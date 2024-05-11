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Brad Pitt ile Birlikte Truva'da Oynayan Ünlü Oyuncu, Filmde Rol Almaktan Neden Pişman Olduğunu İtiraf Etti!

Brad Pitt ile Birlikte Truva'da Oynayan Ünlü Oyuncu, Filmde Rol Almaktan Neden Pişman Olduğunu İtiraf Etti!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 16:34

Truva filminin başrol oyuncularından biri olan Orlando Bloom, Variety'e verdiği bir röportajda o filmde oynamaktan pişman olduğunu itiraf etti. Detaylar içerikte!

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Hollywood'un en ünlü ve başarılı isimlerinden biri olan Orlando Bloom bugüne kadar sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran bir sürü yapımda oynadı.

Hollywood'un en ünlü ve başarılı isimlerinden biri olan Orlando Bloom bugüne kadar sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran bir sürü yapımda oynadı.

Yüzüklerin Efendisi serisinin Legolas'ı, Karayip Korsanları'nın Will Turner'ı, Cennetin Krallığı'nın İbelinli Balian'ı ve Truva'nın Paris'i rolleri bugün hiçbirimizin aklından çıkmıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisinin Legolas'ı, Karayip Korsanları'nın Will Turner'ı, Cennetin Krallığı'nın İbelinli Balian'ı ve Truva'nın Paris'i rolleri bugün hiçbirimizin aklından çıkmıyor.

Ama Bloom'a soracak olursanız kendisi oynadığı filmleri iyi yad ederken biri hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyor. Variety'nin haberine göre ünlü oyuncu 2004 yılında gösterime giren ve gişede fırtınalar estiren Truva filmindeki rolünü hiç sevmiyormuş!

Ama Bloom'a soracak olursanız kendisi oynadığı filmleri iyi yad ederken biri hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyor. Variety'nin haberine göre ünlü oyuncu 2004 yılında gösterime giren ve gişede fırtınalar estiren Truva filmindeki rolünü hiç sevmiyormuş!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Variety'nin bir röportajında konuşan Bloom yaptığı açıklamada,

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Variety'nin bir röportajında konuşan Bloom yaptığı açıklamada,

'Truva filmini aklımdan tamamen sildim. Herkes o filme bayılıyor ama ben o filmde oynamaktan hiç memnun değilim. Film harikaydı, Brad ve Eric ile oynamak muhteşemdi ama Paris karakteri benim kişiliğime aykırıydı. Bir sahnede başkasından dayak yemiş olan Paris sürünerek abisinin bacağına tutunuyor. Ben bunu yapamazdım. Ama menajerim o anın filmin en tutacak sahnesi olduğu konusunda beni ikna etti. Ben de onun lafına inandım' sözlerini dile getirdi.

Yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Diane Kruger, Peter O'Toole, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox ve Sean Bean gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Truva bugün bile çoğumuzun favori filmlerinden biri.

Yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Diane Kruger, Peter O'Toole, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox ve Sean Bean gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Truva bugün bile çoğumuzun favori filmlerinden biri.
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Bloom'un Paris'i oynamaktan pişman olması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Abisinin bacağına yapıştığı sahneyi ego meselesi mi yapmış? Yorumlara buyrun!

Bloom'un Paris'i oynamaktan pişman olması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Abisinin bacağına yapıştığı sahneyi ego meselesi mi yapmış? Yorumlara buyrun!

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