Brad Pitt ile Birlikte Truva'da Oynayan Ünlü Oyuncu, Filmde Rol Almaktan Neden Pişman Olduğunu İtiraf Etti!

'Truva filmini aklımdan tamamen sildim. Herkes o filme bayılıyor ama ben o filmde oynamaktan hiç memnun değilim. Film harikaydı, Brad ve Eric ile oynamak muhteşemdi ama Paris karakteri benim kişiliğime aykırıydı. Bir sahnede başkasından dayak yemiş olan Paris sürünerek abisinin bacağına tutunuyor. Ben bunu yapamazdım. Ama menajerim o anın filmin en tutacak sahnesi olduğu konusunda beni ikna etti. Ben de onun lafına inandım' sözlerini dile getirdi.