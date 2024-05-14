Francis Ford Coppola'nın 'Megalopolis' Filminden Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi
Francis Ford Coppola'nın 'Megalopolis' Filminden Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi
Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen filmi 'Megalopolis'in ilk fragmanı yayınlandı. Gelin filmin detaylarına ve fragmanına hep birlikte bakalım.
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Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen filmi 'Megalopolis'in ilk fragmanı bugün yayınlandı ve sosyal medya platformlarında büyük ses getirdi.
'Hayali bir modern Amerika'da geçen bir Roma destanı masalı' olarak nitelendirilen filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne ve Aubrey Plaza yer alıyor.
16 Mayıs 2024 günü Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapacak film, bir kazanın çürüyen New York City- benzeri bir metropolü yok etmesini konu alıyor.
Zamanı kontrol etme gücüne sahip idealist bir mimar olan Cesar Catilina, şehri sürdürülebilir bir ütopya olarak yeniden inşa etmeyi hedefliyor ancak karşısında yozlaşmış Belediye Başkanı Franklyn Cicero'yu buluyor.
Francis Ford Coppola'nın 'Megalopolis'i filmi fragmanı izleyenler tarafından bir başyapıt olarak görülüyor ancak dağıtım şirketleri filmin dağıtıcılığını üstlenmeyi reddediyor. Filmin yılın sonunda vizyona girmesi beklendiği halde henüz bir dağıtım şirketiyle anlaşmaya varılamadı.
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O halde sizi hemen fragmanla baş başa bırakıyoruz. Bakalım filmin fragmanı hakkında izleyince ne düşüneceksiniz?
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Zamanıda kontrol edebilsen kendi adamlarına verirler ihaleyi yedirirler mi sana ?