Netflix'te Gözlerinizi Bir Dakika Olsun Ayırmadan Seyredeceğiniz Son Zamanların En Popüler Kore Dizileri

Dizi, tıp mezunu olup ev hanımı olan ancak tıp alanına dönmeye karar veren bir kadın ile mükemmel bir ikili yaşam sürdüren doktor bir kocanın hikayesini anlatıyor. Bu adam işinde harika ve aynı zamanda karısını aldatma konusunda da harikadır.

Oyuncular: Kim Mi-kyung, Uhm Junghwa, Kim Byeong-cheol