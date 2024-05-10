'Firebrand' Filminde Kral 8. Henry'yi Canlandıran Jude Law, Görünüşüyle Bambaşka Birine Dönüştü!
'Firebrand' Filminde Kral 8. Henry'yi Canlandıran Jude Law, Görünüşüyle Bambaşka Birine Dönüştü!
Ünlü oyuncu Jude Law, Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Firebrand' filmi için Britanya Kralı VIII. Henry'ye dönüştü. Gelin filmin ayrıntılarına ve oyuncunun dönüşümüne hep birlikte bakalım.
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Hollywood'un en başarılı aktörlerinden biri olan Jude Law, bir Christian Bale kadar olmasa da rol için geçirdiği dönüşümlerle oldukça sık konuşuluyor.
Law, tarihi ve drama türündeki 'Firebrand' filmi için Britanya Kralı VIII. Henry'ye dönüştü. Ünlü oyuncu dönüşümüyle resmen tanınmaz bir hale geldi.
Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Jude Law'ın yanı sıra Alicia Vikander, Eddie Marsan, Ruby Bentall, Bryony Hannah ve Sam Riley yer alıyor.
Filmde Jude Law Kral VIII. Henry rolünü canlandırırken Alicia Vikander ise onun altıncı ve son karısı Catherine Parr rolünde.
Catherine ve Henry, kralın ölümüne kadar 4 yıl evli kalmıştı. Katherine ise kralın ölümünden sonra 4. ve son kez evlenmişti. Kendisi de 1548 yılında 36 yaşındayken doğum sırasında ölmüştü.
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16. yüzyılda yaşanmış gerçek olaylara dayanan 'Firebrand' filmi de VIII. Henry'nin ilk beş eşiyle evliliğinin yürümemesinin ardından Parr'ın evliliğini kurtarma çabalarını konu alıyor. Filmde ayrıca Henry'nin savaşa gittiğinde ülkenin yöneticisi olarak Catherine'i atadığı ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.
'Firebrand' filminin prömiyeri geçtiğimiz sene 76. Cannes Film Festivali'nde yapılmış ve seyirciler tarafından tam 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Görünen o ki bizi sıkı bir film bekliyor.
'Firebrand' ABD'de 14 Haziran'da vizyona girecek ancak Türkiye'deki vizyon tarihi belli değil. O gün gelene kadar filmi merak edenler fragmanı buradan izleyebilirler:
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