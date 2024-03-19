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Netflix'te Gözlerinizi Bir Dakika Olsun Ayırmadan Seyredeceğiniz Son Zamanların En Popüler Kore Dizileri

Netflix'te Gözlerinizi Bir Dakika Olsun Ayırmadan Seyredeceğiniz Son Zamanların En Popüler Kore Dizileri

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 14:15

Son yılların en çok izlenen dizileri genellikle Güney Kore ülkesinden çıkıyor. Romantik komedisi ve entrikası derken bu diziler çok beğeniliyor. Bu içerikte Netflix'te yayınlanan ve dizi listelerini altüst eden birbirinden harika Kore dizilerini sizler için topladık.

İyi seyirler dileriz!

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1. Doctor Cha Jeong Suk (2023 - )

1. Doctor Cha Jeong Suk (2023 - )

Dizi, tıp mezunu olup ev hanımı olan ancak tıp alanına dönmeye karar veren bir kadın ile mükemmel bir ikili yaşam sürdüren doktor bir kocanın hikayesini anlatıyor. Bu adam işinde harika ve aynı zamanda karısını aldatma konusunda da harikadır.

Oyuncular: Kim Mi-kyung, Uhm Junghwa, Kim Byeong-cheol

2. Physical: 100 (2023 - )

2. Physical: 100 (2023 - )

Bu dizide fiziksel açıdan en iyi durumdaki yüz yarışmacı, ayakta kalan son kişi olarak onur ve nakit ödülünü almak için bir dizi zorlu mücadele vererek yarışıyor.

Oyuncular: Hee-Dong Son, Jing-Yong Park, Jung-Myung Cho

3. True Beauty (2020 - 2021)

3. True Beauty (2020 - 2021)

Çirkin görünümü nedeniyle zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kalan liseli bir kız, kendisini muhteşem bir 'tanrıçaya' dönüştürür ve çevrimiçi eğitim videoları aracılığıyla makyaj sanatında ustalaştıktan sonra hızla şöhrete kavuşur.

Oyuncular: Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-Youp

4. Bloodhounds (2023 - )

4. Bloodhounds (2023 - )

Dizi, üç cesur gencin borçlarını ödemek için borç verme işine bulaşmasını ve bunu yaparken de zayıfları avlayan zengin ve güçlülerle yüzleşmesini konu alıyor.

Oyuncular: Woo Do-Hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho

5. King the Land (2023)

5. King the Land (2023)

Dizi, gergin bir miras kavgasının ortasında kalan aşırı çekici bir varisin, karşı konulmaz gülümsemesiyle tanınan ve dayanamadığı çalışkan çalışanıyla çatışmasını konu alıyor.

Oyuncular: Lee Jun-ho, Im Yoon-ah, Go Won-Hee

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6. Crash Landing on You (2019 - 2020)

6. Crash Landing on You (2019 - 2020)

Dizi, yamaç paraşütü kazası nedeniyle Kuzey Kore'ye acil iniş yapan bir chaebol varisi ile ona aşık olan ve onu saklayıp koruyan Kuzey Koreli bir özel memurun mutlak çok gizli aşk hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

7. Queen of Tears (2024 - )

7. Queen of Tears (2024 - )

Dizi, evli bir çift olan hukuk müdürü Baek Hyunwoo ve zengin bir ailenin kızı olan Hong Haein'in bir krizle yüzleştikten sonra her şeye rağmen beraber kalmalarını anlatan mucizevi bir aşk hikayesidir.

Oyuncular: Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Na Young-hee

8. Doctor Slump (2024)

8. Doctor Slump (2024)

Bir zamanlar okulda rakip olan iki parlak doktor şans eseri yeniden bir araya gelir; her biri hayatın en kötü çöküşüyle karşı karşıya kalır ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinde teselli bulurlar.

Oyuncular: Park Hyung-sik, Park Shin-Hye, Yoon Park

9. My Demon (2023 - 2024)

9. My Demon (2023 - 2024)

Son zamanların en çok beğenilen dizisi, acımasız bir iblisin, kaybettiği yeteneklerinin ve kalbinin anahtarını elinde tutabilecek bir varisle karşılaştığında güçsüz kalmasını konu alıyor.

Oyuncular: Kim Yoo-jung, Song Kang, Lee Sang-yi

10. The Glory (2022 - )

10. The Glory (2022 - )

Moon Dong Eun lise günlerinde mimar olmayı hayal ediyordur. Ancak zorbalarının acımasız saldırısına maruz kaldıktan sonra okulu bırakmak zorunda kalır. Yıllar sonra zorbalardan biri evlenir ve Moon Dong Eun'un şu anda öğretmenlik yaptığı ilkokula giden bir çocuğu olur. Yıllar süren komploların ardından Moon Don Eun, eski zorbalarına ve saldırının gerçekleşmesine seyirci kalan öğrencilere karşı intikam planına başlar.

Oyuncular: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon

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11. Chicken Nugget (2024 - )

11. Chicken Nugget (2024 - )

Bu dizinin garip mi garip bir hikayesi var. Bir kadın garip bir makineye girer ve birden tavuk kanadına dönüşür. Artık onu geri getirmek için çılgın bir maceraya atılmak babasına ve hayranına kalmıştır.

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong, Kim Yoo-jung

12. My Name (2021)

12. My Name (2021)

Yayınlandığı ilk zamanlar çok popüler olan bu Kore dizisi, babasının ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için bir organize suç şebekesine katılan ve gizli ajan olarak polise sızan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Han So-hee, Park Hee-soon, Kim Sang-ho

13. Business Proposal (2022)

13. Business Proposal (2022)

Dizi, arkadaşının kılığına giren Ha-ri'nin, onu korkutup kaçırmak için bir kör randevuya gelmesini, ancak onun CEO'su olduğu ortaya çıkıp bir teklifte bulunduğunda planların ters gitmesini konu alıyor.

Oyuncular: Ahn Hyo-seop, Kim Sejeong, Kim Min-kyu

14. A Killer Paradox (2024 - )

14. A Killer Paradox (2024 - )

Dizi, bir kazara cinayet diğerine yol açtığında, sıradan bir genç adamın kendini kurnaz bir dedektifle bitmek bilmeyen bir kedi-fare kovalamacasının ortasında bulmasını konu alıyor.

Oyuncular: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon

15. My Liberation Diary (2022)

15. My Liberation Diary (2022)

Dizi, günlük yetişkinliğin monotonluğundan yorgun düşen üç kardeşin, tekdüze hayatlarından uzaklaşmak için tatmin ve özgürlük arayışına çıkmalarını konu alıyor.

Oyuncular: Lee Min-ki, Kim Ji-won, Son Suk-ku

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