak kadroda yer almasa da hikayenin yazılma sürecinde bulunuyor.
Merakla beklenen filmin başrollerinde ise 'Blood Diamond' filmiyle bilinen Djimon Hounsou, Game of Thrones'un Koner'i Joseph Quinn ve 'Hereditary' filminin oyuncusu Alex Wolff yer alıyor.
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