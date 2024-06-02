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Bir Kere Başladıktan Sonra Müptelası Olacağınız Son Zamanların En Popüler Dizileri

Bir Kere Başladıktan Sonra Müptelası Olacağınız Son Zamanların En Popüler Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 12:01

Merhabalar. Yine harika bir dizi listesiyle karşınızdayız. Bu içerikte son zamanların en popüler dizilerini sizler için sıraladık. Bakalım siz hangilerini izlemediniz? İyi seyirler dileriz.

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1. Fallout (2024 - )

1. Fallout (2024 - )

IMDb: 8.5

Gelecekte, nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

Yaratıcılar: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

2. Bridgerton (2020 - )

2. Bridgerton (2020 - )

IMDb: 7.4

Dizi, Bridgerton ailesinin birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeşinin, Londra sosyetesinde sevgi ve mutluluk arayışlarını ekranlara taşıyor.

Yaratıcı: Chris Van Dusen

Oyuncular: Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Luke Newton

3. Young Sheldon (2017 - 2024)

3. Young Sheldon (2017 - 2024)

IMDb: 7.7

The Big Bang Theory'de bir yetişkin olarak gördüğümüz Sheldon Cooper ile tanıştınız mı? Onun gençliğini anlatan dizi, sosyal açıdan engelli olan Sheldon'ın bazı benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber

4. Outer Range (2022 - )

4. Outer Range (2022 - )

IMDb: 7.1

Dizi, arazisi ve ailesi için savaşan bir çiftçinin, Wyoming'in vahşi doğasının kıyısında akıl almaz bir gizemi keşfetmesini konu alıyor.

Yaratıcı: Brian Watkins

Oyuncular: Josh Brolin, Tamara Podemski, Imogen Poots

5. Dark Matter (2024 - )

5. Dark Matter (2024 - )

IMDb: 7.5

Bir adam hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılır. Yaşayabileceği hayatların akıl almaz manzarasının ortasında, gerçek ailesine geri dönmek ve onları en korkunç düşmanı olan kendisinden kurtarmak için yürek parçalayıcı bir yolculuğa çıkar.

Yaratıcı: Blake Crouch

Oyuncular: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson

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6. Bodkin (2024)

6. Bodkin (2024)

IMDb: 7

Bir grup podcast yayıncısı, cennet gibi bir İrlanda kasabasında üç yabancının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmak için yola çıkar. Ancak ipleri ellerine almaya başladıklarında hayal ettiklerinden çok daha büyük ve tuhaf bir hikayeyle karşılaşırlar.

Yaratıcı: Jez Scharf

Oyuncular: Siobhán Cullen, Robyn Cara, Chris Walley

7. Shōgun (2024 - 2026)

7. Shōgun (2024 - 2026)

IMDb: 8.7

Yakındaki bir balıkçı köyünde gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda Lord Yoshii Toranaga, gücün terazisini değiştirebilecek ve düşmanlarını mahvedebilecek sırları keşfeder.

Oyuncular: Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano

8. Sugar (2024 - )

8. Sugar (2024 - )

IMDb: 7.6

Dizi, özel dedektif John Sugar'ın, efsanevi bir Hollywood yapımcısının torunu olan Olivia Siegel'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Mark Protosevich

Oyuncular: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan

9. Tires (2024 - 2025)

9. Tires (2024 - 2025)

IMDb: 7.6

Dizi, vasıfsız bir mirasçı olan Will'in, şu anda çalışan kuzeni Shane'in eziyetine katlanarak oto tamir işini tersine çevirmeye çalışmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Steve Gerben, Shane Gillis, John McKeever

Oyuncular: Shane Gillis, Steve Gerben, Chris O'Connor

10. Maxton Hall: The World Between Us (2024 - )

10. Maxton Hall: The World Between Us (2024 - )

IMDb: 7.6

Zeki burslu öğrenci Ruby, farkında olmadan Maxton Hall'da bir sırra tanık olur. Kibirli milyoner varis James, onu susturmaya kararlıdır ancak aralarındaki çatışma beklenmedik bir kıvılcımı ateşler.

Oyuncular: Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer

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