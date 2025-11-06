Nazi Almanyası Dönemini Anlatan Son Yılların En Etkileyici 15 Filmi!
II. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası dönemi, sinemanın en çarpıcı şekilde ele aldığı tarihsel dönemlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu filmler yalnızca savaşın yıkımını değil, insanların inançlarını, korkularını, direncini ve sessiz kahramanlıklarını da gözler önüne seriyor. İşte sizin için, 2021–2025 yılları arasında çekilmiş, bu dönemi farklı bakış açılarıyla anlatan 15 film önerisi!
Munich: The Edge of War (2021)
The Survivor (2021)
Final Account (2021)
The Auschwitz Report (2021)
The Bombardment / The Shadow in My Eye (2021)
Operation Mincemeat (2021)
Persian Lessons (2021)
Three Minutes: A Lengthening (2022)
The Conference (2022)
Irena’s Vow (2023)
One Life (2023)
White Bird (2023)
The Zone of Interest (2023)
The Commandant’s Shadow (2024)
Nuremberg (2025)
