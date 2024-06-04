Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Yılların En Popüler Korku Filmleri
Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Yılların En Popüler Korku Filmleri
Merhabalar. Sinema dünyasında en çok çekilen filmler genellikle korkudan çıkıyor. Her geçen yıl sinema tarihine birbirinden benzersiz korku filmleri ekleniyor. Bu içerikte son yılların en popüler korku filmlerini sizler için derledik. Filmlerin hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek.
İyi seyirler!
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1. The Allegheny Demon (2022)
2. The Lies of Our Confines (2022)
3. Escisión (2022)
4. Accept or Reject (2022)
5. Camp Smokey (2023)
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6. Koi Koi: The Myth (2022)
7. Gentleman Caller (2024)
8. Pink for the Masses (2023)
9. Enter Mycel (2022)
10. Draculaw (2023)
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Barbarian efsane filmdi…