'Firebrand' Filminde Kral 8. Henry'yi Canlandıran Jude Law, Görünüşüyle Bambaşka Birine Dönüştü!

Ünlü oyuncu Jude Law, Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Firebrand' filmi için Britanya Kralı VIII. Henry'ye dönüştü. Gelin filmin ayrıntılarına ve oyuncunun dönüşümüne hep birlikte bakalım.