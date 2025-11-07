Romantizm Tutkunlarının Soğuk Kış Akşamlarını Isıtacak 10 Aşk Temalı Dizi

Kore yapımı bir diğer başarılı yapım olan Start Up, teknoloji ile ilgilenen bir grup gencin girişimcilik hikayelerini anlatıyor. Karakterler hem bu alanda hem de aşk konusunda birbirleri ile yarışa girerler. Peki, işte ve aşkta kazanmak isteyen gençler istediklerini elde edebilecekler midir?