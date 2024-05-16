Sinema Tarihinin En İkonik Filmi 'Bu Nasıl Sarışın'dan Gözlerimizden Kalpler Çıkartacak Bir Haber Geldi

'Dizi için çok heyecanlıyım. Diziyi izleyenler Elle'nin gençliğindeki kendine özgü kişiliğini ve yaratıcılığını keşfedecek. Bu dizi uzun zamandır benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdikleri için Prime Video'ya, Hello Sunshine'daki inanılmaz ekiplere ve muhteşem yazarımız Laura Kittrell'e teşekkür ediyorum. Legally Blonde geri döndü millet!' sözlerini dile getirdi.