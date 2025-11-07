onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Romantizm Tutkunlarının Soğuk Kış Akşamlarını Isıtacak 10 Aşk Temalı Dizi

Romantizm Tutkunlarının Soğuk Kış Akşamlarını Isıtacak 10 Aşk Temalı Dizi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.11.2025 - 08:21

Kimi ilk görüşte aşık olur, kimi yıllar sonra kavuşur… Bu dizilerde her türden romantik hikayeye rastlayacaksınız. Aşkın, tutkunun ve kalp kırıklıklarının arasında kaybolmaya hazır olun. Her biri duygusal yoğunluğuyla bir oturuşta bitecek türden! 💞

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. One Day - 2024

10. One Day - 2024

Emma ve Dexter, üniversite mezuniyet ballarında tanışırlar ve aralarında yıllarca süren inişli çıkışlı bir arkadaşlık-aşk ilişkisi başlar. Her yıl aynı gün karşılaşmaları, kaçırılan fırsatlar ve zamanın aşk üzerindeki etkisi işleniyor.

9. Queen of Tears - 2024

9. Queen of Tears - 2024

Zengin bir iş kadını olan Hong Haein ile sıradan bir aileye mensup avukat eşi Baek Hyunwoo'un evlilikleri zaman içerisinde yıpranır. Ancak beklenmedik bir hastalık ile ilişkileri zamanla yeniden canlanır. Birbirlerini ve hissettikleri sevgiyi yeniden keşfederler. Aşk, sadakat, güç ve aile baskısı üçgeninde ilerleyen duygusal bir Kore dizisi.

8. Bridgerton - 2024

8. Bridgerton - 2024

İngiltere’nin ihtişamlı sosyete hayatında geçen Bridgerton, evlenme çağındaki genç soyluların aşk, tutku ve entrikalarla dolu hikayelerini anlatıyor.

7. My Lady Jane - 2024

7. My Lady Jane - 2024

Beklenmedik bir şekilde İngiltere kraliçesi olan Lady Jane, taht peşindeki karanlık kötü adamların da hedefi haline gelir. Ama bir yandan da gerçek aşkını bulur ve krallığı kurtarmak için mücadele eder.

6. Imperfect Us - 2024

6. Imperfect Us - 2024

Günümüz Tayvan’ında geçen bu dizi, uzun yıllar süren evlilik, çocuk yetiştirme, kariyer, eski sevgili eşitsizlikleri ve kıskançlık gibi modern aşk ve ilişki dinamiklerine odaklanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Best Choice Ever - 2024

5. Best Choice Ever - 2024

Çin yapımı bir şehir-aşk komedisi; genç bir kadın kendini, aile ilişkileri ve kariyerin ortasında, aşk ve büyüme süreçlerinin içinde bulur. Sıradan bir ailenin kızı olan Mai Chenghuan, annesinin ısrarı üzerine erkek arkadaşı Xin Jialiang'a evlenme teklif etmesiyle başlar her şey. Dizide ehir yaşamı, genç aşk, kimlik arayışı temaları mevcut.

4. Nobody Wants This - 2024

4. Nobody Wants This - 2024

Joanne isimli podcast sunucusu kadın, bir hahamla beklenmedik ilişki yaşamaya başlar. Peki farklı yaşamları ve ailelerine rağmen bu ilişkiyi sürdürebilecekler midir?

3. The Trunk - 2024

3. The Trunk - 2024

Yavaş akan ama duygusal olarak yoğun aşk hikayesi. Bir sözleşmeli evlilik üzerinden gelişen ilişki; karakterler geçmişleriyle yüzleşirken aşkı yeniden keşfederler.

2. Start Up - 2020

2. Start Up - 2020

Kore yapımı bir diğer başarılı yapım olan Start Up, teknoloji ile ilgilenen bir grup gencin girişimcilik hikayelerini anlatıyor. Karakterler hem bu alanda hem de aşk konusunda birbirleri ile yarışa girerler. Peki, işte ve aşkta kazanmak isteyen gençler istediklerini elde edebilecekler midir?

1. When Life Gives You Tangerines - 2025

1. When Life Gives You Tangerines - 2025

Neşeli bir kız ve kararlı bir erkeğin hikayesi. 1950’lerde başlayan ve yıllar süren çocukluk komşuluğu ilişkisinin, zaman içinde olgun bir aşka dönüşmesini izliyoruz. Aşk, fedakarlık ve zaman temaları öne çıkıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
10
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın