Türkiye Üzerinden mi? Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırılan İranlı Yönetmen Muhammed Resulof Avrupa'ya Kaçtı
Türkiye Üzerinden mi? Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırılan İranlı Yönetmen Muhammed Resulof Avrupa'ya Kaçtı
İranlı yönetmen Muhammed Resulof, Cannes Film Festivali'nde yarışmak üzereyken ülkesi tarafından cezaya çarptırıldı. Ancak son alınan haberlere göre ünlü yönetmen ülkesinden kaçtı. Detaylar içerikte!
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52 yaşındaki İranlı yönetmen Muhammed Resulof, bu hafta Cannes Film Festivali'nde son filmi Kutsal İncir Tohumu (The Seed of the Sacred Fig) ile yarışacaktı.
Ancak ünlü yönetmen filmlerinde gizli anlaşma örnekleri olduğu gerekçesiyle İran'daki mahkeme tarafından 8 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmıştı.
Independent'ın haberine göre ünlü yönetmen Muhammed Resulof, gizlice ülkesinden kaçtı. Filmin dağıtımcı şirketleri Films Boutique ve Parallel45'in CEO'su Jean-Christophe Simon yönetmenin kaçtığını doğruladı ve Muhammed'in Avrupa'ya kaçmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Variety'de açıklaması yayımlanan Resulof,
Muhammed Resulof'un ülkesinden nasıl ve ne yollarla kaçtığı belli değil. Ancak Guardian'ın bu konuda bir tahmini var. Birleşik Krallık gazetesi Resulof'un İran dağlarından Türkiye'ye geçip oradan Avrupa'ya kaçtığı tahmininde bulundu.
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