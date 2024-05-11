Pedro Pascal ile Birlikte 'Mandalorian & Grogu' Filminde Rol Alacak Ünlü Oyuncu Belli Oldu
Pedro Pascal ile Birlikte 'Mandalorian & Grogu' Filminde Rol Alacak Ünlü Oyuncu Belli Oldu
Pedro Pascal'ı Djarin rolünde izleyeceğimiz yeni bir filmin geleceği duyurulmuştu. Filmi senaryosu belli olmasa da kadronun kimlerden oluşacağı bilgisi paylaşılmaya başlandı. Detaylar içerikte!
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Disney'in dijital yayın platformunun en popüler dizilerinden biri olan hiç kuşkusuz Pedro Pascal'ın başrolünde olduğu 'The Mandalorian'dı. 2019'da yayınlanmaya başlayan dizi, Baby Yoda karakteriyle Star Wars hayranlarının beğenisini toplamıştı.
Pedro Pascal'ın rol aldığı dizi o kadar çok başarılı olmuştu ki dizinin ardından 'The Book of Boba Fett' ve 'Ahsoka' gibi yine çok ses getiren spinofflar da çekilmişti.
Ve bu başarının ardından yine Pascal'ı Djarin rolünde izleyeceğimiz yeni bir filmin geleceğini öğrenmiştik. Filmin senaryosu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.
The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Yıldız Savaşları filmi olacak 'The Mandalorian & Grogu'da 74 yaşındaki Hollywood yıldızı Sigourney Weaver oynayacak.
Hepimiz Sigourney Weaver'ı 1979 yılında vizyona giren Yaratık serisindeki 4 filmde Ellen Ripley karakteriyle hatırlıyoruz. Zira bir yaratık filminin başrolünde bir kadının canavarla savaşması bu türdeki diğer filmlere örnek olmuştu. Tabii Avatar'daki Dr. Grace Augustine rolünü de unutmamak gerek.
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Independent'ta yer alan habere göre yeni filmi 'The Mandalorian'ın yaratıcısı Jon Favreau çekecek ve film tahminen 2026 yılında gösterime girecek.
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