‘Dune: Prophecy’ Dizisinde Genç Valya Harkonnen'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
‘Dune: Prophecy’ Dizisinde Genç Valya Harkonnen'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Dune evreninde geçen ve Paul Atreides'in yükselişinden 10 bin yıl öncesini konu alan 'Dune: Prophecy' dizisinin fragmanı dün yayınlanmıştı. Diziyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ederken kadroya ünlü bir isim daha dahil oldu. Detaylar içerikte!
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İngiliz oyuncu Jessica Barden, 'The End of the F***ing World', 'You & Me' ve 'Pieces of Her' dizileriyle tanınan ünlü bir isim. Lanthimos'un 'The Lobster' filminde de oynayan ünlü oyuncu şimdilerde sinema ve televizyon dünyasına bomba gibi düşen bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Barden, geçtiğimiz gün fragmanı yayınlanan ve izleyen herkesi heyecanlandıran 'Dune: Prophecy' dizisinde rol alıyor. Dizi, Paul Atreides'in yükselişinden 10 bin yıl öncesinde geçiyor.
İnsanüstü yetenekler elde etmek için yoğun fiziksel eğitim ve zihinsel koşullanma geçiren özel ve güçlü bir kız kardeşlik olan Bene Gesserit'in kökenlerine odaklanıyor.
Barden, dizide genç Valya Harkonnen olarak görünecek ve karakterin yaşlı versiyonunu ise Emily Watson oynayacak.
Hikayeye göre genç Valya, hırslı, inatçı ve güçlüdür. Üstelik ailesinin asil statüsünü geri kazanmayı hayal ediyordur. Bir trajedi gelecek için planlarını paramparça ettiğinde Valya kendini Kardeşliğe götüren yeni bir yolda bulur.
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