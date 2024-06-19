Güney Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Görmesi Gereken Filmler
Güney Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Görmesi Gereken Filmler
Merhabalar. Güney Kore sineması, son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi ve beğeni topluyor. Karmaşık hikayeleri, dram ve komedi karışımı senaryoları, sosyal ve politik konuları cesurca işlemeleri ve duygusal yoğunluklarıyla izleyicileri kendine çekiyor. Bu içerikte Güney Kore sinemasının en sevilen filmlerinden 10 tanesini sizler için sıraladık.
Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Parasite (2019)
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2. Oldboy (2003)
3. Past Lives (2023)
4. The Wailing (2016)
5. Memories of Murder (2003)
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6. Forgotten (2017)
7. Burning (2018)
8. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)
9. The Roundup: Punishment (2024)
10. Han Gong-ju (2013)
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