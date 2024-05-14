Türkiye Üzerinden mi? Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırılan İranlı Yönetmen Muhammed Resulof Avrupa'ya Kaçtı

'Uzun ve karmaşık bir yolculuğun ardından Avrupa'ya ulaştım. Karar verecek çok zamanım yoktu. İran'ı terk etmek ve hapis arasında seçim yapmalıydım. Çok üzülerek sürgünü seçtim. İslam Cumhuriyeti Eylül 2017'de pasaportuma el koyduğu için İran'ı gizlice terk etmek zorundaydım' dedi.