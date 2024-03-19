Netflix'te Gözlerinizi Bir Dakika Olsun Ayırmadan Seyredeceğiniz Son Zamanların En Popüler Kore Dizileri
Netflix'te Gözlerinizi Bir Dakika Olsun Ayırmadan Seyredeceğiniz Son Zamanların En Popüler Kore Dizileri
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1. Doctor Cha Jeong Suk (2023 - )
2. Physical: 100 (2023 - )
3. True Beauty (2020 - 2021)
4. Bloodhounds (2023 - )
5. King the Land (2023)
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6. Crash Landing on You (2019 - 2020)
7. Queen of Tears (2024 - )
8. Doctor Slump (2024)
9. My Demon (2023 - 2024)
10. The Glory (2022 - )
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11. Chicken Nugget (2024 - )
12. My Name (2021)
13. Business Proposal (2022)
14. A Killer Paradox (2024 - )
15. My Liberation Diary (2022)
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