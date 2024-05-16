Sinema Tarihinin En İkonik Filmi 'Bu Nasıl Sarışın'dan Gözlerimizden Kalpler Çıkartacak Bir Haber Geldi
Sinema Tarihinin En İkonik Filmi 'Bu Nasıl Sarışın'dan Gözlerimizden Kalpler Çıkartacak Bir Haber Geldi
Reese Witherspoon'un sinema tarihindeki en ikonik karakteri canlandırdığı 'Bu Nasıl Sarışın' filminin dizisinin çekileceği duyuruldu. Gelin haberin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Yönetmen koltuğunda Robert Luketic'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Reese Witherspoon, Luke Wilson ve Selma Blair'in yer aldığı Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın) filmi 2001 yılında gösterime girdi ve her ne kadar eleştirmenlerden ortaya karışık yorumlar alsa da izleyenler tarafından çok beğenildi.
Romantik komedi türündeki film, Harvard Hukuk Fakültesi'nde Juris Doctor derecesi alan eski erkek arkadaşı Warner Huntington'ü geri kazanmaya çalışan bir sororority kızı olan Elle Woods'a odaklanıyor. Witherspoon'un canlandırdığı Elle'nin başarılı bir avukat olma hikayesini ekranlara taşıyor.
Bu Nasıl Sarışın, En İyi Sinema Filmi dalında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Witherspoon ise En İyi Kadın Oyuncu - Sinema Filmi Müzikal veya Komedi dalında Altın Küre adaylığı ve En İyi Kadın Performansı dalında 2002 MTV Film Ödülü aldı.
Bu çok sevilen filmle ilgili şimdilerde hayranlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Bu Nasıl Sarışın filminin dizi olacağı duyuruldu.
Dizi Witherspoon'un canlandırdığı ikonik Elle Woods'un lise yıllarını anlatacak. 'Elle' adlı bu dizide Witherspoon'un oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Zira oyuncu kadrosu seçimleri hâlâ devam ediyor.
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Ancak Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, 'Elle' adlı dizinin yapımcılığını üstleneceğini duyurdu. Witherspoon yaptığı açıklamada,
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