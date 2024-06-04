Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Yılların En Popüler Korku Filmleri

IMDb: 8.3

14 yaşındaki bir çocuk, bir grup çılgın canavar tarafından Smokey Kampı'ndan kovulur ve tüm kamp birkaç dakika içinde yok edilir. Hiçbir zaman kurtarılamayan çocuk, büyüyünce ormanda bir adam olur ve yalnızca saklanarak, kaçarak ve gezegeni ele geçirmeye çalışan iblisleri her seferinde dikkatli ve titiz bir saldırıyla öldürerek hayatta kalır.

Yönetmenler: Vinnie Vineyard, Luke Walker

Oyuncular: Luke Walker, Brittany Brooks, Kandi Thompson