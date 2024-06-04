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Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Yılların En Popüler Korku Filmleri

Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Yılların En Popüler Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 17:12

Merhabalar. Sinema dünyasında en çok çekilen filmler genellikle korkudan çıkıyor. Her geçen yıl sinema tarihine birbirinden benzersiz korku filmleri ekleniyor. Bu içerikte son yılların en popüler korku filmlerini sizler için derledik. Filmlerin hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek.

İyi seyirler!

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1. The Allegheny Demon (2022)

1. The Allegheny Demon (2022)

IMDb: 7.2

TV yıldızı River James, vahşi doğada hayatta kalma gösterisini tek başına çekerken boynuzlu bir yaratık tarafından avlanır ve kendisini Pensilvanya'nın vahşi doğasında kaybolmuş halde bulur. Yapımcısı ve kurtarıcıları onu bulmak için çabalarken, televizyon yıldızı için işler giderek umutsuzlaşır.

Yönetmen: Vince Burkett

Oyuncular: Vince Burkett, Kim Dwyer, Kristin Lorene Fitch

2. The Lies of Our Confines (2022)

2. The Lies of Our Confines (2022)

IMDb: 7.3

İki gençlik lideri, hayata yeni bir bakış açısı kazandırmak için bir grup siyah erkeği açık havada bir geziye çıkarır. Ancak içlerinden biri intikamcı bir ruhu barındıran, ele geçirilmiş bir mısır bebeğiyle karşılaştığında işler kötü bir hal alır.

Yönetmen: Leon Oldstrong

Oyuncular: Samuel Ankrah, Tobi King Bakare, Enrique Borico

3. Escisión (2022)

3. Escisión (2022)

IMDb: 7.1

Luis, ülkesini terk ettiğinden beri normal bir hayat sürmeye çalışmaktadır, ancak memleketinde tuhaf olaylar olmaya başlar ve onu, gerçeği paranoyadan ayırmanın imkansız olduğu bir şüpheler denizine sürükler.

Yönetmen: Luis Rojas España

Oyuncular: Christian Josue Gonzalez, Nathalie Kozak, Oriana González

4. Accept or Reject (2022)

4. Accept or Reject (2022)

IMDb: 8.3

Bir grup genç, alışılmadık bir internet oyunu oynar. İlk bakışta zararsız gibi görünen bilgi ve beceri oyunu, zamanla yaşam mücadelesine dönüşür.

Yönetmen: Bozidar Pesic

Oyuncular: Petar Ilic, Igor Ivanovski, Milos Mitrovic

5. Camp Smokey (2023)

5. Camp Smokey (2023)

IMDb: 8.3

14 yaşındaki bir çocuk, bir grup çılgın canavar tarafından Smokey Kampı'ndan kovulur ve tüm kamp birkaç dakika içinde yok edilir. Hiçbir zaman kurtarılamayan çocuk, büyüyünce ormanda bir adam olur ve yalnızca saklanarak, kaçarak ve gezegeni ele geçirmeye çalışan iblisleri her seferinde dikkatli ve titiz bir saldırıyla öldürerek hayatta kalır.

Yönetmenler: Vinnie Vineyard, Luke Walker

Oyuncular: Luke Walker, Brittany Brooks, Kandi Thompson

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6. Koi Koi: The Myth (2022)

6. Koi Koi: The Myth (2022)

IMDb: 8.5

İnatçı bir öğrenci, tamamı kızlardan oluşan bir yatılı okulun üstesinden gelen bir gizemi çözmek için kendi kendine belirlediği bir göreve çıkar, ancak içinde gizlenen kötülüğe karşı fena halde hazırlıksızdır.

Yönetmen: Adekunle Lawal McDouglas

Oyuncular: Lauretta Agbonifo, Faith Aimo, Yvonne Eddie

7. Gentleman Caller (2024)

7. Gentleman Caller (2024)

IMDb: 8.5

Imogen Sayre'ye yayıncısı tarafından en çok satan romanının devamını yazması veya yeni bir kitap anlaşması imzalamaması yönünde bir ültimatom verilir. Imogen'in bu kitabı yazabilmesi ve kariyerini kurtarabilmesi için zihinsel ve doğaüstü güçlerin üstesinden gelmesi gerekiyordur.

Yönetmen: Emily DiPrimio

Oyuncular: Victoria Ratermanis, Chris Jehnert, Chris Krause

8. Pink for the Masses (2023)

8. Pink for the Masses (2023)

IMDb: 8.7

Film, canlı ve renkli dünyasında, aşk ve takıntı dolu bir hikayede iç içe geçiyor. Tutkuya kapılmış genç bir kadın olan Pink, kendisine eziyet eden kişinin cazibesine kapılır.

Yönetmenler: Sid Lucero, Vic Lucero

Oyuncular: John Perkins, Pukey Pink

9. Enter Mycel (2022)

9. Enter Mycel (2022)

IMDb: 7.2

Genç bir kız, annesinin ölümünün ardından küçük kız kardeşine bakmakla görevlendirilir. Eş zamanlı olarak Mycel olarak bilinen tuhaf bir mantar paraziti yayılır ve etrafındaki dünyayı çok başka bir yere dönüştürür.

Yönetmen: Daniel Limmer

Oyuncular: Matilda Brandauer, Peter Eder, Sonja Hechenberger

10. Draculaw (2023)

10. Draculaw (2023)

IMDb: 8.4

Bu korku-komedi filminde genç bir avukat ve arkadaşları, insanların zamanından beslenen vampir avukat The Counselor ve onun Canavarlar Grubuyla savaşır.

Yönetmen: Scott Deschaine

Oyuncular: Bessie Amato, Karl Bernhardt, Tim Blaikie

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ömer

Barbarian efsane filmdi…