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Güney Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Görmesi Gereken Filmler

Güney Kore Yapımlarını Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Görmesi Gereken Filmler

film Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 17:31

Merhabalar. Güney Kore sineması, son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi ve beğeni topluyor. Karmaşık hikayeleri, dram ve komedi karışımı senaryoları, sosyal ve politik konuları cesurca işlemeleri ve duygusal yoğunluklarıyla izleyicileri kendine çekiyor. Bu içerikte Güney Kore sinemasının en sevilen filmlerinden 10 tanesini sizler için sıraladık.

Şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Parasite (2019)

1. Parasite (2019)

IMDb: 8.5

Film, açgözlülük ve sınıf ayrımcılığının, zengin Park ailesi ile yoksul Kim ailesi arasında yeni oluşan simbiyotik ilişkiyi tehdit etmesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

2. Oldboy (2003)

2. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Kaçırılıp on beş yıl hapiste kaldıktan sonra Oh Dae-Su serbest bırakılır, ancak onu kaçıran kişiyi beş gün içinde bulması gerektiğini öğrenir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

3. Past Lives (2023)

3. Past Lives (2023)

IMDb: 7.8

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. İkili, yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelince aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

4. The Wailing (2016)

4. The Wailing (2016)

IMDb: 7.4

Küçük bir köye bir yabancının gelmesinden kısa süre sonra gizemli bir hastalık yayılmaya başlar. Olayın içine çekilen bir polis memuru, kızını kurtarmak için bu gizemi çözmek zorunda kalır.

Yönetmen: Na Hong-jin

Oyuncular: Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won

5. Memories of Murder (2003)

5. Memories of Murder (2003)

IMDb: 8.1

1986 yılında Kore'nin küçük bir eyaletinde iki dedektif, birden fazla genç kadının bilinmeyen bir suçlu tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldüğü vakasıyla mücadele eder.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha

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6. Forgotten (2017)

6. Forgotten (2017)

IMDb: 7.4

Jin-seok, kaçırılan kardeşi son 19 güne dair hiçbir hatırası olmayan farklı bir adam gibi geri döndüğünde kaçırılma olayının ardındaki gerçeğin peşine düşer.

Yönetmen: Jang Hang-jun

Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Kim Mu-yeol

7. Burning (2018)

7. Burning (2018)

IMDb: 7.5

Jong-su, eskiden aynı mahallede yaşadığı bir kızla karşılaşır ve kız, Afrika gezisi sırasında ondan kedisine bakmasını ister. Kız geri döndüğünde ise orada tanıştığı ve gizli hobisini itiraf eden gizemli adam Ben'i onunla tanıştırır.

Yönetmen: Lee Chang-dong

Oyuncular: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

8. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)

8. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)

IMDb: 6.4

Bir korku dizisinin ekibi, canlı yayın için terk edilmiş bir akıl hastanesine gider. Kabus gibi gözüken eski binanın derinliklerine doğru ilerledikçe çok geçmeden beklenenden çok daha fazlasıyla karşılaşırlar.

Yönetmen: Jung Bum-shik

Oyuncular: Oh Ah-yeon, Wi Ha-joon, Yoo Je-Yoon

9. The Roundup: Punishment (2024)

9. The Roundup: Punishment (2024)

IMDb: 6.9

Dedektif Ma Seok-do, eski bir paralı asker ve bir çevrimiçi kumar organizasyonunun başkanı olan Baek Chang-ki'yi yakalamak için siber soruşturma ekibine katılır.

Yönetmen: Heo Myeong-haeng

Oyuncular: Lee Beom-su, Derek Chouinard, Lee Dong-hwi

10. Han Gong-ju (2013)

10. Han Gong-ju (2013)

IMDb: 7.2

Han Gong-Ju geçmişinden kaçmak için yeni bir okula transfer olur. Sorunlu geçmişinin ona yetişmesi uzun zaman alır ama yakalandığında ortaya çıkan gerçek yıkıcıdır.

Yönetmen: Lee Su-jin

Oyuncular: Chun Woo-hee, Jung In-sun, Kim So-young

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