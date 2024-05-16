‘Dune: Prophecy’ Dizisinde Genç Valya Harkonnen'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Dune evreninde geçen ve Paul Atreides'in yükselişinden 10 bin yıl öncesini konu alan 'Dune: Prophecy' dizisinin fragmanı dün yayınlanmıştı. Diziyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ederken kadroya ünlü bir isim daha dahil oldu. Detaylar içerikte!